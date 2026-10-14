14.10.26 11:05 Uhr

APA ots news: Allianz Pulse-Umfrage 2026: Österreich hinkt bei KI-Nutzung und -Weiterbildung hinterher, Sorgen nehmen zu

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München/Wien (APA-ots) - - Im internationalen Vergleich nutzt Österreich

Künstliche

Intelligenz seltener als andere Länder, vor allem im Job

- Während große Skepsis gegenüber der Technologie vorherrscht,

erwarten die Österreicher:innen hingegen Vorteile für die eigene

Produktivität

- Nur ein geringer Teil der Erwerbstätigen erhält im Job eine KI-

Schulung

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- Die Sorge vor Ungleichheit wächst - ebenso wie der Wunsch nach

stärkerer Regulierung

Die Allianz veröffentlicht heute die achte Ausgabe des "Allianz

Pulse" - dieses Mal steht die Nutzung von Künstlicher Intelligenz im

Fokus. Für die repräsentative Umfrage wurden jeweils 1.000 Personen

in Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Polen,

Großbritannien und den USA befragt. Die Ergebnisse zeigen einen

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bemerkenswerten Widerspruch: Während KI immer stärker im Alltag

Einzug hält, wachsen zugleich die Sorgen über ihre wirtschaftlichen

und gesellschaftlichen Auswirkungen. Insbesondere Europa läuft

Gefahr, den KI-Wandel zu durchlaufen, ohne seine Beschäftigten

ausreichend darauf vorzubereiten.

Zwtl.: KI-Nutzung nimmt zu - doch am Arbeitsplatz bleibt viel

Potenzial ungenutzt

In Österreich nutzen 43% der Menschen KI mindestens einmal pro

Woche. Das liegt unter dem Durchschnitt der acht Länder von 48%; an

der Spitze stehen die USA und Spanien mit jeweils rund 55%. Auch

Deutschland und Frankreich kommen nur auf Werte knapp über 40%.

Besonders groß ist der Unterschied zwischen den Generationen: Von der

Generation Z nutzen in Österreich 74% KI wöchentlich (Durchschnitt:

77%), von den Babyboomern dagegen nur 23% - genauso viele wie im

Länderdurchschnitt. Am Arbeitsplatz wird das Potenzial von KI dagegen

bislang nur begrenzt genutzt: 56% der Österreicher:innen verwenden KI

überwiegend privat (Durchschnitt: 53%), nur 44% zumindest teilweise

für Arbeit oder Ausbildung (Durchschnitt: 47%).

Zwtl.: Große Skepsis gegenüber KI - trotz positiver Erwartungen für

die eigene Produktivität

In keinem anderen Land blicken die Menschen so negativ auf KI wie

in Österreich. Der Stimmungssaldo - der Anteil positiver abzüglich

des Anteils negativer Einschätzungen - liegt für die Technologie

insgesamt bei -51% (Durchschnitt: -34%). Noch negativer fällt die

Einschätzung der wirtschaftlichen Folgen aus (-59%; Durchschnitt: -43

%). Besonders ausgeprägt sind die Sorgen um Arbeitsplätze (-81%;

Durchschnitt: -67%). Das ist der negativste Wert aller Länder: Hier

stehen 85% negativen nur 4% positiven Einschätzungen gegenüber. Im

Vergleich zur Pulse-Umfrage 2025 (-62%) hat sich dieser Saldo um 19

Prozentpunkte verschlechtert - deutlich stärker als im Durchschnitt

aller Länder, die in beiden Jahren befragt wurden (rund 12

Prozentpunkte). Damit fällt die Einschätzung der Beschäftigungsfolgen

in Österreich noch negativer aus als in Frankreich (-75%) und

deutlich negativer als in den USA (-44%). Trotz der verbreiteten

Skepsis rechnen viele Befragte für ihre eigene Produktivität per

Saldo mit Vorteilen (+23%, Durchschnitt: +30%). Die positiven

Erwartungen übertreffen die negativen um 23 Prozentpunkte; 41%

rechnen mit wenig oder gar keinen Auswirkungen (Durchschnitt: 35%).

"Für Europa kommt es darauf an, KI so einzusetzen, dass sie

Produktivität und Wachstum stärkt. Viele Menschen nutzen KI bereits,

doch zu wenige setzen sie im Job wirksam ein. Wenn wir diese Lücke

nicht entschlossener schließen, drohen Österreich und Europa im KI-

Wettlauf zurückzufallen und Chancen für künftigen Wohlstand zu

verspielen", sagt Ludovic Subran, Chefvolkswirt und Chief Investment

Officer der Allianz.

Zwtl.: KI gestaltet Arbeit neu, statt Jobs abzuschaffen

Die Österreicher:innen erwarten durch KI vor allem Veränderungen

ihrer Arbeit und nicht den vollständigen Wegfall ihres

Arbeitsplatzes. Nur 6% erwarten, dass ihr Arbeitsplatz ganz wegfällt

(Durchschnitt aller befragten Länder: 7%); 18% gehen davon aus, dass

KI wesentliche Teile ihrer Arbeit übernimmt (21%). Weitere 31%

erwarten, dass KI sie vor allem bei ihren Aufgaben unterstützt -

einer der höchsten Werte in der Umfrage (Durchschnitt: 26%).

