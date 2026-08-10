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APA ots news: 20 Nationen vereint: 500 Kinder erleben Österreich und begeistern Senior:innen
Wiener Städtische Versicherungsverein lud Kinder aus Zentral-,
Ost- und Südeuropa zu den VIG Kids Camps nach Wien, Kärnten,
Salzburg und in die Steiermark ein.
Wien (APA-ots) - Neben Sightseeing und abwechslungsreichen Aktivitäten
stand für die
rund 500 Kinder aus 20 Ländern in den vergangenen 14 Tagen vor allem
eines im Mittelpunkt: das Miteinander über Länder-, Kulturgrenzen und
Generationen hinweg. "Das VIG Kids Camp ist viel mehr als ein
Ferienprogramm. Es bringt junge Menschen aus unterschiedlichsten
Ländern zusammen, schafft Freundschaften über Kulturen hinweg und
vermittelt wichtige Werte wie Respekt, Toleranz und gegenseitiges
Verständnis. Besonders bereichernd sind die Besuche in Einrichtungen
für Senior:innen, die zeigen, wie sinnstiftend der Dialog zwischen
den Generationen sein kann. Im VIG Kids Camp entstehen Erinnerungen
und Freundschaften, die oft weit über diese zwei Wochen
hinausreichen", sagt Mag. Robert Lasshofer, Vorstandsvorsitzender
des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, Hauptaktionär der Vienna
Insurance Group (VIG). "Mit dem VIG Kids Camp schaffen wir einen Ort,
an dem Kinder die Vielfalt unserer Gruppe persönlich erleben können.
So wird ihnen nicht nur ein unterhaltsames, sondern gleichzeitig auch
wertstiftendes Programm in einem internationalen Rahmen geboten",
erklärt Hartwig Löger, CEO der Vienna Insurance Group, der führenden
Versicherungsgruppe in Zentral- und Osteuropa.
Zwtl.: Dialog der Generationen
Die diesjährigen VIG Kids Camps fanden auf Einladung des Wiener
Städtischen Versicherungsvereins in Wien-Strebersdorf, Radstadt (
Salzburg), Bleiburg (Kärnten) und Leibnitz (Steiermark) statt. Neben
Wanderungen, Ausflügen zu Bergen, Gletschern, Seen sowie Salz- und
Tropfsteinhöhlen standen auch Sightseeing-Touren in Wien, Salzburg
und Klagenfurt auf dem Programm. Zu den Höhepunkten zählten die
Besuche in Einrichtungen für Senior:innen. Mit traditionellen und
modernen Tänzen, Gesang sowie kreativen und akrobatischen
Darbietungen sorgten die Kinder für große Begeisterung bei der
älteren Generation.
Zwtl.: "We are family"
Die Teilnahme am VIG Kids Camp erfolgte über einen
internationalen Fotowettbewerb unter dem Motto "We are family".
Kinder von Mitarbeiter:innen der Vienna Insurance Group und ihrer
Gruppengesellschaften im Alter zwischen 9 und 13 Jahren waren
eingeladen, ihre persönlichen Vorstellungen von Familie kreativ
festzuhalten. Die überzeugendsten Einsendungen wurden mit einer
Einladung ins VIG Kids Camp ausgezeichnet. Bereits zum 14. Mal bringt
der Wiener Städtische Versicherungsverein mit dem VIG Kids Camp
Kinder von Mitarbeiter:innen der internationalen Gesellschaften der
VIG in Österreich zusammen.
Der Wiener Städtische Versicherungsverein ist Hauptaktionär der
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG), der
Holdinggesellschaft der international tätigen VIG-
Versicherungsgruppe. Der Wiener Städtische Versicherungsverein
unterstützt die VIG-Versicherungsgruppe in kulturellen und sozialen
Belangen. Dabei legt er großen Wert auf grenzüberschreitenden
Austausch mit jenen Ländern Zentral- und Osteuropas, in denen die VIG
-Versicherungsgruppe tätig ist. Im Rahmen von Kooperationen und
Initiativen werden gezielt Aktivitäten von sozialen Organisationen
unterstützt, die unter anderem Platz und Freiräume für persönliche
und kulturelle Entfaltung schaffen.
Die Vienna Insurance Group (VIG) ist die führende
Versicherungsgruppe in der Gesamtregion Zentral- und Osteuropa (CEE).
Mehr als 50 Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen in 30
Ländern bilden eine Gruppe mit langer Tradition, starken Marken und
hoher Kund:innennähe. Die rund 30.000 Mitarbeiter:innen der VIG
kümmern sich tagtäglich um die Bedürfnisse von rund 33 Millionen
Kund:innen. Die VIG-Aktie notiert seit 1994 an der Wiener Börse, seit
2008 an der Prager Börse und seit 2022 an der Budapester Börse. Die
VIG-Gruppe weist ein "A+"-Rating mit positivem Ausblick der
international anerkannten Ratingagentur Standard & Poors aus. Die
VIG kooperiert eng mit der Erste Group, der größten Retailbank in
Zentral- und Osteuropa.
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Wiener Städtische Versicherungsverein
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Schottenring 30, 1010 Wien
Romy Schrammel
Telefon: +43 (0)50 390 - 21224
E-Mail: r.schrammel@wst-versicherungsverein.at
Website: https://www.wst-versicherungsverein.at
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Tel.: +43 (0)50 390-21211
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