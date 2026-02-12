DAX24.815 +0,1%Est505.971 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7800 +0,6%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.749 -0,7%Euro1,1827 -0,2%Öl68,37 -0,3%Gold4.914 -1,6%
AO Abschreibung

Südzucker-Aktie bricht ein: Keine Dividendenausschüttung

17.02.26 14:27 Uhr
Südzucker-Aktie bricht ein: Aktionäre erhalten keine Dividende | finanzen.net

Die Aktionäre von Südzucker werden die Folgen des schwachen Zuckermarkts spüren.

Der Vorstand habe beschlossen, der Hauptversammlung eine Aussetzung der Dividende für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 vorzuschlagen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Neben dem anhaltend schwierigen Marktumfeld im Segment Zucker erwartet der Konzern außerordentliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen zwischen 450 und 550 Millionen Euro. Diese betreffen den Angaben zufolge aber nicht das prognostizierte operative Ergebnis. Vor dem Hintergrund dieser Belastung sieht der Südzucker-Vorstand die Voraussetzungen zur Zahlung einer Dividende als nicht gegeben an.

Das Geschäftsjahr läuft noch bis Ende Februar. Die Hauptversammlung ist am 16. Juli geplant. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker 20 Cent je Aktie ausgeschüttet.

So reagiert die Südzucker-Aktie

Die Ende Dezember eingeleitete Erholung der Südzucker-Aktien erhält am Dienstag einen herben Rückschlag. Die Nachricht, dass der Zuckerkonzern außerordentliche Abschreibungen in dreistelliger Millionenhöhe erwartet und in der Folge die Dividende aussetzt, ließ den Kurs am Nachmittag um bis zu 8,4 Prozent absacken. Erst bei knapp 9 Euro kam es zu einer Stabilisierung. Zuletzt war der Abschlag mit 9,31 Euro aber immer noch mehr als fünf Prozent groß.

Die Aktien fielen damit jäh aus ihrem kurzfristigen Aufwärtstrend, der kurz vor Weihnachten begonnen hatte und zuletzt bei knapp über 10 Euro seine Spitzen gefunden hatte. Diesen Spitzen standen die Aktien am Dienstagmorgen mit 9,82 Euro im Tageshoch noch nahe. Durch den Rücksetzer wurden nun gleich mehrere technische Indikatorlinien mit mittel- bis langfristiger Bedeutung gerissen. Erwähnt seien dabei die Linien der 50-, 100- und 200-Tage-Durchschnitte.

/lew/jha/

MANNHEIM (dpa-AFX)

Bildquellen: ah

mehr Analysen