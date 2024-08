APA ots news: 500 Kinder aus 21 Ländern entdecken Österreich - BILD

Wiener Städtische Versicherungsverein lud 500 Kinder aus

Zentral- und Osteuropa in die VIG Kids Camps nach Wien,

Salzburg und Kärnten ein.

Wien (APA-ots) - Rund 500 Kindern aus 21 CEE-Ländern (u. a. aus Georgien,

Bosnien, Serbien, Albanien, Nordmazedonien, Tschechien, Slowakei,

Rumänien und Estland) lernten in den vergangenen 14 Tagen Österreichs

schönste Seiten kennen, begeisterten Senior:innen und pflanzten

Bäume. "Es ist jedes Jahr aufs Neue faszinierend zu beobachten, dass

Kinder immer einen Weg finden, sich zu verständigen. Auch wenn sie

nicht dieselbe Sprache sprechen oder aus unterschiedlichen

Kulturkreisen stammen. Deswegen - und aus Respekt gegenüber unseren

Kolleg:innen - ermöglichen wir Kindern diese besondere Erfahrung. Das

VIG Kids Camp haben wir heuer bereits zum zwölften Mal realisiert",

erklärt Mag. Robert Lasshofer, Vorstandsvorsitzender des Wiener

Städtischen Versicherungsvereins. "Vielfalt, Toleranz und ein

wertschätzendes Miteinander sind essenzielle Bestandteile des

Wertekompasses unserer Versicherungsgruppe. Das vermitteln wir im

Rahmen des VIG Kids Camps auch der jüngsten Generation. Demnach

unterstützen wir diese wertvolle Initiative unseres Hauptaktionärs

aus tiefster Überzeugung", betont Hartwig Löger, CEO der Vienna

Insurance Group.

Zwtl.: Generationenübergreifende Begegnungen

An vier Standorten fanden die diesjährigen VIG Kids Camps statt:

in Wien-Strebersdorf, in Salzburg (in St. Michael im Lungau und in

Radstadt im Pongau) und in Kärnten (in Seeboden am Millstätter See).

Im Zuge ihres Aufenthalts besuchten die Kinder auch Einrichtungen für

Senior:innen. Die dortigen Bewohner:innen erfreuten sie mit

volkstümlichen sowie modernen Tanz- und Gesangseinlagen ebenso wie

mit kreativen und akrobatischen Darbietungen. Darüber hinaus wurde

auch eine gemeinsame Baumpflanz-Aktion realisiert. Neben viel Spiel,

Spaß und Action erkundeten die Kinder auch Österreichs schönste

Seiten: Wanderungen auf Berge und Gletscher, Entdeckungsreisen zu

Seen sowie in Salz- und Tropfsteinhöhlen und Sightseeing in Wien,

Salzburg und Klagenfurt standen unter anderem am Programm.

Zwtl.: "Solidarisch handeln"

Um am VIG Kids Camp teilnehmen zu können, wurde zu Jahresbeginn in

der führenden Versicherungsgruppe in Zentral- und Osteuropa ein

Foto-Wettbewerb unter dem Motto "Solidarisch handeln" ausgeschrieben.

Interessierte Kinder zwischen 9 und 13 Jahren von Mitarbeiter:innen

der Gruppe konnten sich daran beteiligen. Die kreativsten

Einsendungen wurden mit einer Einladung ins VIG Kids Camp

ausgezeichnet.

Der Wiener Städtische Versicherungsverein ist Hauptaktionär der

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG), der

Holdinggesellschaft der international tätigen

VIG-Versicherungsgruppe. Der Wiener Städtische Versicherungsverein

unterstützt die VIG-Versicherungsgruppe in kulturellen und sozialen

Belangen. Dabei legt er großen Wert auf grenzüberschreitenden

Austausch mit jenen Ländern Zentral- und Osteuropas, in denen die

VIG-Versicherungsgruppe tätig ist. Im Rahmen von Kooperationen und

Initiativen werden gezielt Aktivitäten von sozialen Organisationen

unterstützt, die unter anderem Platz und Freiräume für persönliche

und kulturelle Entfaltung schaffen.

Die Vienna Insurance Group (VIG) ist die führende

Versicherungsgruppe in der Gesamtregion Zentral- und Osteuropa (CEE).

Mehr als 50 Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen in 30

Ländern bilden eine Gruppe mit langer Tradition, starken Marken und

hoher Kund:innennähe. Die rund 29.000 Mitarbeiter:innen der VIG

kümmern sich tagtäglich um die Bedürfnisse von rund 32 Millionen

Kund:innen. Die VIG-Aktie notiert seit 1994 an der Wiener Börse, seit

2008 an der Prager Börse und seit 2022 an der Budapester Börse. Die

VIG-Gruppe weist ein "A+"-Rating mit stabilem Ausblick der

international anerkannten Ratingagentur Standard & Poors aus. Die

VIG kooperiert eng mit der Erste Group, der größten Retailbank in

Zentral- und Osteuropa.

