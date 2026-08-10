10.08.26 10:48 Uhr

APA ots news: 20 Nationen vereint: 500 Kinder erleben Österreich und begeistern Senior:innen

Wiener Städtische Versicherungsverein lud Kinder aus Zentral-,

Werbung

Ost- und Südeuropa zu den VIG Kids Camps nach Wien, Kärnten,

Salzburg und in die Steiermark ein.

Wien (APA-ots) - Neben Sightseeing und abwechslungsreichen Aktivitäten

stand für die

rund 500 Kinder aus 20 Ländern in den vergangenen 14 Tagen vor allem

eines im Mittelpunkt: das Miteinander über Länder-, Kulturgrenzen und

Generationen hinweg. "Das VIG Kids Camp ist viel mehr als ein

Werbung

Ferienprogramm. Es bringt junge Menschen aus unterschiedlichsten

Ländern zusammen, schafft Freundschaften über Kulturen hinweg und

vermittelt wichtige Werte wie Respekt, Toleranz und gegenseitiges

Verständnis. Besonders bereichernd sind die Besuche in Einrichtungen

für Senior:innen, die zeigen, wie sinnstiftend der Dialog zwischen

den Generationen sein kann. Im VIG Kids Camp entstehen Erinnerungen

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und Freundschaften, die oft weit über diese zwei Wochen

hinausreichen", sagt Mag. Robert Lasshofer, Vorstandsvorsitzender

des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, Hauptaktionär der Vienna

Insurance Group (VIG). "Mit dem VIG Kids Camp schaffen wir einen Ort,

an dem Kinder die Vielfalt unserer Gruppe persönlich erleben können.

So wird ihnen nicht nur ein unterhaltsames, sondern gleichzeitig auch

wertstiftendes Programm in einem internationalen Rahmen geboten",

erklärt Hartwig Löger, CEO der Vienna Insurance Group, der führenden

Versicherungsgruppe in Zentral- und Osteuropa.

Zwtl.: Dialog der Generationen

Die diesjährigen VIG Kids Camps fanden auf Einladung des Wiener

Städtischen Versicherungsvereins in Wien-Strebersdorf, Radstadt (

Salzburg), Bleiburg (Kärnten) und Leibnitz (Steiermark) statt. Neben

Wanderungen, Ausflügen zu Bergen, Gletschern, Seen sowie Salz- und

Tropfsteinhöhlen standen auch Sightseeing-Touren in Wien, Salzburg

und Klagenfurt auf dem Programm. Zu den Höhepunkten zählten die

Besuche in Einrichtungen für Senior:innen. Mit traditionellen und

modernen Tänzen, Gesang sowie kreativen und akrobatischen

Darbietungen sorgten die Kinder für große Begeisterung bei der

älteren Generation.

Zwtl.: "We are family"

Die Teilnahme am VIG Kids Camp erfolgte über einen

internationalen Fotowettbewerb unter dem Motto "We are family".

Kinder von Mitarbeiter:innen der Vienna Insurance Group und ihrer

Gruppengesellschaften im Alter zwischen 9 und 13 Jahren waren

eingeladen, ihre persönlichen Vorstellungen von Familie kreativ

festzuhalten. Die überzeugendsten Einsendungen wurden mit einer

Einladung ins VIG Kids Camp ausgezeichnet. Bereits zum 14. Mal bringt

der Wiener Städtische Versicherungsverein mit dem VIG Kids Camp

Kinder von Mitarbeiter:innen der internationalen Gesellschaften der

VIG in Österreich zusammen.

Der Wiener Städtische Versicherungsverein ist Hauptaktionär der

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG), der

Holdinggesellschaft der international tätigen VIG-

Versicherungsgruppe. Der Wiener Städtische Versicherungsverein

unterstützt die VIG-Versicherungsgruppe in kulturellen und sozialen

Belangen. Dabei legt er großen Wert auf grenzüberschreitenden

Austausch mit jenen Ländern Zentral- und Osteuropas, in denen die VIG

-Versicherungsgruppe tätig ist. Im Rahmen von Kooperationen und

Initiativen werden gezielt Aktivitäten von sozialen Organisationen

unterstützt, die unter anderem Platz und Freiräume für persönliche

und kulturelle Entfaltung schaffen.

Die Vienna Insurance Group (VIG) ist die führende

Versicherungsgruppe in der Gesamtregion Zentral- und Osteuropa (CEE).

Mehr als 50 Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen in 30

Ländern bilden eine Gruppe mit langer Tradition, starken Marken und

hoher Kund:innennähe. Die rund 30.000 Mitarbeiter:innen der VIG

kümmern sich tagtäglich um die Bedürfnisse von rund 33 Millionen

Kund:innen. Die VIG-Aktie notiert seit 1994 an der Wiener Börse, seit

2008 an der Prager Börse und seit 2022 an der Budapester Börse. Die

VIG-Gruppe weist ein "A+"-Rating mit positivem Ausblick der

international anerkannten Ratingagentur Standard & Poors aus. Die

VIG kooperiert eng mit der Erste Group, der größten Retailbank in

Zentral- und Osteuropa.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Wiener Städtische Versicherungsverein

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Schottenring 30, 1010 Wien

Romy Schrammel

Telefon: +43 (0)50 390 - 21224

E-Mail: r.schrammel@wst-versicherungsverein.at

Website: https://www.wst-versicherungsverein.at

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe

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Tel.: +43 (0)50 390-21211

E-Mail: karin.kafesie@vig.com

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