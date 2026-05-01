APA ots news: Allianz Österreich auf Spitzenplatz der Best Workplaces Austria 2026

Wien (APA-ots) - - Great Place To Work® bestätigt erneut die Allianz als

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einen der

besten Arbeitgeber des Landes

- Platz 2 in der Kategorie XL - und als einzige Versicherung im

gesamten Ranking

- Allianz Österreich bereits zum vierten Mal in Folge als "Great

Place to Work" zertifiziert

Die Allianz Österreich zählt, wie schon im Vorjahr, auch im Jahr

2026 offiziell zu den Best Workplaces Austria. Das internationale

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Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place To Work® hat heute die

Top-Arbeitgeber:innen des Landes ausgezeichnet. Die Allianz konnte

sich im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz verbessern und ist mit

Platz 2 in der Kategorie XL (mehr als 500 Mitarbeitende) erneut unter

den besten Unternehmen Österreichs vertreten - als einzige

Versicherung, die ausgezeichnet wurde.

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Grundlage der Auszeichnung ist eine unabhängige Analyse der

Arbeitsplatzkultur sowie eine anonyme Befragung der

Mitarbeiter:innen. Bewertet werden zentrale Dimensionen wie

Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Teamgeist. Die

Rückmeldungen der Allianz-Belegschaft zeigten auch heuer deutlich:

Vertrauen, Zusammenhalt und die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln,

prägen die tägliche Zusammenarbeit.

Daniel Mati, CEO der Allianz Österreich, betont: "Unser Aufstieg

auf Platz 2 und die erneute Auszeichnung als Best Workplace sind für

uns ein starkes Signal: Exzellenz und ein positives, wertschätzendes

Arbeitsumfeld sind kein Widerspruch, sie sind die Grundlage für

nachhaltigen Erfolg. Dass wir dabei als einziges

Versicherungsunternehmen in Österreich ausgezeichnet wurden,

unterstreicht unseren Anspruch, Maßstäbe zu setzen. Bei der Allianz

Österreich schaffen wir bewusst ein Umfeld, in dem Menschen ihr

Potenzial entfalten, Verantwortung übernehmen und gemeinsam

Spitzenleistung möglich machen. Ein großes Dankeschön an unsere

Mitarbeiter:innen, die diese Auszeichnung möglich gemacht haben."

"Diesen Erfolg verdanken wir vor allem unseren Kolleg:innen",

ergänzt Stefan Weinhofer, Head of People & Culture der Allianz

Österreich. "Ihre Leidenschaft, ihr Gestaltungswille und ihr Mut,

Dinge zu hinterfragen und besser zu machen, haben einen Arbeitsplatz

geschaffen, an dem Menschen gerne arbeiten. Das starke Feedback in

der Great-Place-to-Work-Befragung und die erneute Auszeichnung als

Best Workplace sind ein klarer Beweis dafür."

Zwtl.: Arbeiten bei der Allianz Österreich

Die Allianz Österreich hat ihren Sitz im ICON Tower am Wiener

Hauptbahnhof, einem der modernsten und nachhaltigsten Bürogebäude des

Landes. Eine gelebte Du-Kultur über alle Hierarchieebenen und ein

respektvoller Umgang auf Augenhöhe prägen das Arbeitsumfeld. Rund

1.700 Mitarbeitende sind hier in über 100 unterschiedlichen

Berufsbildern tätig.

Großer Wert wird auf persönliche und fachliche Weiterentwicklung

gelegt: Zahlreiche Lernangebote, fix eingeplante Lernzeiten und eine

fördernde Führungskultur schaffen optimale Voraussetzungen für

Wachstum. Darüber hinaus engagiert sich die Allianz aktiv für eine

vielfältige Unternehmenskultur, z.B. durch Arbeitsgruppen und

Inklusionsnetzwerke.

Gesundheit und Vorsorge haben einen hohen Stellenwert.

Mitarbeitende profitieren von Angeboten wie Arbeitsmedizin, Fitness-

und Ernährungsprogrammen, kostenloser psychologischer Beratung (

Instahelp), Sportverein, Turnieren und weiteren

Gesundheitsinitiativen. Eine betriebliche Altersvorsorge sowie

attraktive Konditionen auf Versicherungsprodukte ergänzen das

Vorsorgepaket.

Zusätzlich bietet die Allianz zahlreiche Benefits, darunter

Mitarbeiter:innen-Aktien, bis zu 25 Tage Arbeiten aus dem Ausland,

flexible Home-Office-Regelungen, Essenszuschüsse, Shopping-

Vergünstigungen und vieles mehr.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Allianz Österreich

Dr. Thomas Gimesi

Telefon: +43 676 878 222 914

E-Mail: presse@allianz.at

Website: https://www.allianz.at/

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/396/aom

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