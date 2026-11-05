05.11.26 11:06 Uhr

APA ots news: Allianz Green Transition Tracker 2026: Netto-Null erst 2064 - Österreich bei grüner Transformation auf Rang 19

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München/Wien (APA-ots) - - Trotz Fortschritten wird die CO-Neutralität

laut Prognosen der

Allianz weltweit erst im Jahr 2064 erreicht und damit deutlich später

als angestrebt.

- Österreich fällt auf Rang 19 zurück: Fortschritte bei Effizienz und

E-Mobilität stehen einem Rückgang der erneuerbaren Stromproduktion

gegenüber.

- Erneuerbare Energien überholen 2025 erstmals Kohle als weltweit

größte Stromquelle.

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- CO-Emissionen aus fossilen Brennstoffen könnten 2026 trotz

robusten Wirtschaftswachstums um 0,5 % sinken. Treiber sind günstige

Technologien und teures Öl, nicht die Klimapolitik.

Im Vorfeld der Klimakonferenz COP31 in Antalya kommt die zweite

Ausgabe des "Allianz Green Transition Tracker" zu dem Ergebnis, dass

die Welt zwar insgesamt auf CO-Neutralität zusteuert, aber viel zu

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langsam. Beim derzeitigen Tempo wird das Ziel erst 2064 erreicht, 14

Jahre später als angestrebt. Saubere Technologien setzen sich zwar

trotz politischen Gegenwinds durch, verdrängen fossile Brennstoffe

aber nicht schnell genug, um die globalen Emissionen rechtzeitig zu

senken. Auch Österreich macht Fortschritte, bleibt zuletzt aber

sowohl hinter dem globalen Durchschnitt als auch dem EU-Schnitt

zurück.

Zwtl.: Österreich auf Rang 19: Fortschritte bei Effizienz und E-

Mobilität

Österreich fiel im Fortschrittsindex um einen Platz auf Rang 19

zurück. Die Punktzahl stieg zwar um 1,0 auf 30,7, blieb damit aber

deutlich hinter dem globalen Durchschnitt (+2,0) und dem EU-Schnitt (

+2,2). Österreich liegt vor Tschechien (Platz 20) und Italien (Platz

22), aber hinter Deutschland (Platz 12), Schweden (Platz 15) und

Spanien (Platz 17).

Fortschritte gibt es vor allem auf der Nachfrageseite:

Verbesserungen bei der Energieeffizienz und sinkende

verbrauchsbezogene Pro-Kopf-Emissionen trugen mit 7,5 beziehungsweise

8,2 Punkten zur positiven Entwicklung bei. Der E-Auto-Anteil an den

Neuzulassungen stieg 2025 von 24 % auf 31 %. Gleichzeitig gingen die

Subventionen für fossile Brennstoffe von 3,4 Milliarden US-Dollar im

Jahr 2023 auf 2,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 zurück.

Die größte Herausforderung bleibt die Stromerzeugung: Die

erneuerbare Stromproduktion sank 2025 um 9,5 %, obwohl die

Solarstromerzeugung um 26,6 % zulegte. Dadurch fiel der Anteil CO-

armer Energien am Strommix von 86,2 % auf 83,6 %. Bei diesem Tempo

würde Österreich seine Netto-Null-Ziele erst deutlich nach 2050

erreichen.

"Österreich macht ermutigende Fortschritte bei der

Energieeffizienz und Elektromobilität. Auch die verbrauchsbezogenen

Pro-Kopf-Emissionen gehen zurück. Der jüngste Rückgang der

erneuerbaren Stromerzeugung zeigt jedoch, dass selbst ein weitgehend

klimafreundlicher Strommix nicht vor Rückschlägen gefeit ist. Der

weitere Ausbau erneuerbarer Energien und eine widerstandsfähigere

Stromversorgung sind entscheidend, um die Fortschritte auf dem Weg

zur Klimaneutralität dauerhaft zu sichern", sagt Katharina Utermöhl,

Leiterin des Bereichs Thematic and Policy Research bei Allianz

Research.

Zwtl.: Fast alle Länder kommen voran, aber zu langsam

Der Tracker bewertet 65 Volkswirtschaften, die zusammen 81 % der

weltweiten Treibhausgasemissionen verursachen, und misst, wie weit

sie seit 2015 auf dem Weg zum Netto-Null-Ziel für 2050 gekommen sind.

In diesem Jahr verbesserten sich 56 Länder um durchschnittlich 2

Punkte. Doch nur rund ein Drittel ist auf einem Kurs, der mit dem

Pariser Abkommen vereinbar ist. An der Spitze stehen Luxemburg,

Dänemark und Estland, und alle zehn Spitzenreiter kommen aus Europa.

Den größten Sprung machte Kolumbien (+16,5 Punkte) dank Wasserkraft

und Solarausbau. Die Ölstaaten am Golf bilden weiterhin das

Schlusslicht.

