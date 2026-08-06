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APA ots news: 40 Grad im Tal, 14 Grad am Berg: Warum dichte Messnetze für die Hitzebelastung immer wichtiger werden.
Wien (APA-ots) - Am Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle registrierte das
Wettermessnetz
von Drei Wetter am 4. August um 17:00 40°C in Herzogenburg und
zeitgleich 14°C am Gaislachkogel in Tirol auf 3.049 Metern Seehöhe.
Auf halber Höhe, in Lech und Zürs sowie am Seefelder Joch, pendelten
die Werte um 20°C. In den Tälern und im Flachland von Vorarlberg
über das Inntal und das Grazer Becken bis nach Ober- und
Niederösterreich sowie ins Burgenland lagen die Temperaturen fast
flächendeckend über 35°C.
Diese Messungen zeigen eindrucksvoll, wie stark Temperaturen
innerhalb Österreichs variieren können. Gleichzeitig unterstreichen
sie eine zunehmend diskutierte Frage: Wie gut bilden Wettermessungen
die tatsächliche Hitzebelastung der Bevölkerung ab?
Eine Differenz von 26 Grad, am selben Tag, im selben Land.
Sichtbar wird das nur, weil das Drei Wetter-Netz nicht nur an wenigen
zentralen Punkten misst, sondern über viele Stationen quer durch
unterschiedliche Höhenlagen und Regionen Österreichs verteilt ist
von Tallagen bis zum Gipfel, von der Stadt bis zum Land, mit dem
Ziel, das Netz in den kommenden Jahren auf rund 1.000 Stationen in
ganz Österreich auszubauen.
Die Bedeutung dichter Messnetze wird derzeit heftig diskutiert.
In Salzburg wiesen Stadtklimatologen unlängst darauf hin, dass
offizielle Wetterstationen aus Gründen der internationalen
Vergleichbarkeit häufig auf Freiflächen außerhalb dicht verbauter
Stadtgebiete stehen und dadurch die tatsächliche Hitzebelastung
vieler Bewohner:innen insbesondere in warmen Nächten nicht
vollständig abbilden können.
Genau hier setzt Drei Wetter an: Das österreichweite Messnetz des
Telekom-Komplettanbieters Drei erfasst Wetterdaten in
unterschiedlichen Höhenlagen, Siedlungsstrukturen und Mikroklimata.
Dadurch werden Temperaturunterschiede sichtbar, die für die
Lebensrealität der Bevölkerung entscheidend sind.
Zwtl.: Starke Unterschiede auch innerhalb Wiens
Wie relevant solche lokalen Unterschiede sind, zeigen die
Messungen von Drei Wetter in Wien. In der Nacht auf den 5. August
sank die Temperatur in Floridsdorf lediglich auf rund 24°C, während
es in Penzing auf etwa 19°C abkühlte. Fünf Grad Unterschied innerhalb
derselben Stadt verdeutlichen den städtischen Wärmeinseleffekt: Dicht
verbaute und versiegelte Gebiete speichern Wärme und kühlen deutlich
langsamer aus als grünere Stadtteile.
"Für die Gesundheit der Menschen ist nicht nur die
Höchsttemperatur am Tag entscheidend. Besonders wichtig sind
ausreichend kühle Nächte, damit sich der Körper von Hitzeperioden
erholen kann. Dafür braucht es Messungen genau dort, wo Menschen
wohnen und arbeiten", so Drei Wetter Metereologe Johannes Fleisch.
Ob zwischen Herzogenburg und dem Gaislachkogel oder zwischen zwei
Wiener Gemeindebezirken: Die aktuelle Hitzewelle zeigt, dass Wetter
und Hitzebelastung auf kleinem Raum stark variieren können. Mit dem
Ausbau auf rund 1.000 hochmoderne Mess-Stationen schafft Drei Wetter
die Grundlage für ein österreichweit einzigartiges Bild der
tatsächlichen Wetter- und Hitzesituation vor Ort sowie für noch
präzisere lokale Prognosen.
Über Drei Wetter.
Mit Drei Wetter schafft Drei gemeinsam mit dem renommierten
Wetterexperten Jörg Kachelmann und der auf digitale Fernmessungen
spezialisierten Metrilog Data Services GmbH einen neuen
Qualitätsstandard für Wetterprodukte. Ziel des Projekts ist eine
Daseinsvorsorge für alle Menschen in Österreich durch eine
frühzeitige, präzise und verlässliche Versorgung mit relevanten
Wetterinformationen. Drei baut aktuell das modernste und dichteste
Wettermessnetz Österreichs auf - mit rund 1.000 professionellen
Wetterstationen. Durch die Kombination meteorologischer Expertise,
technologischer Infrastruktur und intelligenter Produkte ermöglicht
Drei Wetter Prognosen, die flächendeckend, lokal relevant und für
alle nutzbar sind. Mehr auf www.drei.at/wetter
Über Drei.
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte
2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at
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Rückfragehinweis:
Drei Österreich
Tom Tesch
Telefon: 066066033701
E-Mail: tom.tesch@drei.com
Website: https://www.drei.at/presse
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