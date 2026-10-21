21.10.26 10:05 Uhr

APA ots news: Ablenkung am Steuer: Acht von zehn Autofahrer:innen sehen wachsendes Risiko durch moderne Fahrzeugtechnik

Werbung

Allianz Motor Day 2026

München/Wien (APA-ots) - - Umfrage unter 1.200 Österreicher:innen: fast

jede:r dritte

Autofahrer:in hat durch Touchscreen-Bedienung während der Fahrt

mindestens eine kritische Situation erlebt

- Ablenkung verursacht mindestens jeden dritten Verkehrsunfall und

ist riskanter als das Fahren mit 0,8 Promille

Werbung

- Die Allianz fordert daher sicherheitsoptimierte Cockpits, klare

regulatorische Vorgaben und mehr Verantwortungsbewusstsein im

Straßenverkehr

Beim 14. Allianz Motor Day stand eines der größten Sicherheitsrisiken

im Straßenverkehr im Fokus: die Ablenkung am Steuer. Neue

Untersuchungen des Allianz Zentrums für Technik (AZT) zeigen, dass

ihr Anteil am Unfallgeschehen deutlich höher ist als bislang

Werbung

angenommen. Während frühere Schätzungen von rund 10 Prozent der

Verkehrsunfälle in Deutschland ausgingen, weisen die aktuellen

Analysen auf einen Anteil von mehr als 30 Prozent hin. Auch

Autofahrer:innen in Österreich nehmen das Problem vermehrt wahr.

Laut einer aktuellen Umfrage der Allianz unter 1.200

Österreicher:innen sind 79 Prozent überzeugt, dass die Ablenkung

durch Technologien im Fahrzeug in den vergangenen Jahren zugenommen

hat. Mehr als jede:r zweite Fahrer:in (58 %) stuft das

Ablenkungsrisiko inzwischen als hoch oder sehr hoch ein. Besonders

bemerkenswert: 70 Prozent der Fahrer:innen, die in den vergangenen

drei Jahren einen Unfall verursacht haben, halten Ablenkung für eine

definitive oder mögliche Ursache. Fast jede:r Dritte (31 %) hat zudem

während der Fahrt bereits mindestens eine kritische Situation durch

die Bedienung des Touchscreens erlebt. Entsprechend groß ist der

Wunsch nach einfacherer Bedienung: Zwei Drittel der Befragten (66

Prozent) würden bestimmte Fahrzeugfunktionen lieber über klassische

Schalter und Tasten bedienen. Ein großes Problem bleibt zudem das

Smartphone: 40 Prozent der Befragten geben an, "zumindest selten" (40

%) oder "zumindest gelegentlich" (19%) mit dem Handy in der Hand

Textnachrichten während der Fahrt zu schreiben. Dabei sehen die

Autofahrer:innen die Verantwortung durchaus bei sich selbst: 85

Prozent sind der Meinung, dass in erster Linie die Fahrer:innen

selbst gefordert sind, Ablenkung zu reduzieren.

"Ablenkung ist für die Autofahrer:innen in Österreich kein

abstraktes Risiko, sondern gelebte Realität. Viele kennen brenzlige

Momente am Touchscreen aus eigener Erfahrung, und wer einen Unfall

verursacht hat, sieht im Nachhinein häufig Ablenkung als Ursache.

Bemerkenswert ist, wie selbstkritisch die Befragten sind. Diese

Einsicht ist eine gute Grundlage, denn wer das Risiko kennt, kann es

auch vermeiden", so Jörg Hipp, CPO der Allianz Österreich. "Unser

Ziel ist, dass der Blick dort bleibt, wo er hingehört: auf der

Straße."

Zwtl.: Ablenkung ist der Grund für mindestens jeden dritten Unfall

Die Einschätzung der Befragten deckt sich auch mit einer

gemeinsamen Studie des AZT und des auf kognitive Modellierung

spezialisierten Unternehmen cogniBIT. Diese weist erstmals nach, wie

stark sich Ablenkung in ausgewählten kritischen Verkehrssituationen

auf das Kollisionsrisiko auswirken kann. Die Berechnungen basieren

auf einem kognitiven Fahrermodell und realen Blickdaten aus einer

umfangreichen Fahrzeugstudie.

Die Ergebnisse zeigen die erheblichen Auswirkungen von Ablenkung

auf die Verkehrssicherheit: In einem simulierten Notbrems-Szenario

auf der Autobahn stieg der Anteil der Unfälle von 18,2 Prozent bei

aufmerksamen Fahrer:innen auf 54,3 Prozent bei abgelenkten

Fahrer:innen. In einem Szenario, in dem ein Kind unvermittelt die

Fahrbahn betritt, erhöhte sich die Unfallquote von 3,9 Prozent auf

11,2 Prozent. Besonders alarmierend: In 39 Prozent dieser Fälle

reagierten die abgelenkten Fahrer:innen überhaupt nicht.

