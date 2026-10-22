22.10.26 11:17 Uhr

APA ots news: Czernohorszky ad Netzkosten-Anstieg: Stilllegung der Gasnetze würde Kosten für Haushalte drosseln

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Wien (APA-ots) - Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky untermauert

angesichts des

erneuten Anstiegs der Gasnetzkosten die Notwendigkeit einer

Stilllegung aller nicht mehr benötigten Gasnetze: "Zwar steigen die

Kosten in Wien weniger stark als in anderen Bundesländern, trotzdem

ist auch dieser Anstieg wieder eine Mehrbelastung für Wiens

Haushalte. Eine der wichtigsten Maßnahmen, um Netzkosten-Anstiege bei

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gleichzeitig steigenden Gas- und Ölpreisen zu vermeiden, ist die

Stilllegung unwirtschaftlicher Gasnetze", sagt Czernohorszky, der den

zuständigen Bundesminister Hattmannsdorfer auffordert, rasch das EU-

Gas- und Wasserstoffpaket umzusetzen und damit die entsprechende

Grundlage für die Gasnetzstilllegung zu schaffen."

Zwtl.: Gasausstieg und Netzstilllegung sorgen für Preisstabilität

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Für langfristige Preisstabilität könne die Gasnetzstilllegung vor

allem in Kombination mit einem Aus für fossile Energie bringen,

betont Czernohorszky. Die Preise für Haushaltsenergie seien im

September um 15,1 Prozent gestiegen, Treiber waren einmal mehr

fossile Energieträger. "Der Gasausstieg bringt Sicherheit und

Kontrolle über unsere Energiepreise. Solange wir fossil heizen und

von ausländischen Energielieferanten abhängig sind, sind wir starken

Preisschwankungen ausgesetzt."

Zwtl.: Wiener Klimaschutz weg zeigt Erfolge

Seit der Beschlussfassung des ersten Wiener Klimafahrplans ist in

Wien viel in Bewegung gekommen: Emissionen wurden reduziert,

erneuerbare Energie ausgebaut, Gebäude und öffentlicher Raum

klimafitter gemacht und der Schutz vor den Folgen des Klimawandels

verstärkt: Seit 2005 sind die Treibhausgasemissionen innerhalb der

Wiener Stadtgrenzen von 8,5 Mio. Tonnen CO2-Äquivalenten auf 5,9 Mio.

Tonnen gesunken. Das entspricht einer Reduktion von 30 Prozent.

Besonders seit dem Beschluss des Wiener Klimafahrplans im Jahr 2022

hat sich diese Reduktion beschleunigt. Im Zeitraum 2019 bis 2024 ist

die Treibhausgasreduktion fast dreimal so hoch wie in den 15 Jahren

davor. Insbesondere in den Bereichen der Strom- und

Fernwärmeerzeugung und im Gebäudesektor konnten große Reduktion

erzielt werden (46 Prozent und 41 Prozent). Gleichzeitig ist die

Erzeugung von erneuerbarem Strom ist in den letzten 20 Jahren um rund

50 Prozent gestiegen, während im selben Zeitraum die fossile

Produktion um 45 Prozent zurückgegangen ist. Auch der

Endenergieverbrauch pro Kopf sank im Vergleich zu 2005 bereits um

mehr als ein Drittel (rund 33 bis 35 Prozent).

Zwtl.: Wien setzt Klimafahrplan fort, öffentliche Auflage startete

Wien setzt auf Klimaneutralität bis 2040 und hat das im ersten

Klimagesetz Österreichs festgelegt. Der richtungsgebende Wiener

Klimafahrplan wird im Frühjahr erstmals fortgeschrieben, die

öffentliche Auflage hat vor kurzem begonnen. Im Fokus steht weiterhin

die Klimaneutralität bis 2040, Schwerpunkte werden unter anderem auf

den Themenfeldern Hitzeschutz und Kreislaufwirtschaft liegen.

Zwtl.: Bund gefragt: Auch Novellen gefordert

Damit Wien seine Klimaziele erreichen kann, gibt es auch Bedarf

an gewissen Regelungen auf Bundesebene; z.B. Konkretisierungen des

Erneuerbare-Wärme-Gesetzes; des Mineralrohstoffgesetzes, Anpassungen

im Mietrechtsgesetz, im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz und im

Wohnungseigentumsgesetz 2002, ein "Right-to-Plug" (Recht auf

Ladeinfrastruktur) auch im Miet- und Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz,

die Prüfung von sogenannten "Zero-Emission-Zonen" und eine Reform des

Abfallwirtschaftsgesetzes.

Rückfragehinweis:

Pedram Seidi

Mediensprecher StR Jürgen Czernohorszky

Pressesprecher

Telefon: +43 1 4000 83270

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