08.10.26 14:25 Uhr

APA ots news: CMTA AG: Hard underwriting komplettiert das Leistungsangebot für Emittenten

Konzessionserweiterung "Feste Übernahmeverpflichtung": CMTA AG

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als vollumfänglicher Infrastruktur- und Platzierungspartner im

DCM Geschäft.

Graz (APA-ots) - Die CMTA AG stärkt ihre Position im europäischen

Anleihemarkt. Mit

der von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten

Konzessionserweiterung kann das auf Fixed Income spezialisierte

Unternehmen künftig Finanzinstrumente mit fester

Übernahmeverpflichtung platzieren. Damit erweitert CMTA ihr

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Emissionsgeschäft um eine entscheidende Fähigkeit: gegenüber

Emittenten verbindlich für ein vereinbartes Emissionsvolumen

einzustehen und das damit verbundene Platzierungsrisiko zu

übernehmen.

Für Banken, Unternehmen und öffentliche Emittenten eröffnet dies

zusätzliche Sicherheit bei der Kapitalaufnahme. Beim sogenannten Hard

Underwriting verpflichtet sich CMTA, ein festgelegtes Volumen zu

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vereinbarten Konditionen zu übernehmen. Die konkrete Übernahmezusage

und ihre Voraussetzungen werden für die jeweilige Transaktion

vereinbart.

Zwtl.: Investorenzugang wird um verbindliches Engagement erweitert

"Mit dieser Konzessionserweiterung stärken wir unsere Rolle dort,

wo sich der Erfolg einer Finanzierung entscheidet: bei der Umsetzung.

Wir können künftig selbst eine feste Übernahmezusage geben und damit

mehr Verantwortung für eine Emission übernehmen. Für unsere Kunden

bedeutet das mehr Verbindlichkeit bei der Kapitalaufnahme. Für CMTA

ist es der finale Schritt, sich als leistungsfähiger Partner im

europäischen Emissionsgeschäft zu etablieren", erklärt Christoph

Müller, CEO der CMTA AG.

CMTA baut dabei auf ein internationales Netzwerk von mehr als

1.100 institutionellen Marktteilnehmern. Zusammen mit der

Kapitalmarktkompetenz des Teams und der technologischen Infrastruktur

der Plattform JAMES entsteht ein Angebot, das Investorenzugang, Daten

-Know-How und Platzierungskraft miteinander verbindet.

CMTA positioniert sich als Spezialist für Privatplatzierungen mit

einem Volumen von 10 bis 100 Millionen Euro. Im Fokus stehen die

gezielte Ansprache passender Investoren und eine auf den

Finanzierungsbedarf des Emittenten abgestimmte Platzierung. Zugleich

begleitet CMTA zukünftig syndikatsführende Banken bei Sub-Benchmark-

und Benchmark-Emissionen als ergänzender Co-Lead-Partner um die

Orderbuchtiefe zu stärken. Mit dem Zugang zu zusätzlichen

Investorengruppen trägt CMTA dazu bei, die Käuferbasis solcher

Transaktionen zu verbreitern. Die neue Berechtigung erweitert die

Möglichkeiten, diese Platzierungsaktivitäten auch mit einer

verbindlichen Übernahmezusage zu verbinden.

Zwtl.: Die gesamte Laufzeit einer Anleihe im Blick

Der strategische Ansatz von CMTA reicht über den Emissionstag

hinaus. Mit der KI-unterstützten Plattform JAMES macht das

Unternehmen Kauf- und Verkaufsinteressen institutioneller

Marktteilnehmer sichtbar und unterstützt die Suche nach passenden

Handelspartnern im Sekundärmarkt. So verbindet CMTA die

Kapitalaufnahme mit einer Infrastruktur, die auch nach der

Platzierung relevant bleibt.

"Wir denken eine Anleihe über ihre gesamte Laufzeit. Emittenten

brauchen Zugang zu Kapital und technischer Infrastruktur, Investoren

brauchen Zugang zu passenden Anlagen und später zu möglichen

Handelspartnern. Unsere Stärke liegt darin, diese Perspektiven

zusammenzuführen - mit Marktkenntnis, Technologie und einem

internationalen Netzwerk", so Müller.

Die Konzessionserweiterung unterstreicht den Wachstumsanspruch

von CMTA. Nach der strategischen Beteiligung der Raiffeisen-

Landesbank Steiermark baut das Unternehmen seine Möglichkeiten im

Kapitalmarktgeschäft weiter aus. Im Mittelpunkt steht ein klares

Ziel: CMTA als langfristigen Partner für Emittenten und

institutionelle Investoren im europäischen Fixed-Income-Markt zu

positionieren.

Über CMTA AG

Die CMTA AG mit Sitz in Graz ist ein auf Fixed Income

spezialisiertes Kapitalmarktunternehmen. CMTA verbindet

Kapitalmarktkompetenz, regulatorische Infrastruktur und Technologie

mit einem internationalen Netzwerk von mehr als 1.100

institutionellen Marktteilnehmern. Über die KI-unterstützte Plattform

JAMES führt das Unternehmen Kauf- und Verkaufsinteressen im

Anleihemarkt zusammen. Das Angebot richtet sich an Emittenten und

institutionelle Investoren im Primär- und Sekundärmarkt.

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Rückfragehinweis:

CMTA AG

Sarah Weihs, BA MBA

Telefon: +43 50 2682 15

E-Mail: presse@cmta.at

Website: https://cmta.at

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