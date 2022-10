EssilorLuxottica-Aktie: EssilorLuxottica mit deutlichem Wachstum

Aktien in diesem Artikel EssilorLuxottica 157,55 EUR

Das französisch-italienische Unternehmen EssilorLuxottica sieht seine mittelfristigen Wachstumspläne intakt.

Der Umsatz lag in den drei Monaten bis Ende September bei 6,4 Milliarden Euro, das waren wechselkursbereinigt 8,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit lag der Umsatz im Rahmen der Markterwartungen. Das Wachstum des Herstellers von Marken wie Ray-Ban hat sich damit beschleunigt. Im zweiten Quartal hatte der Umsatz um 7 Prozent zum Vorjahr zugelegt.

In Europa betrug das Wachstum im dritten Quartal 9,2 Prozent. In der Region Asien-Pazifik lag es dank der Lockerung der Corona-Einschränkungen in China bei 23 Prozent. Im größten Markt USA legte der Umsatz dagegen nur um 3,4 Prozent zu, auch wegen einer hohen Vergleichsbasis.

Der Konzern sei zuversichtlich für seine mittelfristigen Wachstumsaussichten, sagten CEO Francesco Milleri und sein Stellvertreter Paul du Saillant. Bis 2026 peilt das Unternehmen ein jährliches organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und eine bereinigte operative Marge von 19 bis 20 Prozent an.

Von Joshua Kirby

PARIS (Dow Jones)

