APA ots news: Bargeld ist sicher! 2022 gab es noch weniger Fälschungen als...

Heute im Fokus

DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Commerzbank erzielt 2022 Milliardengewinn -- VW-Chef will keinen Preiskampf mit Tesla -- Deutsches BIP, Philips, Stabilus, PNE, Ryanair im Fokus

Shell will Executive Committee verkleinern. Rio Tinto entschuldigt sich für Vorfall mit radioaktiver Kapsel. ADNOC will Gasgeschäft wohl noch im ersten Quartal an die Börse bringen - Milliardenbewertung angepeilt. Renault reduziert Beteiligung an Nissan. RTL erleidet Rückschlag bei Fusionsplänen. Unilever bekommt zum 1. Juli einen neuen Chef.