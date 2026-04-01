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APA ots news: Auktionsergebnis bringt Drei Zukunftssicherheit bei Frequenzausstattung und macht 5G-Netz fit für KI-Anwendungen.
Wien (APA-ots) - Drei Österreich hat bei der am 10. April 2026
abgeschlossenen
Frequenzauktion für seine Kund:innen sein Spektrumsportfolio
ausgebaut und langfristig abgesichert.
Drei CTIO Bernd Loacker : "Mit diesem Auktionsergebnis machen wir
unser Netz fit für KI-Anwendungen und schaffen die Grundlage für
leistungsstarkes Internet - für Business- wie für Privatkund:innen.
Gleichzeitig beschleunigen wir den Übergang von 4G zu 5G: Das macht
unser Netz noch stabiler, skalierbarer und zukunftssicherer."
Gegenstand der Auktion waren insbesondere zwei zentrale Bereiche:
die Neuvergabe auslaufender Frequenzen im 2600 MHz Band (FDD und TDD)
sowie neues 2300 MHz Mobilfunkspektrum (TDD).
Mit dem Auktionsergebnis stärkt Drei seine Zukunftssicherheit
gleich doppelt: Das bisherige FDD-Bestandsspektrum von 2×25 MHz
bleibt auch im nächsten Vierteljahrhundert verfügbar. Gleichzeitig
wurde die Kapazität im TDD-Bereich von 20 MHz auf 40 MHz verdoppelt.
Das TDD-Spektrum (Time Division Duplex) bildet eine entscheidende
Grundlage für neue Technologien wie etwa KI-basierte Anwendungen.
Auch die 2024 erworbenen technologieneutralen 2600 MHz-Frequenzen
werden künftig eine wichtige Rolle spielen: Sie ermöglichen
innovative Industrie- und Geschäftsanwendungen mit Gigabit-
Datenraten. "Damit bauen wir mit Drei unsere führende Position als
einziger Anbieter mit einem landesweiten 5G-Standalone-Netz in
Österreich weiter aus", so Loacker.
Österreichs modernstes 5G Netz.
Die Datennutzung im Netz von Drei ist allein im vergangenen Jahr um
rund 15 % auf 1,95 Milliarden Gigabyte gestiegen. Starke Nachfrage
erzeugen derzeit vor allem die Boost!-Internetangebote, mit denen
Drei zum ersten Mal ein selbstoptimierendes intelligentes Internet
für zuhause auf den österreichischen Markt gebracht hat.
Neben höherer Stabilität und verbesserten Datenübertragungen
ermöglicht das Drei Netz auch Network Slicing, wodurch Kapazitäten
gezielt für Anwendungen mit besonderen Qualitätsanforderungen
reserviert werden können - etwa in Private Networks oder
Campusnetzen.
Seit Ende 2025 versorgt Drei bereits mehr als 95 % aller Haushalte
und Unternehmen in Österreich mit 5G. Zusätzlich hat sich das
Unternehmen verpflichtet, österreichweit 738 Gemeinden, die bisher
ohne adäquate Internetanbindung auskommen mussten, mit modernem 5G-
Breitband zu versorgen.
Über Drei.
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte
2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at
Rückfragehinweis:
Drei Österreich
Tom Tesch
Telefon: 066066033701
E-Mail: tom.tesch@drei.com
Website: https://www.drei.at/presse
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom
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