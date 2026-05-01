APA ots news: Brau Union Österreich baut am Standort Schwechat die elektrisch angetriebene Bierauslieferung in Wien aus

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Wien (APA-ots) - Bei einem Lokalaugenschein in Wien überzeugte sich

Bundesminister

Hanke von der erfolgreich umgesetzten Förderung.

Mit der Umrüstung der eigenen Lkw-Flotte am Standort Schwechat

auf insgesamt 8 E-LKW hat die Brau Union Österreich einen weiteren

Schritt zur Reduktion von CO2-Emissionen gesetzt. Seit Ende 2025

werden einige Kund:innen im Wiener Gebiet, hauptsächlich innerhalb

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des Gürtels sowie im 15. und 19. Wiener Gemeindebezirk, vom Standort

Schwechat aus elektrisch mit Bier versorgt. Insgesamt werden bereits

rund 23 % der Gesamtflotte für die Bierauslieferung von Schwechat aus

mit E-Antrieb betrieben.

Auch die Infrastruktur am Standort wurde erneuert. Für die Ladung

der Elektro-LKW in Schwechat bezieht die Brau Union ausschließlich

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erneuerbaren Strom aus Österreich.

"Nach einem ersten Schritt mit einem E-Lkw und der Teilnahme am

"Zero emission Transport-Projekt" der WKW im 1. und 2. Bezirk,

konnten wir die E-Lkw-Flotte am Standort Schwechat auf nunmehr acht E

-LKW ausbauen. Derzeit können so rund 25 % der täglichen

Auslieferungen an Kund:innen in Wien und Wien Umgebung vom Lager in

Schwechat aus mit E-Lkws geleistet werden. Somit liefern wir nicht

nur Bier, sondern auch ein klares Bekenntnis zur Verringerung von CO2

-Emissionen. Wir setzen bedarfsorientiert vielfältige Maßnahmen zur

Reduktion von CO2-Emissionen im Bereich Logistik der Brau Union

Österreich, so sind in Linz und Umgebung teilweise CNG-LKW im

Einsatz, österreichweit haben wir eine groß angelegte Kooperation mit

unserem Partner Einride, um auch einen Teil der Transporte zwischen

einzelnen Brauereien und Lagern im Raum Steiermark, Oberösterreich

und Niederösterreich mit E-Antrieb durchzuführen", so Othmar

Tantscher, Manager Customer Service & National Logistics der Brau

Union Österreich.

Mobilitätsminister Peter Hanke: "Ich freue mich, dass zahlreiche

Betriebe in Österreich den Weg zur E-Mobilität auch im Schwerverkehr

beschreiten. Im Zuge unseres Programms eMOVE Austria konnten wir die

Brauunion bei ihrer Anschaffung von 24 E-LKW mit rund 4,2 Mio. Euro

unterstützen. Das ist ein klares Signal dieser Bundesregierung für

die Mobilitätswende und auch der Beweis dafür, dass E-Mobilität im

Nutzfahrzeugbereich angekommen ist!"

Zwtl.: Förderung als wichtige Umsetzungshilfe

Mit dem E-Mobilitätsprogramm "eMOVE Austria" investiert das

Mobilitätsministerium unter der Führung von Bundesminister Peter

Hanke massiv in den Umstieg auf emissionsfreien Verkehr. Die Brau

Union Österreich hat für die Anschaffung von insgesamt 24 neuer E-LKW

eine Förderung des Mobilitätsministeriums in der Höhe von 4,2

Millionen Euro zugesagt bekommen. Acht dieser E-LKW sind bereits von

der Brauerei Schwechat aus im Einsatz, wovon sich Minister Hanke

selbst ein Bild machen konnte. 16 weitere E-LKW werden in den

nächsten Monaten in der Logistikflotte an mehreren Standorten

eingesetzt, um die emissionsreduzierte Bierauslieferung

österreichweit auszubauen.

Die Brau Union arbeitet im Rahmen der globalen

Nachhaltigkeitsstrategie von HEINEKEN "Brew a Better World" seit

mehreren Jahren an der Reduzierung ihrer CO2-Emissionen. Details zu

"Brew a Better World" und aktuellen Initiativen der Brau Union sind

abrufbar unter: https://www.brauunion.at/nachhaltigkeit/ sowie

Sustainability and Responsibility | The HEINEKEN Company

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Brau Union Österreich

Florian Zimmer

Head of Communications

Telefon: +43 664 8380319

E-Mail: florian.zimmer@brauunion.com

Website: https://www.brauunion.at/

Ruth Manzenreiter

Corporate Affairs

ruth.manzenreiter@brauunion.com

Telefon: 0664/8381138

Website: https://www.brauunion.at/

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4056/aom

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