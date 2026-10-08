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APA ots news: CMTA AG: Hard underwriting komplettiert das Leistungsangebot für Emittenten
Konzessionserweiterung "Feste Übernahmeverpflichtung": CMTA AG
als vollumfänglicher Infrastruktur- und Platzierungspartner im
DCM Geschäft.
Graz (APA-ots) - Die CMTA AG stärkt ihre Position im europäischen
Anleihemarkt. Mit
der von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten
Konzessionserweiterung kann das auf Fixed Income spezialisierte
Unternehmen künftig Finanzinstrumente mit fester
Übernahmeverpflichtung platzieren. Damit erweitert CMTA ihr
Emissionsgeschäft um eine entscheidende Fähigkeit: gegenüber
Emittenten verbindlich für ein vereinbartes Emissionsvolumen
einzustehen und das damit verbundene Platzierungsrisiko zu
übernehmen.
Für Banken, Unternehmen und öffentliche Emittenten eröffnet dies
zusätzliche Sicherheit bei der Kapitalaufnahme. Beim sogenannten Hard
Underwriting verpflichtet sich CMTA, ein festgelegtes Volumen zu
vereinbarten Konditionen zu übernehmen. Die konkrete Übernahmezusage
und ihre Voraussetzungen werden für die jeweilige Transaktion
vereinbart.
Zwtl.: Investorenzugang wird um verbindliches Engagement erweitert
"Mit dieser Konzessionserweiterung stärken wir unsere Rolle dort,
wo sich der Erfolg einer Finanzierung entscheidet: bei der Umsetzung.
Wir können künftig selbst eine feste Übernahmezusage geben und damit
mehr Verantwortung für eine Emission übernehmen. Für unsere Kunden
bedeutet das mehr Verbindlichkeit bei der Kapitalaufnahme. Für CMTA
ist es der finale Schritt, sich als leistungsfähiger Partner im
europäischen Emissionsgeschäft zu etablieren", erklärt Christoph
Müller, CEO der CMTA AG.
CMTA baut dabei auf ein internationales Netzwerk von mehr als
1.100 institutionellen Marktteilnehmern. Zusammen mit der
Kapitalmarktkompetenz des Teams und der technologischen Infrastruktur
der Plattform JAMES entsteht ein Angebot, das Investorenzugang, Daten
-Know-How und Platzierungskraft miteinander verbindet.
CMTA positioniert sich als Spezialist für Privatplatzierungen mit
einem Volumen von 10 bis 100 Millionen Euro. Im Fokus stehen die
gezielte Ansprache passender Investoren und eine auf den
Finanzierungsbedarf des Emittenten abgestimmte Platzierung. Zugleich
begleitet CMTA zukünftig syndikatsführende Banken bei Sub-Benchmark-
und Benchmark-Emissionen als ergänzender Co-Lead-Partner um die
Orderbuchtiefe zu stärken. Mit dem Zugang zu zusätzlichen
Investorengruppen trägt CMTA dazu bei, die Käuferbasis solcher
Transaktionen zu verbreitern. Die neue Berechtigung erweitert die
Möglichkeiten, diese Platzierungsaktivitäten auch mit einer
verbindlichen Übernahmezusage zu verbinden.
Zwtl.: Die gesamte Laufzeit einer Anleihe im Blick
Der strategische Ansatz von CMTA reicht über den Emissionstag
hinaus. Mit der KI-unterstützten Plattform JAMES macht das
Unternehmen Kauf- und Verkaufsinteressen institutioneller
Marktteilnehmer sichtbar und unterstützt die Suche nach passenden
Handelspartnern im Sekundärmarkt. So verbindet CMTA die
Kapitalaufnahme mit einer Infrastruktur, die auch nach der
Platzierung relevant bleibt.
"Wir denken eine Anleihe über ihre gesamte Laufzeit. Emittenten
brauchen Zugang zu Kapital und technischer Infrastruktur, Investoren
brauchen Zugang zu passenden Anlagen und später zu möglichen
Handelspartnern. Unsere Stärke liegt darin, diese Perspektiven
zusammenzuführen - mit Marktkenntnis, Technologie und einem
internationalen Netzwerk", so Müller.
Die Konzessionserweiterung unterstreicht den Wachstumsanspruch
von CMTA. Nach der strategischen Beteiligung der Raiffeisen-
Landesbank Steiermark baut das Unternehmen seine Möglichkeiten im
Kapitalmarktgeschäft weiter aus. Im Mittelpunkt steht ein klares
Ziel: CMTA als langfristigen Partner für Emittenten und
institutionelle Investoren im europäischen Fixed-Income-Markt zu
positionieren.
Über CMTA AG
Die CMTA AG mit Sitz in Graz ist ein auf Fixed Income
spezialisiertes Kapitalmarktunternehmen. CMTA verbindet
Kapitalmarktkompetenz, regulatorische Infrastruktur und Technologie
mit einem internationalen Netzwerk von mehr als 1.100
institutionellen Marktteilnehmern. Über die KI-unterstützte Plattform
JAMES führt das Unternehmen Kauf- und Verkaufsinteressen im
Anleihemarkt zusammen. Das Angebot richtet sich an Emittenten und
institutionelle Investoren im Primär- und Sekundärmarkt.
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Rückfragehinweis:
CMTA AG
Sarah Weihs, BA MBA
Telefon: +43 50 2682 15
E-Mail: presse@cmta.at
Website: https://cmta.at
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