Nach Einschätzung der Allianz ist inzwischen mindestens jeder

dritte Verkehrsunfall auf Ablenkung zurückzuführen und damit deutlich

mehr als bislang angenommen. Untersuchungen zeigen zudem, dass

abgelenkte Fahrer:innen in kritischen Situationen sogar schlechter

abschneiden können als Fahrer:innen mit einem simulierten

Blutalkoholwert von 0,8 Promille. Ablenkung am Steuer kann damit in

bestimmten Situationen noch gefährlicher sein als Alkohol und sollte

entsprechend ernst genommen werden.

Zwtl.: Das Auto ist kein Smartphone

Der stark gewachsene Funktionsumfang moderner Fahrzeuge macht es

notwendig, bestimmte Funktionen über den Touchscreen abzubilden.

Dabei wandern Funktionen, die früher intuitiv und ohne Blickkontakt

bedient werden konnten, zunehmend in digitale Menüs. Für zentrale und

häufig genutzte Funktionen wie Klimaanlage oder Radio sind heute

oftmals mehrere Eingaben am Bildschirm nötig. Dadurch wenden

Fahrer:innen ihren Blick länger und häufiger vom Verkehrsgeschehen ab

- mit Folgen für die Fahrsicherheit.

"Unsere Forschung zeigt, dass derselbe Bedienvorgang in einem

Fahrzeug bis zu 25 Prozent weniger visuelle Aufmerksamkeit

beanspruchen kann als in einem anderen. Das macht deutlich: Ablenkung

ist nicht nur eine Frage des Verhaltens, sondern auch der

Benutzeroberfläche. Das Cockpit selbst ist zu einem Bildschirm

geworden, der mit der Straße um die Aufmerksamkeit des Fahrers

konkurriert. Aber ein Auto ist kein Smartphone. Wenn es um Sicherheit

geht, muss Design der Funktion folgen", sagte Dr. Klaus-Peter Röhler,

Vorstandsmitglied der Allianz SE, zuständig für Insurance German

Speaking Countries, Central Europe, Global Property & Casualty.

Zwtl.: Das Design entscheidet: Das Cockpit als Sicherheitsfaktor

Eine Fahrstudie des Allianz Zentrum für Technik (AZT) unter

realen Bedingungen zeigt, dass die Gestaltung des Touch-

Bedienkonzepts erheblichen Einfluss darauf hat, wie lange

Fahrer:innen den Blick von der Straße abwenden. Beim Vergleich

aktueller Fahrzeugmodelle führten identische Alltagsaufgaben zu teils

deutlich unterschiedlichen Blickabwendungszeiten.

Bei einzelnen Aufgaben ließen sich durch ein günstiger

gestaltetes Bedienkonzept bis zu 25 Prozent beziehungsweise rund drei

Sekunden Blickabwendungszeit einsparen. Die Ergebnisse zeigen: Nicht

der Touchscreen selbst ist das Problem, sondern die Art, wie

Funktionen in das Bedienkonzept des Fahrzeugs integriert werden.

"Für eine sichere Fahrzeugbedienung braucht es verbindliche

Empfehlungen, welche Funktionen über physische Schalter und welche

per Touchscreen gesteuert werden sollten. Gleichzeitig sollten

wissenschaftliche Erkenntnisse zur Mensch-Maschine-Interaktion

konsequent genutzt werden, um Touchscreen-Bedienungen so

auszugestalten, dass sie Fahrer:innen möglichst wenig vom

Verkehrsgeschehen ablenken", sagte Christian Sahr, Leiter des AZT.

Über die Studien

Das Allianz Zentrum für Technik (AZT) führte sein bislang

umfassendstes Forschungsprogramm zum Thema Ablenkung am Steuer durch.

Dabei wurden die Analyse von mehr als 34.000 Unfälle, Eye-Tracking-

Studien in realen Fahrzeugen, eine Fahrsimulationsstudie in

Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München, kognitive

Modellierung kritischer Verkehrssituationen mit cogniBIT, eine

internationale, repräsentative Fahrerbefragung in neun Ländern (je

1.200 Personen) sowie eine Auswertung von mehr als 80

veröffentlichten Studien kombiniert. Die Ergebnisse wurden auf dem

14. Allianz Motor Day vorgestellt und sind im Bericht "SWIPE. TAP.

CRASH. Ablenkung am Steuer im digitalen Auto" veröffentlicht.

Den gesamten Report finden Sie hier zum Download.

Rückfragehinweis:

Allianz Österreich

Dr. Thomas Gimesi

Telefon: +43 676 878 222 914

E-Mail: presse@allianz.at

Website: https://www.allianz.at/

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0054 2026-10-21/10:00