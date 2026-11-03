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APA ots news: "Betongold" - FMA informiert zu Investmentprodukten mit Immobilienbezug
Die Finanzmarktaufsicht fragt in der neuen Ausgabe von "Reden
wir über Geld": Ist Immobilie drin, wenn Immobilie draufsteht?
Wien (APA-ots) - Immobilien gehören zu den wichtigsten Anlageobjekten
überhaupt. Das
hohe Investitionsvolumen und der mit Errichtung, Kauf oder Verkauf
und Unterhalt verbundene Aufwand erschweren die Investition jedoch.
Und doch gibt es verschiedene Wege für Kleinanleger:innen, in
Wohnungen, oder Gewerbeimmobilien indirekt zu investieren. Die
Sicherheit, die viele mit Immobilienbesitz, Grundbucheinträgen und
verlässlichen Mieteinnahmen assoziieren, ist jedoch nicht bei jeder
Produktgestaltung gegeben. Anleger:innen sollten Investitionen mit
Immobilienbezug genauso wie andere stets kritisch hinterfragen. Einen
Einblick gibt die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld", der
Verbraucherinformationsreihe der österreichischen Finanzmarktaufsicht
(FMA).
"Ist Immobilie drin, wenn Immobilie draufsteht?", fragt die
Verbraucherinfo der FMA im Titel. Immobilienfonds beispielsweise
kaufen und vermieten Liegenschaften und Fonds-Anteilseigner besitzen
einen Anteil daran. Neben der Wertentwicklung der Immobilien, die der
Fonds besitzt, besteht für Anleger:innen ein Risiko darin, dass ein
Fonds in bestimmten Situationen die Rücknahme der Fondsanteile
beschränken kann und man daher länger warten muss, bis man das
investierte Geld zurückbekommt.
Im Unterschied zu den Fonds, die direkt Immobilien kaufen,
investieren Immobilien-ETFs in Immobiliengesellschaften, zum Beispiel
sogenannten REITs. Diese können jederzeit gekauft und verkauft
werden, dafür schwankt der Preis und kann in Krisenzeiten stark
fallen. Bei Immobilien-Crowdfunding werden Bauprojekte von vielen
Kleinanleger:innen gemeinsam finanziert, meist über ein
qualifiziertes Nachrangdarlehen, die oft höher verzinst sind, aber
ein hohes Ausfallrisiko tragen. Über Immobilienanleihen - neuerdings
auch als Token auf der Blockchain gestaltet - leihen Anleger:innen
einer Immobiliengesellschaft Geld gegen Zinsen. Auch hier besteht das
Ausfallsrisiko.
Genaue Informationen für Anleger:innen zu Risiken und Kosten sind
für Immobilienfonds und ETFs im Basisinformationsblatt enthalten, das
die Fondsanbieter zur Verfügung stellen müssen. Anleihen und
geschlossene Immobilienfonds müssen ab einer bestimmten Größe einen
Kapitalmarktprospekt veröffentlichen, in dem die relevanten Risiken
offengelegt werden. Wie immer gilt: Vor jeder Anlageentscheidung
sollten Investor:innen ihre finanziellen Ziele definieren. Besonders
wichtig: Risiko, Ertrag und Liquidität eines Investments stehen in
einem Spannungsverhältnis zueinander und können nicht gleichzeitig
maximiert werden.
Die aktuelle Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle
bisherigen Ausgaben auf der Website
https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abgerufen werden. Folgen Sie
"Reden wir über Geld" auch auf Instagram: @redenwiruebergeld.
Rückfragehinweis:
FMA-Mediensprecher
Boris Gröndahl
Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at
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