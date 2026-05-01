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APA ots news: Allianz Österreich auf Spitzenplatz der Best Workplaces Austria 2026
Wien (APA-ots) - - Great Place To Work® bestätigt erneut die Allianz als
einen der
besten Arbeitgeber des Landes
- Platz 2 in der Kategorie XL - und als einzige Versicherung im
gesamten Ranking
- Allianz Österreich bereits zum vierten Mal in Folge als "Great
Place to Work" zertifiziert
Die Allianz Österreich zählt, wie schon im Vorjahr, auch im Jahr
2026 offiziell zu den Best Workplaces Austria. Das internationale
Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place To Work® hat heute die
Top-Arbeitgeber:innen des Landes ausgezeichnet. Die Allianz konnte
sich im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz verbessern und ist mit
Platz 2 in der Kategorie XL (mehr als 500 Mitarbeitende) erneut unter
den besten Unternehmen Österreichs vertreten - als einzige
Versicherung, die ausgezeichnet wurde.
Grundlage der Auszeichnung ist eine unabhängige Analyse der
Arbeitsplatzkultur sowie eine anonyme Befragung der
Mitarbeiter:innen. Bewertet werden zentrale Dimensionen wie
Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Teamgeist. Die
Rückmeldungen der Allianz-Belegschaft zeigten auch heuer deutlich:
Vertrauen, Zusammenhalt und die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln,
prägen die tägliche Zusammenarbeit.
Daniel Mati, CEO der Allianz Österreich, betont: "Unser Aufstieg
auf Platz 2 und die erneute Auszeichnung als Best Workplace sind für
uns ein starkes Signal: Exzellenz und ein positives, wertschätzendes
Arbeitsumfeld sind kein Widerspruch, sie sind die Grundlage für
nachhaltigen Erfolg. Dass wir dabei als einziges
Versicherungsunternehmen in Österreich ausgezeichnet wurden,
unterstreicht unseren Anspruch, Maßstäbe zu setzen. Bei der Allianz
Österreich schaffen wir bewusst ein Umfeld, in dem Menschen ihr
Potenzial entfalten, Verantwortung übernehmen und gemeinsam
Spitzenleistung möglich machen. Ein großes Dankeschön an unsere
Mitarbeiter:innen, die diese Auszeichnung möglich gemacht haben."
"Diesen Erfolg verdanken wir vor allem unseren Kolleg:innen",
ergänzt Stefan Weinhofer, Head of People & Culture der Allianz
Österreich. "Ihre Leidenschaft, ihr Gestaltungswille und ihr Mut,
Dinge zu hinterfragen und besser zu machen, haben einen Arbeitsplatz
geschaffen, an dem Menschen gerne arbeiten. Das starke Feedback in
der Great-Place-to-Work-Befragung und die erneute Auszeichnung als
Best Workplace sind ein klarer Beweis dafür."
Zwtl.: Arbeiten bei der Allianz Österreich
Die Allianz Österreich hat ihren Sitz im ICON Tower am Wiener
Hauptbahnhof, einem der modernsten und nachhaltigsten Bürogebäude des
Landes. Eine gelebte Du-Kultur über alle Hierarchieebenen und ein
respektvoller Umgang auf Augenhöhe prägen das Arbeitsumfeld. Rund
1.700 Mitarbeitende sind hier in über 100 unterschiedlichen
Berufsbildern tätig.
Großer Wert wird auf persönliche und fachliche Weiterentwicklung
gelegt: Zahlreiche Lernangebote, fix eingeplante Lernzeiten und eine
fördernde Führungskultur schaffen optimale Voraussetzungen für
Wachstum. Darüber hinaus engagiert sich die Allianz aktiv für eine
vielfältige Unternehmenskultur, z.B. durch Arbeitsgruppen und
Inklusionsnetzwerke.
Gesundheit und Vorsorge haben einen hohen Stellenwert.
Mitarbeitende profitieren von Angeboten wie Arbeitsmedizin, Fitness-
und Ernährungsprogrammen, kostenloser psychologischer Beratung (
Instahelp), Sportverein, Turnieren und weiteren
Gesundheitsinitiativen. Eine betriebliche Altersvorsorge sowie
attraktive Konditionen auf Versicherungsprodukte ergänzen das
Vorsorgepaket.
Zusätzlich bietet die Allianz zahlreiche Benefits, darunter
Mitarbeiter:innen-Aktien, bis zu 25 Tage Arbeiten aus dem Ausland,
flexible Home-Office-Regelungen, Essenszuschüsse, Shopping-
Vergünstigungen und vieles mehr.
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Allianz Österreich
Dr. Thomas Gimesi
Telefon: +43 676 878 222 914
E-Mail: presse@allianz.at
Website: https://www.allianz.at/
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