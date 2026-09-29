APA ots news: COOEE alpin wächst von drei auf fünf Hotels
Anleihe über 2,5 Millionen Euro für den Umbau in Kaprun und
den Neubau in Bad Goisern - Beteiligung ab 500 Euro
Wien (APA-ots) - Die österreichische Hotelgruppe COOEE alpin wächst von
drei auf fünf
Häuser. In Kaprun läuft der Umbau eines bestehenden Hotels mit 90
Zimmern, das im Juni 2027 als COOEE alpin Hotel Kaprun | Zell am See
eröffnet; in Bad Goisern entsteht bis Dezember 2027 der Neubau COOEE
alpin Hotel Bad Goisern | Hallstatt mit 78 Zimmern. Finanziert wird
die Expansion über eine nachrangige Anleihe der You Will Like It
Hotels GmbH über 2,5 Millionen Euro, gezeichnet werden kann ab 500
Euro.
Wenige Tage nach dem Zeichnungsstart war die Fundingschwelle von
250.000 Euro bereits erreicht.
Die Anleihe läuft fünf Jahre bis 30. November 2031 bei
endfälliger Tilgung, die Zinsen werden halbjährlich ausgeschüttet.
Anleger:innen wählen dabei zwischen sieben Prozent pro Jahr in bar
und neun Prozent pro Jahr in Form von Hotelgutscheinen, die in allen
Häusern der Gruppe eingelöst werden können. Bis 30. September 2026
gelten Early-Bird-Konditionen: Ein Stück mit 500 Euro Nennwert kostet
480 Euro, verzinst und zurückgezahlt wird der volle Nennbetrag. Ab
einer Zeichnung von 5.000 Euro gibt es außerdem 15 statt 10 Prozent
Rabatt auf alle Direktbuchungen, und zwar über die gesamte Laufzeit.
Abgewickelt wird die Emission über die Investment-Plattform CONDA,
zeichnen können Anleger:innen aus Österreich und Deutschland.
Thomas Schmid, Gründer COOEE alpin Hotels:
" Wir finanzieren keine Idee, sondern zwei Häuser, von denen
eines bereits Gäste hat. Kaprun läuft seit Dezember 2025 unter
unserer Führung und kommt in den ersten neun Monaten auf knapp 89
Prozent Auslastung. Wir wissen also ziemlich genau, was wir da
umbauen. Und in Bad Goisern bauen wir mit denselben Partnern wie
schon in Gosau, keine halbe Autostunde entfernt."
COOEE alpin wurde 2016 vom früheren Weltcup-Skirennläufer Rainer
Schönfelder und von Thomas Schmid gegründet und betreibt Häuser in
Bad Kleinkirchheim in Kärnten, in Gosau am Dachstein und in St.
Johann in Tirol, der Betrieb in Kaprun kam im Dezember 2025 dazu. Bis
Ende 2027 umfasst die Gruppe 473 Zimmer und Apartments. Gruppenweit
liegt die Gästebewertung bei einem TrustYou Score von über 85
Prozent, und eine erste Finanzierungsrunde über 1,2 Millionen Euro
aus dem Jahr 2017 wurde vollständig und vorzeitig zurückgezahlt.
Das Kapital fließt in den Umbau und die Ausstattung des Hauses in
Kaprun, in die Erstausstattung und das Branding in Bad Goisern sowie
in Betriebskapital, Marketing und Umweltzertifizierungen. Das Haus in
Bad Kleinkirchheim trägt bereits das Österreichische Umweltzeichen
und das EU Ecolabel. Beide neuen Häuser erhalten ein Hallenbad und
richten sich wie die bestehenden Standorte an Familien und
Aktivurlauber:innen. Kinder bis sechs Jahre übernachten gratis.
Rainer Schönfelder, Gründer COOEE alpin Hotels und früherer
Weltcup-Skirennläufer:
" Mir gefällt der Gedanke, dass unsere Gäste an den Häusern
mitverdienen, in denen sie Urlaub machen. Genau dafür gibt es die
Gutscheinvariante mit neun Prozent: Das Geld bleibt im Kreislauf und
kommt als Urlaub zurück. "
Zwtl.: Eckdaten der Anleihe
- Emittentin: You Will Like It Hotels GmbH (COOEE alpin Hotels), Wien
- Volumen: 2,5 Millionen Euro
- Verzinsung: 7,0 % p. a. in bar oder 9,0 % p. a. in
Hotelgutscheinen, halbjährliche Ausschüttung
- Laufzeit: 5 Jahre bis 30. November 2031, endfällige Tilgung
- Mindestzeichnung: ein Stück zu 500 Euro Nennbetrag
- Early Bird bis 30. September 2026: Ausgabe zu 480 statt 500 Euro je
Stück (4 % Disagio), ab 5.000 Euro Zeichnung 15 statt 10 Prozent
Rabatt auf Direktbuchungen während der gesamten Laufzeit
- Mittelverwendung: Umbau und Ausstattung Kaprun | Zell am See,
Erstausstattung und Branding Bad Goisern | Hallstatt,
Betriebskapital, Marketing und Umweltzertifizierungen
- Zeichnung: für Anleger:innen aus Österreich und Deutschland über
die Investment-Plattform CONDA (conda-capital.com/campaign/cooee-
alpin-nachrangige-anleihe),
- Informationen unter crowd.cooee-alpin.com
Zwtl.: Risikohinweis
Eine nachrangige Anleihe ist ein unternehmerisches Investment mit
Totalverlustrisiko. Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung und
stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb dar.
Maßgeblich sind ausschließlich das Anlagebasisinformationsblatt sowie
die Anleihebedingungen und Risikohinweise, abrufbar unter crowd.cooee
-alpin.com und conda-capital.com/risikohinweise.
Zwtl.: Über COOEE alpin Hotels
Die COOEE alpin Hotels sind eine österreichische Hotelgruppe mit
Sitz in Wien, gegründet 2016 von Thomas Schmid und Rainer
Schönfelder. Schönfelder gewann als Skirennläufer die Slalom-
Weltcupwertung 2003/04 und bei den Olympischen Spielen 2006 in Turin
zwei Bronzemedaillen, seine Karriere beendete er 2013. Die Häuser in
Bad Kleinkirchheim, Gosau am Dachstein und St. Johann in Tirol
richten sich an Familien und Aktivurlauber:innen in den Bergen, dazu
kommen zehn Apartments in Gosau. Seit Dezember 2025 führt die Gruppe
außerdem das Hotel in Kaprun, bis Ende 2027 wächst sie mit Kaprun |
Zell am See und Bad Goisern | Hallstatt auf fünf Hotels. COOEE alpin
beschäftigt rund 120 Mitarbeiter:innen. Muttergesellschaft der
Hotelbetriebe ist die You Will Like It Hotels GmbH, Teil der You Will
Like It Group.
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
You Will Like It Hotels GmbH
Gilles Johann, MA
Telefon: +43 59 7878 199
E-Mail: crowd@cooee-alpin.com
Website: https://crowd.cooee-alpin.com/
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