APA ots news: Black Weeks bei Drei: 30 Prozent auf Mobilfunk und Internet.
Wien (APA-ots) - - SIM Unlimited M: Unlimitiertes 5G um 17,43 statt 24,90
Euro pro
Monat
- up Unlimited+: Flexibles Mobilfunk-Abo um 17,43 statt 24,90 Euro
pro Monat
- 5G Easy 80: 5G-Internet für zuhause um 16,03 statt 22,90 Euro pro
Monat
- Internetschutz: 3 Monate gratis für mehr Sicherheit beim Surfen
- Alle Aktionen von 19. November 2026 bis 27. Jänner 2027 erhältlich
Drei startet mit besonders günstigen Angeboten in die Black Weeks.
Bei ausgewählten Mobilfunk- und Internettarifen gibt es 30 Prozent
Rabatt: SIM Unlimited M und up Unlimited+ kosten während der Aktion
jeweils 17,43 Euro statt 24,90 Euro pro Monat. 5G Easy 80 für
Internet für zuhause gibt es um 16,03 Euro statt 22,90 Euro
monatlich. Zusätzlich ist der Internetschutz drei Monate gratis
erhältlich. Die Black-Weeks-Aktion läuft bis 27. Jänner 2027.
Zwtl.: SIM Unlimited M: Unlimitiertes 5G um 17,43 Euro
Mit SIM Unlimited M um 17,43 Euro statt 24,90 Euro pro Monat
erhalten Kund:innen unlimitierte Daten, Minuten und SMS in
Österreich. Im 5G-Netz sind bei entsprechender Verfügbarkeit
Geschwindigkeiten von bis zu 250 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im
Upload möglich. Dazu kommen 40 GB Datenvolumen innerhalb der EU. Der
SIM-only Tarif hat keine Mindestvertragsdauer.
Der 30-Prozent-Rabatt bringt eine Ersparnis von 7,47 Euro pro
Monat, auf zwölf Monate gerechnet sind das 89,64 Euro.
Zwtl.: up Unlimited+: Volle Flexibilität um 17,43 Euro
Auch das digitale Mobilfunk-Abo up Unlimited+ kostet während der
Black Weeks 17,43 Euro statt 24,90 Euro pro Monat. Dafür gibt es
unlimitierte Daten, Minuten und SMS sowie bis zu 250 Mbit/s im 5G-
Netz und 40 GB Datenvolumen innerhalb der EU.
up Unlimited+ lässt sich rund um die Uhr über die up-App
aktivieren, verwalten oder pausieren und kommt ohne
Mindestvertragsdauer und kann auf Wunsch bis zu 12 Monate pausiert
werden.
Zwtl.: 5G Easy 80: Internet für zuhause um 16,03 Euro
Auch beim Internet für zuhause wird es günstiger: 5G Easy 80
kostet während der Black Weeks 16,03 Euro statt 22,90 Euro pro Monat.
Dafür gibt es unlimitierte Daten mit bis zu 80 Mbit/s im Download.
Der Router ist kostenlos dabei und das Aktivierungentgelt entfällt
ebenfalls. Der Tarif hat eine Mindestvertragsdauer von 24 Monaten, 5G
ist regional verfügbar. Damit sparen Kund:innen 6,87 Euro pro Monat
beziehungsweise 164,88 Euro über die Mindestvertragsdauer von 24
Monaten. Das Beste: Bei Online-Abschluss gibts noch einen Monat
Grundentgelt zusätzlich gratis.
Zwtl.: Günstig und sicher surfen: Internetschutz Pro drei Monate
gratis
Wenn rund um Black Week und Weihnachten die Jagd nach den besten
Online-Deals beginnt, haben auch Betrugsmaschen im Netz Hochsaison.
Fake-Shops, Phishing und vermeintliche Schnäppchen können die Freude
am Online-Shopping schnell trüben. Drei verbindet seine Black-Weeks-
Angebote deshalb mit einem Plus an Sicherheit: Internetschutz Pro
gibt es drei Monate gratis. So können Kund:innen entspannt durch die
Shopping-Saison surfen und shoppen - egal auf welchem Gerät.
Die Black-Weeks-Angebote sind von 19. November 2026 bis 27.
Jänner 2027 erhältlich. Alle Angebote und die jeweiligen
Tarifbedingungen gibt es unter www.drei.at/blackweek.
Über Drei.
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte
2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at
Rückfragehinweis:
Drei Österreich
Petra Jakob, Head of Corporate Communication
Telefon: +43 (0) 50 660 33700
E-Mail: presse@drei.com
Website: https://www.drei.at/presse
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