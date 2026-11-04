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AP: Demokraten nehmen Republikanern Senatssitz in Iowa ab

DES MOINES (dpa-AFX) - Die Demokraten haben bei den US-Parlamentswahlen im Bundesstaat Iowa den Republikanern Hochrechnungen zufolge einen Senatssitz abgenommen. Der vom ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama unterstützte Demokrat Josh Turek setzte sich gegen Ashley Hinson durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen meldete.

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Die Demokraten nahmen den Republikanern damit einen ihrer Sitze im Senat in Washington ab. Der Erfolg war entscheidend für den Kampf um die Mehrheit in der 100 Sitze zählenden Parlamentskammer. Iowa galt lange als politisch umkämpfter Bundesstaat, hatte sich bei vergangenen Wahlen aber zunehmend zu einer Hochburg der Republikaner entwickelt.

Turek, ein Rollstuhlbasketballspieler und zweifacher Goldmedaillengewinner bei den Paralympics, will sich als Senator für die Interessen der Mittelschicht und der Arbeitnehmer einsetzen. Es geht ihm auch darum, das öffentliche Bildungswesen zu stärken und das Gesundheitssystem in dem Bundesstaat zu reformieren.

Die seit 2015 amtierende republikanische Senatorin Joni Ernst wollte nicht erneut kandidieren und hatte sich für ihre 43 Jahre alte Parteikollegin Ashley Hinson ausgesprochen. Auch Präsident Donald Trump unterstützte Hinson.

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Der ländliche Bundesstaat Iowa im Mittleren Westen hat rund 3,3 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt ist Des Moines./ngu/DP/zb

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