APA ots news: B&C Holding Österreich GmbH kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die Semperit AG Holding an

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Wien (APA-ots) - Die B & C Holding Österreich GmbH ("Bieterin") gibt

hiermit bekannt,

dass sie beschlossen hat, den Aktionären der Semperit

Aktiengesellschaft Holding ("Semperit") ein freiwilliges öffentliches

Angebot gemäß §§ 4 ff Übernahmegesetz zu unterbreiten.

Das Angebot ist auf den Erwerb von sämtlichen ausstehenden Aktien

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der Semperit gerichtet, die nicht bereits von der Bieterin und den

mit ihr gemeinsam vorgehenden Rechtsträgern ("B&C-Gruppe") gehalten

werden. Gegenstand des Angebots ist der Erwerb von bis zu 8.542.034

auf Inhaber lautende Stückaktien der Semperit (ISIN AT0000785555),

die rund 41,52% des Grundkapitals und der Stimmrechte der Semperit

entsprechen. Das Angebot unterliegt keiner Mindestannahmeschwelle.

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Der Angebotspreis beträgt EUR 15,00 je Aktie in bar (ex Dividende

2025); dies entspricht einer Prämie von rund 25% auf den Schlusskurs

der Semperit-Aktie vom 17. März 2026 bzw. einer Prämie von rund 17%

auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten sechs Monate

vor diesem Stichtag. Mit ad-hoc-Mitteilung vom 04.03.2026 hat die

Semperit bekannt gegeben, dass für das Geschäftsjahr 2025 keine

Dividende ausgeschüttet wird.

Die B&C-Gruppe hält derzeit insgesamt 12.031.400 Aktien,

entsprechend rund 58,48% des Grundkapitals und der Stimmrechte der

Semperit.

Das Angebot soll der aufschiebenden Bedingung unterliegen, dass

der Austrian Traded Index (ATX) bis zum Ende der Annahmefrist nicht

an drei aufeinanderfolgenden Börsetagen unter den Wert von 2.671,68

Punkten fällt (dies entspricht einem Rückgang von rund 50% zum

Schlusskurs vom 17. März 2026).

Nach der Prüfung der Angebotsunterlage durch die

Übernahmekommission wird die Annahmefrist mit der Veröffentlichung

der Angebotsunterlage beginnen und acht (8) Wochen betragen,

vorbehaltlich einer allfälligen Verlängerung gemäß § 19 ÜbG.

Die Angebotsunterlage sowie weitere Informationen zum

Übernahmeangebot werden auf der Webseite der B&C-Gruppe (

https://bcgruppe.at/ ), der Semperit (

https://www.semperitgroup.com/de/ ) und der Übernahmekommission (

https://www.takeover.at ) zugänglich gemacht. Darüber hinaus wird die

Angebotsunterlage als gedrucktes Dokument am Sitz der UniCredit Bank

Austria AG, die als Annahme- und Zahlstelle fungiert, Rothschildplatz

1, 1020 Wien, während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos

erhältlich sein.

Das beabsichtigte Angebot ist kein Delisting-Angebot.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und

stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Verkauf

von Wertpapieren dar. Maßgeblich für die Bedingungen des freiwilligen

öffentlichen Übernahmeangebots ist ausschließlich die

Angebotsunterlage. Das Angebot wird ausschließlich auf Basis der

anwendbaren Bestimmungen des österreichischen Rechts durchgeführt.

Rückfragehinweis:

B&C-Gruppe: Jürgen Gangoly, Pressesprecher der B&C-Gruppe, Tel.: +43

664 2000260, E-Mail: j.gangoly@bcholding.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/10841/aom

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