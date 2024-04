APA ots news: Allianz Österreich gewährt Einblicke in die Versicherungswelt beim Wiener Töchtertag

* 13 Schülerinnen im Alter von 14 bis 18 Jahren erkundeten heute

die Arbeitswelt der Allianz Österreich

* Interaktive Workshops, die Vorstellung unterschiedlicher

Berufsbilder und der Austausch mit Allianz-Führungskräften

begeisterten die Teilnehmerinnen

"Du kannst alles werden, was du willst!" - mit dieser starken

Botschaft startete der erste Wiener Töchtertag bei der Allianz

Österreich. Riskmanagement, Versicherungstechnik und Finanzen sind

dabei nur ein kleiner Teil der vielfältigen Berufswelt, die ein

Versicherungsunternehmen zu bieten hat und die die Teilnehmerinnen

der Veranstaltung kennenlernen durften.

Seit über 20 Jahren bietet der Wiener Töchtertag interessierten

Mädchen im Alter zwischen zehn und 18 Jahren die Möglichkeit, im

Rahmen eines Schnuppertages die Arbeitswelt und die Vielfalt der

beruflichen Optionen kennenzulernen. Heuer zählte die Allianz

Österreich erstmals zu den knapp 280 Wiener Betrieben, die für

Schülerinnen ihre Türen öffneten, um ihnen technische, handwerkliche

und naturwissenschaftliche Berufe näherzubringen. 13 Teilnehmerinnen

nutzten die Gelegenheit und erhielten spannende Einblicke in die

unterschiedlichen Karrieremöglichkeiten bei einem

Versicherungsunternehmen.

Allianz Österreich CFO Anne Thiel betonte die Bedeutung der

Initiative: "Die Allianz bietet eine große Vielfalt an

unterschiedlichen Berufen - von technisch-mathematischen

Berufsbildern über Vertrieb, Marketing, HR bis hin zur

Softwareentwicklung und IT. In all diesen Bereichen arbeiten

großartige Frauen. In der Allianz Österreich liegt der Frauenanteil

bei 52 Prozent, wobei 32 Prozent aller Führungspositionen durch

Frauen besetzt sind - und dieser Anteil wächst. Der Wiener Töchtertag

ist eine wertvolle Gelegenheit den Mädchen zu zeigen - ihr könnt

alles werden, was ihr wollt."

Ein besonderer Höhepunkt des Töchtertags waren die interaktiven

Stationen zum 1x1 der Versicherungen sowie zur Vorstellung von

Berufsbildern in der Versicherungstechnik, im Vertrieb und im Bereich

Market Management. Unter anderem wurden Fragen wie "Warum gibt es

Versicherungen?" und "Wieso ist unser Job so wichtig?" gemeinsam mit

Führungskräften diskutiert, um ein Verständnis für die Bedeutung der

Branche zu vermitteln. Inspirierende Worte erreichten die

Teilnehmerinnen in Form einer Videobotschaft von Allianz Central

Europe-CEO Nina Klingspor.