"Fast jedes Land bewegt sich in die richtige Richtung. Das

Problem ist das Tempo. Bei dem jetzigen Fortschritt wird die Netto-

Null erst im Jahr 2064 erreicht werden - 14 Jahre später als

geplant", sagt Patrick Hoffmann, ESG-Ökonom bei Allianz Research.

"Und die klimapolitische Kluft vergrößert sich: Die Spitzenreiter

ziehen weiter davon, während die Nachzügler Mühe haben, Schritt zu

halten."

Die obere Hälfte der Rangliste legte fast doppelt so stark zu wie

die untere (2,6 gegenüber 1,3 Punkten). Die EU führt zwar weiterhin,

ihre Emissionen sanken 2025 aber nur noch um 0,2 %. Bei diesem Tempo

würde sie ihre Ziele erst 2057 erreichen. Die USA fielen auf Platz 41

zurück, da die Emissionen das zweite Jahr in Folge stiegen. China (

Platz 43) und Indien (Platz 45) zeigen dagegen Anzeichen einer

Trendwende. Chinas Emissionswachstum kam praktisch zum Stillstand,

und Indien verzeichnete erstmals seit 25 Jahren einen

Emissionsrückgang ohne wirtschaftlichen Einbruch.

Zwtl.: Erneuerbare überholen Kohle, und saubere Technologien werden

immer günstiger

2025 überholten erneuerbare Energien mit einem Anteil von 33,5 %

erstmals seit mehr als einem Jahrhundert die Kohle (33,2 %) als

größte Stromquelle der Welt. Sie lieferten zudem 99 % der neu ans

Netz gegangenen Strommenge. Das globale Emissionswachstum

verlangsamte sich dadurch von 1,5 % auf 0,7 %.

Sinkende Kosten beschleunigen den Wandel: Die jährlich neu

installierte Batteriespeicherkapazität stieg von rund 2 GWh im Jahr

2015 auf 307 GWh im Jahr 2025, da die Installationskosten um 91 %

sanken. Gleichzeitig hat sich die Preisdifferenz zwischen

batteriebetriebenen Elektroautos und Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor

seit 2019 von 49 % auf 20 % verringert.

Künftig rücken Netze und Speicher in den Mittelpunkt. Die

Investitionen in saubere Energie sollen 2026 um 6,5 % auf 2,2

Billionen US-Dollar steigen, wobei die Ausgaben für Netze um 21 % und

für Speicher um 36 % wachsen werden.

Zwtl.: Geopolitik, nicht Klimapolitik, bestimmt die Preise

Die Geopolitik sendet derzeit ein stärkeres Preissignal aus als

die Klimapolitik und treibt damit die Dieselpreise sowie die

Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in die Höhe. Allianz Research hat

berechnet, dass der durch den Konflikt im Nahen Osten bedingte

Anstieg der Dieselpreise einem CO-Preis von mehr als 200 Euro pro

Tonne entspräche.

In der EU erreichten batterieelektrische Autos im September einen

Anteil von 30 % an den Neuzulassungen, was einem Anstieg um 11

Prozentpunkte innerhalb eines Jahres entspricht. Eine neue Runde von

Subventionen für fossile Brennstoffe gefährdet jedoch Europas

Fortschritte. Diese liegen schon jetzt rund 70 % über dem Niveau vor

der Energiekrise 2022.

Zwtl.: Ausblick: Ein Emissionshöchststand ist in Reichweite, ein

nachhaltiger Rückgang ist jedoch noch nicht gesichert

Allianz Research erwartet, dass die CO-Emissionen aus fossilen

Brennstoffen in diesem Jahr sinken werden, obwohl die Weltwirtschaft

robust wächst. Günstigere saubere Technologien und hohe Preise für

fossile Brennstoffe sind die wichtigsten Faktoren.

Auf der anderen Seite stellen der steigende Strombedarf und

Engpässe im Stromnetz die größten kurzfristigen Risiken dar: Allein

KI und Rechenzentren könnten die globalen Emissionen bis 2030 um rund

0,6 % erhöhen. Zudem könnten hohe Finanzierungskosten,

Handelsbarrieren und politische Unsicherheit den Einsatz grüner

Technologien verlangsamen. Ob der Emissionshöchststand bereits

erreicht ist, ist daher noch offen.

"Die CO-Emissionen aus fossilen Brennstoffen könnten in diesem

Jahr um 0,5 % sinken, während die Wirtschaft solide wächst, doch das

ist eher auf günstige saubere Technologien und teures Öl

zurückzuführen als auf eine strengere Klimapolitik", sagt Ludovic

Subran, Chefökonom und Chief Investment Officer bei der Allianz.

"Ein Preisschock ist keine Strategie. Regierungen sollten der

Versuchung widerstehen, ihn durch neue Subventionen für fossile

Brennstoffe abzufedern, und stattdessen den Wandel durch eine

vorhersehbare CO-Bepreisung und schnellere Investitionen in Netze

und Speicherkapazitäten festigen."

Rückfragehinweis:

Allianz Österreich

Dr. Thomas Gimesi

Telefon: +43 676 878 222 914

E-Mail: presse@allianz.at

Website: https://www.allianz.at/

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