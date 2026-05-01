APA ots news: Brau Union Österreich baut am Standort Schwechat die...
APA ots news: Brau Union Österreich baut am Standort Schwechat die elektrisch angetriebene Bierauslieferung in Wien aus
Wien (APA-ots) - Bei einem Lokalaugenschein in Wien überzeugte sich
Bundesminister
Hanke von der erfolgreich umgesetzten Förderung.
Mit der Umrüstung der eigenen Lkw-Flotte am Standort Schwechat
auf insgesamt 8 E-LKW hat die Brau Union Österreich einen weiteren
Schritt zur Reduktion von CO2-Emissionen gesetzt. Seit Ende 2025
werden einige Kund:innen im Wiener Gebiet, hauptsächlich innerhalb
des Gürtels sowie im 15. und 19. Wiener Gemeindebezirk, vom Standort
Schwechat aus elektrisch mit Bier versorgt. Insgesamt werden bereits
rund 23 % der Gesamtflotte für die Bierauslieferung von Schwechat aus
mit E-Antrieb betrieben.
Auch die Infrastruktur am Standort wurde erneuert. Für die Ladung
der Elektro-LKW in Schwechat bezieht die Brau Union ausschließlich
erneuerbaren Strom aus Österreich.
"Nach einem ersten Schritt mit einem E-Lkw und der Teilnahme am
"Zero emission Transport-Projekt" der WKW im 1. und 2. Bezirk,
konnten wir die E-Lkw-Flotte am Standort Schwechat auf nunmehr acht E
-LKW ausbauen. Derzeit können so rund 25 % der täglichen
Auslieferungen an Kund:innen in Wien und Wien Umgebung vom Lager in
Schwechat aus mit E-Lkws geleistet werden. Somit liefern wir nicht
nur Bier, sondern auch ein klares Bekenntnis zur Verringerung von CO2
-Emissionen. Wir setzen bedarfsorientiert vielfältige Maßnahmen zur
Reduktion von CO2-Emissionen im Bereich Logistik der Brau Union
Österreich, so sind in Linz und Umgebung teilweise CNG-LKW im
Einsatz, österreichweit haben wir eine groß angelegte Kooperation mit
unserem Partner Einride, um auch einen Teil der Transporte zwischen
einzelnen Brauereien und Lagern im Raum Steiermark, Oberösterreich
und Niederösterreich mit E-Antrieb durchzuführen", so Othmar
Tantscher, Manager Customer Service & National Logistics der Brau
Union Österreich.
Mobilitätsminister Peter Hanke: "Ich freue mich, dass zahlreiche
Betriebe in Österreich den Weg zur E-Mobilität auch im Schwerverkehr
beschreiten. Im Zuge unseres Programms eMOVE Austria konnten wir die
Brauunion bei ihrer Anschaffung von 24 E-LKW mit rund 4,2 Mio. Euro
unterstützen. Das ist ein klares Signal dieser Bundesregierung für
die Mobilitätswende und auch der Beweis dafür, dass E-Mobilität im
Nutzfahrzeugbereich angekommen ist!"
Zwtl.: Förderung als wichtige Umsetzungshilfe
Mit dem E-Mobilitätsprogramm "eMOVE Austria" investiert das
Mobilitätsministerium unter der Führung von Bundesminister Peter
Hanke massiv in den Umstieg auf emissionsfreien Verkehr. Die Brau
Union Österreich hat für die Anschaffung von insgesamt 24 neuer E-LKW
eine Förderung des Mobilitätsministeriums in der Höhe von 4,2
Millionen Euro zugesagt bekommen. Acht dieser E-LKW sind bereits von
der Brauerei Schwechat aus im Einsatz, wovon sich Minister Hanke
selbst ein Bild machen konnte. 16 weitere E-LKW werden in den
nächsten Monaten in der Logistikflotte an mehreren Standorten
eingesetzt, um die emissionsreduzierte Bierauslieferung
österreichweit auszubauen.
Die Brau Union arbeitet im Rahmen der globalen
Nachhaltigkeitsstrategie von HEINEKEN "Brew a Better World" seit
mehreren Jahren an der Reduzierung ihrer CO2-Emissionen. Details zu
"Brew a Better World" und aktuellen Initiativen der Brau Union sind
abrufbar unter: https://www.brauunion.at/nachhaltigkeit/ sowie
Sustainability and Responsibility | The HEINEKEN Company
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Brau Union Österreich
Florian Zimmer
Head of Communications
Telefon: +43 664 8380319
E-Mail: florian.zimmer@brauunion.com
Website: https://www.brauunion.at/
Ruth Manzenreiter
Corporate Affairs
ruth.manzenreiter@brauunion.com
Telefon: 0664/8381138
Website: https://www.brauunion.at/
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