03.11.26 10:10 Uhr

APA ots news: "Betongold" - FMA informiert zu Investmentprodukten mit Immobilienbezug

Die Finanzmarktaufsicht fragt in der neuen Ausgabe von "Reden

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wir über Geld": Ist Immobilie drin, wenn Immobilie draufsteht?

Wien (APA-ots) - Immobilien gehören zu den wichtigsten Anlageobjekten

überhaupt. Das

hohe Investitionsvolumen und der mit Errichtung, Kauf oder Verkauf

und Unterhalt verbundene Aufwand erschweren die Investition jedoch.

Und doch gibt es verschiedene Wege für Kleinanleger:innen, in

Wohnungen, oder Gewerbeimmobilien indirekt zu investieren. Die

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Sicherheit, die viele mit Immobilienbesitz, Grundbucheinträgen und

verlässlichen Mieteinnahmen assoziieren, ist jedoch nicht bei jeder

Produktgestaltung gegeben. Anleger:innen sollten Investitionen mit

Immobilienbezug genauso wie andere stets kritisch hinterfragen. Einen

Einblick gibt die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld", der

Verbraucherinformationsreihe der österreichischen Finanzmarktaufsicht

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(FMA).

"Ist Immobilie drin, wenn Immobilie draufsteht?", fragt die

Verbraucherinfo der FMA im Titel. Immobilienfonds beispielsweise

kaufen und vermieten Liegenschaften und Fonds-Anteilseigner besitzen

einen Anteil daran. Neben der Wertentwicklung der Immobilien, die der

Fonds besitzt, besteht für Anleger:innen ein Risiko darin, dass ein

Fonds in bestimmten Situationen die Rücknahme der Fondsanteile

beschränken kann und man daher länger warten muss, bis man das

investierte Geld zurückbekommt.

Im Unterschied zu den Fonds, die direkt Immobilien kaufen,

investieren Immobilien-ETFs in Immobiliengesellschaften, zum Beispiel

sogenannten REITs. Diese können jederzeit gekauft und verkauft

werden, dafür schwankt der Preis und kann in Krisenzeiten stark

fallen. Bei Immobilien-Crowdfunding werden Bauprojekte von vielen

Kleinanleger:innen gemeinsam finanziert, meist über ein

qualifiziertes Nachrangdarlehen, die oft höher verzinst sind, aber

ein hohes Ausfallrisiko tragen. Über Immobilienanleihen - neuerdings

auch als Token auf der Blockchain gestaltet - leihen Anleger:innen

einer Immobiliengesellschaft Geld gegen Zinsen. Auch hier besteht das

Ausfallsrisiko.

Genaue Informationen für Anleger:innen zu Risiken und Kosten sind

für Immobilienfonds und ETFs im Basisinformationsblatt enthalten, das

die Fondsanbieter zur Verfügung stellen müssen. Anleihen und

geschlossene Immobilienfonds müssen ab einer bestimmten Größe einen

Kapitalmarktprospekt veröffentlichen, in dem die relevanten Risiken

offengelegt werden. Wie immer gilt: Vor jeder Anlageentscheidung

sollten Investor:innen ihre finanziellen Ziele definieren. Besonders

wichtig: Risiko, Ertrag und Liquidität eines Investments stehen in

einem Spannungsverhältnis zueinander und können nicht gleichzeitig

maximiert werden.

Die aktuelle Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle

bisherigen Ausgaben auf der Website

https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abgerufen werden. Folgen Sie

"Reden wir über Geld" auch auf Instagram: @redenwiruebergeld.

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

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