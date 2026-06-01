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APA ots news: CANCOM wird NVIDIA AI Factory Specialization Partner und beschleunigt den Weg zur produktiven KI in Unternehmen

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Wien/München, 10. Juni 2026 (APA-ots) - - Kompetenzerweiterung als

Antwort auf steigenden Druck zur

Industrialisierung von AI mit Fokus auf Skalierbarkeit, Sicherheit

und Wirtschaftlichkeit.

- Strategische Weiterentwicklung der AI-Positionierung mit klarem

Fokus auf produktiven Einsatz.

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- Die Spezialisierung wird ausschließlich auf Einladung an Partner

mit nachgewiesener Kompetenz im Betrieb produktiver AI-Plattformen

vergeben.

CANCOM erhält von NVIDIA die neu geschaffene Kompetenzerweiterung "AI

Factory Specialization" innerhalb des NVIDIA Partner Programms auf

exklusiver Einladungsebene und gehört damit zu einem ausgewählten

Kreis von NVIDIA-Partnern. Mit dieser Spezialisierung stärkt CANCOM

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gezielt seine Position als Partner für die Industrialisierung von

Artificial Intelligence (AI, Künstliche Intelligenz, KI) und

adressiert eine zentrale Herausforderung vieler Unternehmen: den

Übergang von ersten AI-Pilotprojekten hin zu einem sicheren,

skalierbaren und wirtschaftlich betreibbaren Einsatz von Artificial

Intelligence im produktiven Alltag.

Für IT-Verantwortliche schafft CANCOM damit einen klaren Rahmen,

um AI-Workloads strukturiert zu entwickeln, effizient zu betreiben

und sicher in bestehende IT-Landschaften zu integrieren. Angesichts

steigender Anforderungen an Wettbewerbsfähigkeit, Automatisierung und

Datenverwertung gewinnt dieser Schritt zunehmend an strategischer

Bedeutung.

Zwtl.: Von isolierten Use Cases zur industriellen Nutzung

Viele Unternehmen haben erste Erfahrungen mit AI gesammelt. Nun

stehen sie vor der Herausforderung, diese Ansätze aus isolierten

Testumgebungen in den produktiven Regelbetrieb zu überführen. Dabei

steigen die Anforderungen an Skalierbarkeit, Betriebssicherheit,

Kostenkontrolle und Compliance deutlich. Die NVIDIA AI Factory

Specialization setzt genau hier an. Sie erweitert den Fokus von

einzelnen Hochleistungssystemen hin zu standardisierten,

unternehmensweiten AI-Plattformen auf Basis validierter NVIDIA

Enterprise Reference Architectures.

Diese sogenannten AI Factories lassen sich als industrielle

Produktionsumgebungen für AI-Anwendungen verstehen. Dabei kombinieren

sie leistungsstarke Compute-Ressourcen, moderne

Netzwerkinfrastrukturen, Orchestrierung mit Kubernetes sowie

integrierte Security- und Observability-Funktionen mit

spezialisierten NVIDIA Software-Stacks wie NVIDIA AI Enterprise,

NVIDIA NIM für den Betrieb von Inference-Services, NVIDIA NeMo für

Training und Fine-Tuning großer Sprachmodelle sowie dem NVIDIA Base

Command Manager für das Management von AI-Clustern.

Zwtl.: Hohe Anforderungen an Technologie und Betrieb

Die Spezialisierung richtet sich ausschließlich an Anbieter, die

AI-Plattformen auf Basis validierter Referenzarchitekturen nicht nur

aufbauen und implementieren, sondern auch dauerhaft produktiv

betreiben können. Dazu gehört neben der Plattformarchitektur auch

tiefgehende Expertise im Aufbau leistungsfähiger AI-Netzwerke -

beispielsweise mit NVIDIA Spectrum-X Ethernet und NVIDIA InfiniBand -

als Voraussetzung für skalierbare, latenzarme und hochverfügbare AI-

Workloads.

"AI muss den Schritt aus dem Experimentierstadium in den

produktiven Betrieb schaffen. Genau dort beginnt der Unterschied

zwischen Vision und Wertschöpfung. Mit NVIDIA-Technologie treibt

CANCOM die Industrialisierung von Artificial Intelligence aktiv

voran, von skalierbaren Plattformen bis hin zu konkreten Anwendungen.

