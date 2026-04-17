APA ots news: Angebotsunterlage der B&C Holding Österreich GmbH an Aktionäre der Semperit AG Holding veröffentlicht

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Wien (APA-ots) - - Die B&C Holding Österreich GmbH, Teil der B&C-Gruppe,

hat heute die

Angebotsunterlage zum freiwilligen öffentlichen Angebot an Aktionäre

der Semperit AG Holding ("Semperit") veröffentlicht

- Die Annahmefrist läuft vom 17. April 2026 bis 12. Juni 2026

- Der Angebotspreis beträgt EUR 15,00 je Aktie (ex Dividende). Dies

entspricht einer Prämie von rund 25,2% zum Schlusskurs vor

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Veröffentlichung des Angebotsabsicht am 17. März 2026

- Das Angebot unterliegt keiner Mindestannahmeschwelle

Nach Prüfung des am 17. März 2026 von der B&C-Gruppe angekündigten

Übernahmeangebots (siehe APA OTS OTS0013,

www.ots.at/presseaussendung/OTS_20260318_OTS0013/ ) durch die

Übernahmekommission, wurde nun die Angebotsunterlage veröffentlicht.

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Diese ist auf den Webseiten der B&C-Gruppe ( www.bcgruppe.at ), der

Semperit ( www.semperitgroup.com ) sowie der Übernahmekommission (

www.takeover.at ) online abrufbar.

Den Aktionären der Semperit wird ein Preis von EUR 15,00 je Aktie

in bar geboten. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von rund

25,2% auf den Schlusskurs beziehungsweise einer Prämie von rund 17,2%

auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten sechs Monate

vor Veröffentlichung der Angebotsabsicht am 17. März 2026. Aktionäre

der Semperit können das Angebot von 17. April 2026 bis 12. Juni 2026,

17:00 Uhr (Wiener Ortszeit) annehmen.

Das Angebot ist auf den Erwerb von sämtlichen ausstehenden Aktien

der Semperit gerichtet, die nicht bereits von der B&C-Gruppe gehalten

werden. Die B&C-Gruppe hält derzeit insgesamt 12.031.400 Aktien und

damit rund 58,48% des Grundkapitals und der Stimmrechte der Semperit.

Gegenstand des Angebots ist somit der Erwerb von bis zu 8.542.034 auf

Inhaber lautende Stückaktien der Semperit (ISIN AT0000785555), die

rund 41,52% des Grundkapitals und der Stimmrechte der Semperit

entsprechen.

Das Angebot unterliegt der aufschiebenden Bedingung, dass der

Austrian Traded Index (ATX) bis zum Ende der Annahmefrist am 12. Juni

2026 nicht an drei aufeinanderfolgenden Börsetagen unter den Wert von

2.671,68 Punkten fällt (dies entspräche einem Rückgang von rund 50%

zum Schlusskurs vor der Veröffentlichung der Angebotsabsicht am 17.

März 2026).

Das Angebot unterliegt keiner Mindestannahmeschwelle und ist kein

Delisting-Angebot.

Weitere Informationen

Zusätzlich zu den genannten Download-Möglichkeiten ist die

Angebotsunterlage auch als gedrucktes Dokument am Sitz der UniCredit

Bank Austria AG, die als Annahme- und Zahlstelle fungiert,

Rothschildplatz 1, 1020 Wien, während der üblichen Geschäftszeiten

kostenlos erhältlich. Alle Aktionäre der Semperit werden darüber

hinaus von ihren depotführenden Banken über das Übernahmeangebot und

wie sie es annehmen können, schriftlich verständigt.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und

stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Verkauf

von Wertpapieren dar. Maßgeblich für die Bedingungen des freiwilligen

öffentlichen Übernahmeangebots ist ausschließlich die

Angebotsunterlage. Das Angebot wird ausschließlich auf Basis der

anwendbaren Bestimmungen des österreichischen Rechts durchgeführt.

Rückfragehinweis:

B&C-Gruppe: Jürgen Gangoly, Pressesprecher der B&C-Gruppe, Tel.: +43

664 2000260, E-Mail: j.gangoly@bcholding.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/10841/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

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