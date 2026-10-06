06.10.26 09:10 Uhr

APA ots news: 17. FMA-Aufsichtskonferenz: "Europes Financial Future: Sovereignty and Resilience"

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Europas Aufsichts-Elite diskutiert in Wien über Resilienz,

Wettbewerbsfähigkeit und strategische Souveränität des

europäischen Finanzmarktes

Wien (APA-ots) - Die Zukunft des europäischen Finanzsystems in einem von

geopolitischen Spannungen, technologischem Wandel und strukturellen

Umbrüchen geprägten Umfeld ist Thema der diesjährigen 17.

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Aufsichtskonferenz der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA).

Europas Aufsichts-Elite, Notenbanker:innen, und Top-Manager:innen der

heimischen Finanzwirtschaft diskutieren am heutigen Dienstag vor rund

700 Teilnehmer:innen im Vienna Congress und Convention Center unter

dem Titel "Europes Financial Future: Sovereignty and Resilience"

zentrale Fragen der nationalen und internationalen Finanzmärkte und

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ihrer Regulierung und Aufsicht.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Europa seine wirtschaftliche

und finanzielle Handlungsfähigkeit stärken kann, indem es zugleich

seine Offenheit, Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft

weiterentwickelt. Resilienz und strategische Souveränität sind dabei

zentrale Voraussetzungen für einen erfolgreichen europäischen

Finanzmarkt. Eine wirksame Aufsicht spielt eine Schlüsselrolle, um

Stabilität zu sichern, Vertrauen zu stärken und gleiche

Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten.

"Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit sind keine Gegensätze. Im

Gegenteil: Das eine bedingt das andere", sagt Mariana Kühnel,

Vorständin der FMA. "Europa braucht starke und widerstandsfähige

Finanzmärkte, um Innovation, Infrastruktur, Digitalisierung und

Wachstum finanzieren zu können. Gleichzeitig müssen wir Resilienz

heute breiter denken als früher: Sie umfasst nicht nur Kapital und

Liquidität, sondern auch Cyberresilienz, technologische

Handlungsfähigkeit und den Umgang mit geopolitischen Risiken."

Die zentrale Herausforderung Europas ist dabei nicht ein Zuviel

an Regulierung, sondern ein Zuwenig an europäischer Integration: die

nach wie vor bestehende Fragmentierung seiner Finanzmärkte. Während

europäische Banken heute stark kapitalisiert, profitabel und deutlich

widerstandsfähiger als vor der globalen Finanzkrise sind, verhindern

nationale Barrieren, unterschiedliche Rahmenbedingungen und

unvollständige Integrationsschritte noch immer, dass die Bankenunion

und der einheitliche Markt ihr volles Potenzial entfalten können.

Helmut Ettl, Vorstand der FMA, betont die Bedeutung der

europäischen Integration: "Europa wird die Herausforderungen der

kommenden Jahre nicht meistern, indem es schwächer wird, sondern

indem es stärker wird. Durch mehr Vertrauen, mehr Zusammenarbeit und

starke Institutionen. Die Vollendung der Bankenunion, die stärkere

Integration der Kapitalmärkte und der Abbau verbliebener

Fragmentierung sind daher keine technischen Detailfragen, sondern

zentrale Voraussetzungen für Europas Resilienz und

Wettbewerbsfähigkeit."

Themen der Konferenz sind Europas Rolle im globalen Finanzsystem

, digitale Transformation und Innovation, die Zukunft der

Europäischen Bankenunion sowie effektive Aufsicht und Enforcement.

Diskutiert werden unter anderem die Weiterentwicklung der Savings and

Investments Union, die Vollendung der Bankenunion, die Auswirkungen

von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz auf den Finanzsektor

sowie die Bedeutung von Aufsicht und Rechtsdurchsetzung für Vertrauen

und Finanzmarktstabilität.

Die Keynotes halten die Staatssekretärin im Bundesministerium für

Finanzen, Barbara Eibinger-Miedl, der Vorsitzende der Europäischen

Bankenaufsichtsbehörde François-Louis Michaud sowie der Gouverneur

der Oesterreichischen Nationalbank, Martin Kocher.

Auf der Liste der internationalen Gäste stehen neben Michaud die

Vorsitzende des EZB-Aufsichtsgremiums Claudia Buch, EZB-

Direktoriumsmitglied Frank Elderson sowie Sharon Donnery, EZB-

Mitglied des Aufsichtsgremiums, Rikke-Louise Ørum Petersen,

Exekutivdirektorin der europäischen Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA,

sowie das Vorstandsmitglied des Europäischen Abwicklungsmechanismus

Karen Braun-Munzinger.

Der Vorsitzende der polnischen Finanzmarktaufsichtsbehörde KNF,

Jacek Jastrzbski, die stellvertretende Gouverneurin der kroatischen

Zentralbank, Sandra valjek, und die Gouverneurin der Zentralbank von

Montenegro, Irena Radovi, runden die internationale

Aufsichtsperspektive ab.

Aus der Finanzwirtschaft werden Peter Bosek (Erste Group),

Michael Höllerer (Raiffeisen Bank International), Andreas

Brandstetter (UNIQA), Enver Sirui (BAWAG), Lukas Enzersdorfer-

Konrad (Bitpanda), Annalisa Usardi (Amundi) sowie Gernot Mittendorfer

(Trade Republic) als Diskutant:innen erwartet. Wissenschaftlicher

Input kommt von Universitätsprofessorin Susanne Kalss (

Wirtschaftsuniversität Wien), sowie vom Policy-Experten Nicolas Véron

(Bruegel und Peterson Institute for International Economics).

Die FMA-Aufsichtskonferenz hat sich in den vergangenen Jahren als

zentrale Plattform für den Austausch zwischen Aufsicht, Politik,

Wissenschaft und Finanzwirtschaft etabliert und zählt zu den

wichtigsten Veranstaltungen ihrer Art im deutschsprachigen Raum.

Für Helmut Ettl wird es die letzte Aufsichtskonferenz als FMA-

Vorstand sein, da er nach über 18 Jahren an der Spitze der Behörde

per 1.11.2026 als Exekutivdirektor zum Internationalen Währungsfonds

nach Washington geht. Als sein Nachfolger an der Seite von Vorständin

Mariana Kühnel wurde Oliver Schütz bestellt. Schütz ist derzeit

Bereichsleiter Bankenabwicklung in der FMA.

Rückfragehinweis:

Finanzmarktaufsicht (FMA)

Boris Gröndahl

Telefon: +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

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