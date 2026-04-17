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APA ots news: Angebotsunterlage der B&C Holding Österreich GmbH an Aktionäre der Semperit AG Holding veröffentlicht
Wien (APA-ots) - - Die B&C Holding Österreich GmbH, Teil der B&C-Gruppe,
hat heute die
Angebotsunterlage zum freiwilligen öffentlichen Angebot an Aktionäre
der Semperit AG Holding ("Semperit") veröffentlicht
- Die Annahmefrist läuft vom 17. April 2026 bis 12. Juni 2026
- Der Angebotspreis beträgt EUR 15,00 je Aktie (ex Dividende). Dies
entspricht einer Prämie von rund 25,2% zum Schlusskurs vor
Veröffentlichung des Angebotsabsicht am 17. März 2026
- Das Angebot unterliegt keiner Mindestannahmeschwelle
Nach Prüfung des am 17. März 2026 von der B&C-Gruppe angekündigten
Übernahmeangebots (siehe APA OTS OTS0013,
www.ots.at/presseaussendung/OTS_20260318_OTS0013/ ) durch die
Übernahmekommission, wurde nun die Angebotsunterlage veröffentlicht.
Diese ist auf den Webseiten der B&C-Gruppe ( www.bcgruppe.at ), der
Semperit ( www.semperitgroup.com ) sowie der Übernahmekommission (
www.takeover.at ) online abrufbar.
Den Aktionären der Semperit wird ein Preis von EUR 15,00 je Aktie
in bar geboten. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von rund
25,2% auf den Schlusskurs beziehungsweise einer Prämie von rund 17,2%
auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten sechs Monate
vor Veröffentlichung der Angebotsabsicht am 17. März 2026. Aktionäre
der Semperit können das Angebot von 17. April 2026 bis 12. Juni 2026,
17:00 Uhr (Wiener Ortszeit) annehmen.
Das Angebot ist auf den Erwerb von sämtlichen ausstehenden Aktien
der Semperit gerichtet, die nicht bereits von der B&C-Gruppe gehalten
werden. Die B&C-Gruppe hält derzeit insgesamt 12.031.400 Aktien und
damit rund 58,48% des Grundkapitals und der Stimmrechte der Semperit.
Gegenstand des Angebots ist somit der Erwerb von bis zu 8.542.034 auf
Inhaber lautende Stückaktien der Semperit (ISIN AT0000785555), die
rund 41,52% des Grundkapitals und der Stimmrechte der Semperit
entsprechen.
Das Angebot unterliegt der aufschiebenden Bedingung, dass der
Austrian Traded Index (ATX) bis zum Ende der Annahmefrist am 12. Juni
2026 nicht an drei aufeinanderfolgenden Börsetagen unter den Wert von
2.671,68 Punkten fällt (dies entspräche einem Rückgang von rund 50%
zum Schlusskurs vor der Veröffentlichung der Angebotsabsicht am 17.
März 2026).
Das Angebot unterliegt keiner Mindestannahmeschwelle und ist kein
Delisting-Angebot.
Weitere Informationen
Zusätzlich zu den genannten Download-Möglichkeiten ist die
Angebotsunterlage auch als gedrucktes Dokument am Sitz der UniCredit
Bank Austria AG, die als Annahme- und Zahlstelle fungiert,
Rothschildplatz 1, 1020 Wien, während der üblichen Geschäftszeiten
kostenlos erhältlich. Alle Aktionäre der Semperit werden darüber
hinaus von ihren depotführenden Banken über das Übernahmeangebot und
wie sie es annehmen können, schriftlich verständigt.
WICHTIGE INFORMATIONEN
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und
stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Verkauf
von Wertpapieren dar. Maßgeblich für die Bedingungen des freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots ist ausschließlich die
Angebotsunterlage. Das Angebot wird ausschließlich auf Basis der
anwendbaren Bestimmungen des österreichischen Rechts durchgeführt.
Rückfragehinweis:
B&C-Gruppe: Jürgen Gangoly, Pressesprecher der B&C-Gruppe, Tel.: +43
664 2000260, E-Mail: j.gangoly@bcholding.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/10841/aom
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