DAX 25.865 -0,4%ESt50 6.145 -0,5%MSCI World 4.850 +0,1%Top 10 Crypto 10,45 +3,8%Nas 25.372 +0,8%Bitcoin 68.719 -0,8%Euro 1,1231 +0,4%Öl 103,8 +0,2%Gold 3.949 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

AP: Demokrat Crowley gewinnt Gouverneurswahl in Wisconsin

WASHINGTON/MADISON (dpa-AFX) - Wisconsin bleibt demokratisch: Der moderate Kandidat der Partei, David Crowley, wird Hochrechnungen zufolge neuer Gouverneur des US-Bundesstaats. Crowley setzte sich gegen den Republikaner Tom Tiffany durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete. Crowley wird in Wisconsin der erste Schwarze im Gouverneursamt sein.

Werbung

Der 40-Jährige steht für einen gemäßigteren Ansatz bei umstrittenen Themen wie der Gesundheitsversorgung, bezahlbarem Wohnen und der Wirtschaftsförderung. Zuletzt war er Verwaltungschef des Bezirks Milwaukee gewesen.

Wisconsin im Mittleren Westen der USA ist traditionell ein "Swing State". In der Vergangenheit entschieden oft nur wenige Tausend Stimmen über den Sieg bei Präsidentschafts- und Gouverneurswahlen. Der Gouverneursposten war frei geworden, nachdem sich der Demokrat Tony Evers entschieden hatte, aus familiären Gründen kein drittes Mal zu kandidieren. In Wisconsin leben knapp sechs Millionen Menschen./ngu/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.