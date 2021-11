APA ots news: BUDGETAUSBLICK 2021 und 2022 - ANHANG

Werbung

Heute im Fokus

DAX stabil -- Lufthansa fliegt im dritten Quartal operativen Gewinn ein -- TeamViewer bleibt gerade so in den schwarzen Zahlen -- Zalando mit Nachsteuerverlust im Quartal -- TUI, QIAGEN, VW im Fokus

BMW steigert im 3. Quartal überraschend Umsatz trotz Absatzmminus. Klöckner & Co kündigt hohe Dividende an. T-Mobile hebt Jahresziele trotz Gewinneinbruchs weiter an. Auch Expertengremium empfiehlt BioNTech-Impfung für Kinder in den USA. RATIONAL profitiert von Erholung der Gastronomie. Uber-Konkurrent Lyft macht mehr Umsatz.