Wir wollen AI nicht nur technologisch bereitstellen, sondern sie für

unsere Kunden messbar wirksam machen. Damit wollen wir einen

konkreten Beitrag zur Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit in den

Kernmärkten der CANCOM Gruppe leisten", sagt Rüdiger Rath, CEO von

CANCOM.

Zwtl.: CANCOM stärkt Position als End-to-End-Partner für AI

Dieser Partnerstatus markiert einen wichtigen Meilenstein in der

Weiterentwicklung der CANCOM AI-Strategie in der DACH-Region und

unterstreicht den Anspruch als Systemintegrator und

Infrastrukturprovider mit führender Kompetenz in der Anwendung von

Artificial Intelligence. Das Unternehmen verfolgt einen

ganzheitlichen Ansatz, der Beratung, Architekturdesign,

Implementierung und Betrieb von AI-Plattformen miteinander verbindet.

Ziel ist es, Kunden nicht nur technologisch zu unterstützen,

sondern sie auf einem verlässlichen Weg zur nachhaltigen Nutzung von

AI zu begleiten - mit klaren Governance-Strukturen, hoher

Betriebssicherheit und planbaren Kosten. Damit wird AI von einem

Innovationsprojekt zu einem skalierbaren und wirtschaftlich

steuerbaren Bestandteil der Unternehmens-IT.

Zwtl.: Investitionen in Infrastruktur schaffen messbaren Mehrwert

Ein zentraler Baustein der Zertifizierung ist der gezielte Aufbau

einer leistungsfähigen Demo- und Proof-of-Concept-Infrastruktur bei

CANCOM. Dazu zählen unter anderem leistungsfähige DGX- und HGX-

basierte Systeme sowie RTX-validierte Konfigurationen, etwa auf Basis

der NVIDIA RTX PRO 6000. Ergänzt wird diese Infrastruktur durch

NVIDIA AI Enterprise Software-Stacks und skalierbare

Netzwerkarchitekturen für den produktiven Betrieb von AI. Diese

Umgebung ermöglicht es, Architekturen unter realistischen Bedingungen

zu validieren und fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen.

Kunden profitieren dadurch von einer deutlich verkürzten Time-to-

Production, reduzierten Projektrisiken und einer höheren

Planungssicherheit bei der Einführung von AI-Lösungen.

Über CANCOM

Als führender Digital Business Provider und AI-Enabler begleitet

CANCOM Unternehmen, Organisationen und den öffentlichen Sektor in die

digitale Zukunft. Das Leistungs- und Lösungsspektrum umfasst sowohl

klassische Systemhaus-IT-Lösungen als auch datenbasierte Digital

Solutions, Managed Servicves sowie Cloud Dienste. Mit Leidenschaft

und Technologie begleiten wir die Digitale Evolution unserer Kunden

und unterstützen sie dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren

und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dafür bieten wir ein

ganzheitliches Portfolio für alle IT- und Business-Anforderungen.

Das Angebot der CANCOM Gruppe umfasst innovative Lösungen in den

Bereichen Artificial Intelligence, Security & Network, Datacenter &

Cloud, IoT-Solutions sowie Modern Workplace und enthält Dienste für

den gesamten IT-Lifecycle - von der Bereitstellung von IT-

Infrastrukturen, über die Planung und Integration, bis hin zu Support

-, Managed Services und XaaS. Kunden profitieren dabei von der

umfangreichen Expertise, mit der ihre vielfältigen Anforderungen in

konkrete branchenspezifische IT-Lösungen übersetzt werden, um ihren

Geschäftserfolg maßgeblich zu fördern.

Die über 5.300 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM

Gruppe mit rund 80 Standorten in der DACH-Region, Belgien, der

Slowakei, Rumänien und Tschechien sowie ein leistungsfähiges

Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe. Die CANCOM

Gruppe wird von Rüdiger Rath (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt.

Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftete

2025 einen Jahresumsatz von rund 1,7 Milliarden Euro. Die Konzern-

Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse

im TecDAX und SDAX (ISIN DE0005419105) notiert.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Jutta Hanle

VP Marketing & Corporate Communications

CANCOM Austria AG

Wienerbergstraße 53, 1120 Wien, Österreich

+43 50 822 5787

jutta.hanle@cancom.com

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

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