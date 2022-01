APA ots news: 2021 waren rund 30 Prozent weniger Fälschungen gegenüber 2020 im Umlauf - Bargeld ist weiterhin klare Nummer 1 am Point of Sale - ANHANG

Nationalbank veröffentlicht Falschgeldstatistik 2021 mit guten

Daten für Österreich

Wien (APA-ots) - Die heute von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB)

veröffentlichte Falschgeldstatistik der Europäischen Zentralbank

(EZB) zeigt erfreuliche Daten für Österreich. Im gesamten

Jahresverlauf 2021 ging das Fälschungsaufkommen mit 4.456 Stück aus

dem Umlauf sichergestellten Fälschungen um fast ein Drittel zurück

(2020: 6.321 Fälschungen). Dabei ist jedoch zu beachten, dass das

erste Quartal 2020 vom Pandemiegeschehen noch weitgehend

unbeeinflusst war. Zieht man nur die Quartale 2 bis 4 als

Vergleichszeitraum heran, sind die Fälschungen jedoch ebenfalls um 27

Prozent zurückgegangen. Der durch Fälschungen entstandene Schaden

betrug im Jahr 2021 272.515 EUR, und damit um 14,9 Prozent weniger

als im Vorjahr (2020: 320.190 EUR).

Die Falschgeldstatistik ist auch immer ein Nachweis über die

Sicherheit von Bargeld. OeNB-Direktor Eduard Schock betont, dass "die

Euro-Banknoten seit Jahren zu den fälschungssichersten Banknoten der

Welt zählen. Auch wenn in Österreich - wie in vielen anderen Ländern

- Anzahl und Volumen unbarer Zahlungsvorgänge stetig zunehmen, ist

Bargeld für die Österreicherinnen und Österreicher das beliebteste

Zahlungsmittel." Die Sicherheitsüberprüfung ist ohne technische

Hilfsmittel mit den einfachen Schritten FÜHLEN - SEHEN - KIPPEN

jederzeit durchführbar. Die technologisch hochstehende

Produktionsqualität im Eurosystem zahlt sich aus.

Fälschungsaufkommen rückläufig

Die am häufigsten gefälschte Banknote war mit 42,9 Prozent der

50-Euro-Schein, gefolgt vom 20er mit 25,6 Prozent und der

100-Euro-Banknote mit 14,2 Prozent. Neben Wien mit 40,9 Prozent aller

Fälschungen sind im Jahr 2021 vor allem die Bundesländer

Oberösterreich (13,2 Prozent) und Niederösterreich (12,5 Prozent) im

Visier der Falschgeldverteiler gestanden.

Bargeldnutzung im Jahresverlauf stabilisiert

Nach merklichen Einbrüchen durch die Lockdowns am Anfang des Jahres

2021 hat sich die Nutzung von Bargeld im Verlauf des Jahres 2021

wieder stabilisiert. Ohne das lockdownbedingt nur schwer

vergleichbare 1. Quartal zeigt sich im Jahr 2021 ein Anstieg der um

grenzüberschreitende Transaktionen bereinigten Bargeldrücklieferungen

in die OeNB - ein Indikator für die Bargeldnutzung in Österreich -

von knapp 4 Prozent gegenüber den Vergleichsquartalen des Jahres

2020. Insgesamt stiegen die Bargeldrücklieferungen in diesem Zeitraum

sogar um fast 15 Prozent im Vergleich zu den Quartalen 2 bis 4 des

Jahres 2020. Gemeinsam mit OeNB-Umfragedaten belegen diese Zahlen,

dass Bargeld am Point of Sale (POS) auch weiterhin das am häufigsten

genutzte Zahlungsmittel (Volumen und Transaktionen) ist.

Ein ähnliches Bild ergibt sich beim Banknotenumlauf. Zum Jahresende

2021 stieg der stichtagsbezogene geschätzte österreichische

Banknotenumlauf wertmäßig um 7,4 Prozent (gegenüber dem Vorjahr) auf

33,4 Mrd EUR an, während der geschätzte stückmäßige Umlauf um 1,8

Prozent auf 543 Mio Stück Banknoten zurückging. Dies zeigt einerseits

eine Verschiebung hin zu höheren Denominationen an, andererseits

lässt sich daraus auch eine steigende Nachfrage nach Bargeld zur

Reservehaltung ableiten.

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Dr. Christian Gutlederer

Pressesprecher

(+43-1) 404 20-6900

christian.gutlederer@oenb.at

www.oenb.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0038 2022-01-28/10:02