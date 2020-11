APA ots news: "CESEE in the COVID-19 crisis - the role of the EU and global spillovers"

Conference on European Economic Integration (CEEI) der

Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) findet in Kooperation

mit Bruegel am 5. und 6. November 2020 statt

Wien (APA-ots) - Die von der COVID-19-Pandemie ausgelösten schweren

wirtschaftlichen Verwerfungen haben gezeigt, dass keine

Volkswirtschaft gegen die damit einhergehenden regionalen und

internationalen Übertragungseffekte gefeit ist. Auch die

Volkswirtschaften Zentral-, Ost- und Südosteuropas (CESEE) sind davon

nicht ausgenommen, nicht zuletzt aufgrund ihrer engen

wirtschaftlichen Verflechtungen auf globaler Ebene. Doch wie kann die

CESEE-Region ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber derartig massiven

Schocks erhöhen, ihren wirtschaftspolitischen Handlungsspielraum

erweitern und von der EU-Integration zugunsten einer raschen,

wirtschaftlichen Erholung profitieren?

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Krise widmet sich die Conference on

European Economic Integration (CEEI) 2020 der Oesterreichischen

Nationalbank (OeNB) diesen und weiteren dringlichen Fragen rund um

das Thema "CESEE in the COVID-19 crisis - the role of the EU and

global spillovers". Aufgrund erneut steigender Corona-Fallzahlen in

weiten Teilen der Welt wird die diesjährige Konferenz virtuell am 5.

und 6. November 2020 stattfinden.

Die CEEI 2020, die in Kooperation mit dem in Brüssel ansässigen

Thinktank Bruegel organisiert wird, steht unter dem Vorsitz von

OeNB-Gouverneur Robert Holzmann. Es werden Beiträge hochrangiger

Vertreterinnen und Vertreter von Zentralbanken aus dem CESEE-Raum

erwartet, wie etwa von Gouverneurin Anita Angelovska Bezhoska

(nordmazedonische Notenbank), Vizegouverneur Leonardo Badea

(rumänische Notenbank), Gouverneur Madis Müller (estnische Notenbank)

sowie Gouverneur Boris Vuji (kroatische Notenbank). Als

Keynote-Speaker werden Marcel Fratzscher (Präsident, Deutsches

Institut für Wirtschaftsforschung - DIW Berlin) und Linda Goldberg

(Senior Vice President, Federal Reserve Bank of New York) zu hören

sein. Den Abschluss der diesjährigen CEEI bildet eine hochrangig

besetzte Podiumsdiskussion, für die u. a. Adam Tooze (Professor,

Columbia University) gewonnen werden konnte.

Nähere Informationen sind der OeNB-Website zu entnehmen:

https://www.oenb.at/en/Calendar/2020/2020-11-05-ceei.html

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Dr. Christian Gutlederer

Pressesprecher

(+43-1) 404 20-6900

christian.gutlederer@oenb.at

www.oenb.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0030 2020-11-04/10:01