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APA ots news: B&C Holding Österreich GmbH kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die Semperit AG Holding an
Wien (APA-ots) - Die B & C Holding Österreich GmbH ("Bieterin") gibt
hiermit bekannt,
dass sie beschlossen hat, den Aktionären der Semperit
Aktiengesellschaft Holding ("Semperit") ein freiwilliges öffentliches
Angebot gemäß §§ 4 ff Übernahmegesetz zu unterbreiten.
Das Angebot ist auf den Erwerb von sämtlichen ausstehenden Aktien
der Semperit gerichtet, die nicht bereits von der Bieterin und den
mit ihr gemeinsam vorgehenden Rechtsträgern ("B&C-Gruppe") gehalten
werden. Gegenstand des Angebots ist der Erwerb von bis zu 8.542.034
auf Inhaber lautende Stückaktien der Semperit (ISIN AT0000785555),
die rund 41,52% des Grundkapitals und der Stimmrechte der Semperit
entsprechen. Das Angebot unterliegt keiner Mindestannahmeschwelle.
Der Angebotspreis beträgt EUR 15,00 je Aktie in bar (ex Dividende
2025); dies entspricht einer Prämie von rund 25% auf den Schlusskurs
der Semperit-Aktie vom 17. März 2026 bzw. einer Prämie von rund 17%
auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten sechs Monate
vor diesem Stichtag. Mit ad-hoc-Mitteilung vom 04.03.2026 hat die
Semperit bekannt gegeben, dass für das Geschäftsjahr 2025 keine
Dividende ausgeschüttet wird.
Die B&C-Gruppe hält derzeit insgesamt 12.031.400 Aktien,
entsprechend rund 58,48% des Grundkapitals und der Stimmrechte der
Semperit.
Das Angebot soll der aufschiebenden Bedingung unterliegen, dass
der Austrian Traded Index (ATX) bis zum Ende der Annahmefrist nicht
an drei aufeinanderfolgenden Börsetagen unter den Wert von 2.671,68
Punkten fällt (dies entspricht einem Rückgang von rund 50% zum
Schlusskurs vom 17. März 2026).
Nach der Prüfung der Angebotsunterlage durch die
Übernahmekommission wird die Annahmefrist mit der Veröffentlichung
der Angebotsunterlage beginnen und acht (8) Wochen betragen,
vorbehaltlich einer allfälligen Verlängerung gemäß § 19 ÜbG.
Die Angebotsunterlage sowie weitere Informationen zum
Übernahmeangebot werden auf der Webseite der B&C-Gruppe (
https://bcgruppe.at/ ), der Semperit (
https://www.semperitgroup.com/de/ ) und der Übernahmekommission (
https://www.takeover.at ) zugänglich gemacht. Darüber hinaus wird die
Angebotsunterlage als gedrucktes Dokument am Sitz der UniCredit Bank
Austria AG, die als Annahme- und Zahlstelle fungiert, Rothschildplatz
1, 1020 Wien, während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos
erhältlich sein.
Das beabsichtigte Angebot ist kein Delisting-Angebot.
WICHTIGE INFORMATIONEN
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und
stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Verkauf
von Wertpapieren dar. Maßgeblich für die Bedingungen des freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots ist ausschließlich die
Angebotsunterlage. Das Angebot wird ausschließlich auf Basis der
anwendbaren Bestimmungen des österreichischen Rechts durchgeführt.
Rückfragehinweis:
B&C-Gruppe: Jürgen Gangoly, Pressesprecher der B&C-Gruppe, Tel.: +43
664 2000260, E-Mail: j.gangoly@bcholding.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/10841/aom
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