APA ots news: Christian Chimani wird neuer LKR-Geschäftsführer - BILD

Dr. Christian Chimani übernimmt mit 1. Oktober die

Geschäftsführung der LKR Leichtmetallkompetenzzentrum

Ranshofen GmbH

Wien (APA-ots) - Der promovierte Werkstoffwissenschaftler löst DI Andreas

Kraly nach 5-jähriger Leitungstätigkeit ab, den es beruflich wieder

in die Industrie zurück zieht. Christian Chimani war bereits von 2010

bis 2013 Geschäftsführer des LKR in Ranshofen. 2013 übernahm er die

Leitung des AIT Mobility Departments in Wien. Seit 2017 ist er Head

of Center for Low-Emission Transport am AIT. Mit 1. Oktober 2018

übernimmt er zusätzlich die Geschäftsführung des LKR Ranshofen. Das

LKR ist eine 100%ige Tochter des AIT Austrian Institute of Technology

und gehört zum Center for Low-Emission Transport.

"Die kommenden Jahre werden eine spannende und herausfordernde

Zeit für das LKR. Zusammen mit dem LKR-Team möchte ich die

bestehenden Technologien in den Gieß- und Umformprozessen

weiterentwickeln, aber auch neue Forschungsfelder wie bspw. die

drahtbasierte additive Fertigungstechnologie (WAAM) erschließen.

Unsere Stärke bliebt dabei im Fokus - die Entwicklung von

Leichtmetallen und deren Verarbeitung zu innovativen

Leichtbaukomponenten. Die Digitalisierung und Dekarbonisierung des

Transportsektors sind die großen Herausforderungen unserer Zeit. Als

leistungsstarker und zuverlässiger Partner wollen wir diesen Themen

gemeinsam mit unseren Industrie- und Forschungspartnern begegnen und

langfristige Lösungen entwickeln."

Christian Chimani ist gebürtiger Bad Haller und studierte

Werkstoffwissenschaften an der Montanuniversität Leoben, Österreich.

1998 promovierte er am Institut für Leichtbau und Flugzeugbau der TU

Wien zum Thema "Micro- and Macromechanical Models for Hybrid,

Selectively Reinforced Structures". Anschließend der Wechsel in die

Wirtschaft: er startete bei Siemens VAI Metals Technologies in der

Technologieentwicklung, wo er von 1998-2010 in Führungspositionen im

Bereich Stranggießtechnologie tätig war. Trotzdem blieb er der

Forschung treu und unterrichtet von 2005 bis 2016 an der FH OÖ in

Wels als Vortragender für Stranggusstechnologie und Leichtmetalle.

2010 begann seine Laufbahn am AIT, zunächst als Geschäftsführer am

LKR Leichtmetallkompetenzzentrum in Ranshofen und 2013 dann als

Leiter des AIT Mobility Departments in Wien. Seit 2017 ist er Head of

Center for Low-Emission Transport. Gemeinsam mit über 100

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an den Standorten Wien

Giefinggasse und Ranshofen erforscht er effiziente, intelligente und

sichere Fahrzeugkomponenten. Der Fokus liegt auf zwei

Schlüsseltechnologien für nachhaltigen Transport und Mobilität: der

Elektrifizierung des Antriebsstrangs und dem material-basierten

Leichtbau.

Zwtl.: Über das LKR Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen

Das AIT Austrian Institute of Technology ist Österreichs größte

Research- and Technology Organisation. Als Tochterunternehmen des

AIT gehört die LKR Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen GmbH zum

AIT Center for Low-Emission Transport. Das 50-köpfige LKR-Team

forscht an der gesamtheitlichen Betrachtung des Leichtbaus im

Fahrzeugbereich - vom Material über die Prozesstechnologie bis hin

zum werkstoffbezogenen Strukturdesign.

Das erfordert einerseits die Entwicklung von nachhaltigen,

effizienten Herstellprozessen für Materialien, um den

Energieverbrauch bereits in der Produktion drastisch reduzieren zu

können. Andererseits müssen die Materialien den Erfordernissen für

den Einsatz in höchst beanspruchten Bauteilen, z.B. in der neuen

Elektromobilität gerecht werden.

Aluminium ist außerdem eines der wertvollsten

Recycling-Materialien und bietet einen attraktiven Anreiz zur

wirtschaftlichen Wiederverwertung. Darum liegt der Forschungsfokus

auf den Leichtmetallen Aluminium und Magnesium zur Entwicklung von

effizienten, sicheren und umweltverträglichen Mobilitätslösungen.

Eine hohe wissenschaftliche Kompetenz, langjährige Erfahrung in

der Leitung von internationalen Forschungsprojekten sowie ein

exzellentes Team an WissenschaftlerInnen zeichnen das LKR

Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen aus. Die Referenzliste umfasst

unter anderem Namen wie AMAG, Audi, BMW, Fill, Fronius, Georg

Fischer, Hammerer Aluminium Industries, HPI, Magna Steyr, MIBA,

Plansee, voestalpine, VW sowie zahlreiche Universitäten im In- und

Ausland.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Juliane Thoß

Marketing and Communications

AIT Austrian Institute of Technology

Center for Low-Emission Transport

T +43 (0)50550-6322

juliane.thoss@ait.ac.at

Daniel Pepl

Corporate and Marketing Communications

AIT Austrian Institute of Technology

T +43 (0)50550-4040

daniel.pepl@ait.ac.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/2009/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0071 2018-10-03/10:29