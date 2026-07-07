APA ots news: Allianz Österreich darf sich erneut über "Great Place to...
APA ots news: Allianz Österreich darf sich erneut über "Great Place to Work® Zertifizierung freuen
Wien (APA-ots) - Bereits zum vierten Mal in Folge erhält die Allianz
Österreich das
"Great Place to Work®" Siegel
Die Allianz Österreich wurde zum vierten Mal in Folge als "Great
Place to Work®" zertifiziert und festigt damit einmal mehr ihren Ruf
als einer der besten Arbeitgeber des Landes. Bereits im Mai hatte das
Unternehmen beim renommierten Ranking "Best Workplaces Austria" als
einziger Versicherer einen Spitzenplatz (Platz 2) in der Kategorie XL
Companies erreicht.
Grundlage der Auszeichnung ist das anonyme Feedback der
Mitarbeitenden sowie eine unabhängige Analyse der Unternehmenskultur.
Bewertet werden dabei Aspekte wie Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness,
Stolz und Teamgeist. Daniel Mati, CEO der Allianz Österreich: "Zum
vierten Mal in Folge als Great Place to Work ausgezeichnet zu werden,
ist ein starkes Zeichen für die nachhaltige Qualität unserer
Unternehmenskultur. Bei der Allianz schaffen wir ein Arbeitsumfeld,
in dem Menschen ihr Potenzial entfalten, Verantwortung übernehmen und
gemeinsam Spitzenleistung möglich machen. Ein großes Dankeschön an
unsere Kolleg:innen: Ihr macht uns zu einem Great Place to Work."
Zwtl.: Vier Jahre Exzellenz: Die Allianz als Great Place to Work®
Was 2022 mit der ersten Zertifizierung begann, hat sich zu einer
beeindruckenden Erfolgsgeschichte entwickelt: Vier Mal in Folge hat
die Allianz Österreich das anspruchsvolle Zertifizierungsverfahren
von Great Place to Work® erfolgreich absolviert. Das Unternehmen
zählt damit zu den konsistent besten Arbeitgebern im österreichischen
Vergleich. Auch international wurde die Allianz Gruppe 2025 erneut
unter den Top 25 der "World's Best Workplaces" bewertet (Platz 17) -
ein Beleg dafür, dass die hohen Standards bei der
Mitarbeiterzufriedenheit weltweit gelebt werden.
Zwtl.: Arbeiten bei der Allianz
Das Headquarter der Allianz Österreich befindet sich zentral im
ICON Tower des Wiener Hauptbahnhofs, einem der modernsten und
nachhaltigsten Bürogebäude Österreichs. Rund 1.700 Menschen arbeiten
in über 100 verschiedenen Berufen bei dem Versicherungsunternehmen.
Die Du-Kultur ist über alle Hierarchiestufen hinweg
selbstverständlich, genau wie ein respektvolles Miteinander auf
Augenhöhe.
Besonderer Fokus liegt darauf, durch zahlreiche
Lernmöglichkeiten, reservierte Lernstunden und das richtige Mindset
der Führungskräfte die Rahmenbedingungen für persönliches und
berufliches Wachstum zu schaffen. Neben persönlicher und fachlicher
Weiterentwicklung fördert die Allianz Arbeitsgruppen und Inklusions-
Netzwerke, um Unternehmenskultur und Arbeitsplatz aktiv
mitzugestalten.
Der Versicherung sind Gesundheit und Vorsorge der
Mitarbeiter:innen besonders wichtig. Daher unterstützt die Allianz
diese mit vielen verschiedenen Angeboten sowohl für körperliche als
auch psychische Gesundheit: Arbeitsmediziner:innen, Fitnesstrainings
und Ernährungsvorträge, kostenfreie psychologische Beratung über
Instahelp, ein Sportklub sowie Gesundheits-Events sind nur einige der
Angebote. Betriebliche Altersvorsorge und attraktive Konditionen bei
Allianz Versicherungsprodukten helfen den Mitarbeiter:innen
bestmöglich vorzusorgen.
Zudem bietet das Unternehmen eine breite Palette an weiteren
Benefits wie Mitarbeiter:innen-Aktien, bis zu 25 Tage Arbeiten aus
dem Ausland, großzügige Home Office-Möglichkeiten, vergünstigte
Einkaufskonditionen, Essenszuschuss und vieles mehr.
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Rückfragehinweis:
Allianz Österreich
Dr. Thomas Gimesi
Telefon: +43 676 878 222 914
E-Mail: presse@allianz.at
Website: https://www.allianz.at/
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