Zusammengenommen erwarten 49%, dass KI ihren Job in Teilen verändert,

etwas mehr als im Durchschnitt (47%). Wer KI bereits im Beruf nutzt,

sieht deutlich häufiger die Chancen der Technologie: 50% dieser

Beschäftigten erwarten, dass KI sie bei ihren Aufgaben unterstützt,

gegenüber nur 12% der Nicht-Nutzer:innen (Durchschnitt: 41% bzw. 11%)

.

Zwtl.: KI-Weiterbildung: Österreichs Beschäftigte sind unzureichend

vorbereitet

Obwohl viele Beschäftigte mit tiefgreifenden Veränderungen ihrer

Arbeit rechnen, bleibt die betriebliche Weiterbildung im Bereich KI

bislang deutlich hinter dem Bedarf zurück. Nur 11% der befragten

Erwerbstätigen in Österreich haben im Job eine KI-Schulung erhalten -

im Durchschnitt sind es 17%, in den USA 30%. Nur in Polen ist der

Anteil mit 10% noch niedriger. Vielen fehlt schlicht das Angebot: 52%

sagen, ihr Arbeitgeber biete keine KI-Schulungen an - mehr als in

jedem anderen Land (Durchschnitt: 44%). Hinzu kommt:

Länderübergreifend profitieren vor allem Hochqualifizierte von

Schulungen - dadurch könnten sich bestehende Unterschiede bei

Qualifikationen und beruflichen Chancen weiter vergrößern. Österreich

steht damit vor einer doppelten Aufgabe: Es gilt, aus der KI-Nutzung

messbare Produktivitätsgewinne zu erzielen und die Beschäftigten

durch gezielte Weiterbildung auf den Wandel vorzubereiten.

Zwtl.: Sorge vor Ungleichheit verstärkt den Ruf nach klaren KI-Regeln

Nirgends sorgen sich die Menschen so stark um die

Verteilungswirkung von KI wie in Österreich: 45% erwarten, dass KI

die Ungleichheit verstärkt (Durchschnitt aller befragten Länder: 37%)

. Dabei geht es den Befragten vor allem um konkrete Risiken, weniger

um ferne Zukunftsszenarien. Am häufigsten nennen sie Desinformation (

27%), gefolgt vom Kontrollverlust über fortgeschrittene KI (21%),

Datenschutz (19%) und dem Verlust von Arbeitsplätzen (14%). Die Sorge

vor einem Kontrollverlust ist in keinem anderen Land so groß. Diese

Sorgen zeigen: Eine stärkere Verbreitung von KI allein reicht nicht

aus. Ebenso wichtig ist Vertrauen - darin, dass viele von den

Vorteilen profitieren und die Risiken beherrschbar bleiben.

Entsprechend deutlich wächst der Wunsch nach strengerer Regulierung.

Der Saldo aus Befürworter:innen und Gegner:innen stieg um 21

Prozentpunkte von +56% im Jahr 2025 auf +77% im Jahr 2026 - einer der

stärksten Anstiege in der Umfrage. Die Befürworter:innen liegen damit

inzwischen 77 Prozentpunkte vor den Gegnern, etwa so viel wie im

Durchschnitt aller Länder.

"Die Angst vor Künstlicher Intelligenz ist groß", sagt Simon

Krause, Ökonom bei Allianz Research. "Fast die Hälfte der Befragten

in Österreich rechnet damit, dass KI ihren Job in Teilen verändert.

Sechs Prozent gehen sogar davon aus, dass KI ihren Arbeitsplatz in

den nächsten fünf Jahren komplett ersetzt. Hinzu kommen große Sorgen

vor zunehmender Ungleichheit und um die Sicherheit der Technologie.

Daher überrascht es nicht, dass sich eine überwältigende Mehrheit der

Österreicher:innen für eine strengere Regulierung von KI ausspricht."

Zwtl.: KI zum Motor für Produktivität und Wohlstand machen - für

Österreich und Europa

Für Österreich und Europa geht es deshalb nicht darum, KI

auszubremsen, sondern sie produktiver, inklusiver und

vertrauenswürdiger zu machen. Dafür braucht es mehr Investitionen in

die Anwendung am Arbeitsplatz und in Weiterbildung, Unterstützung für

Beschäftigte, die in neue Rollen wechseln, sowie eine gezielte

Regulierung gegen Desinformation, Datenmissbrauch und Risiken für den

Arbeitsmarkt. Entscheidend ist am Ende, ob KI Produktivitätsgewinne

bringt, von denen viele profitieren, die Beschäftigungsfähigkeit

stärkt und das Vertrauen in wirtschaftlichen Fortschritt erneuert.

Die gesamte Studie zum Download finden Sie hier.

Rückfragehinweis:

Allianz Österreich

Dr. Thomas Gimesi

Telefon: +43 676 878 222 914

E-Mail: presse@allianz.at

Website: https://www.allianz.at/

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