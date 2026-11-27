Wien (APA-ots) - Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky stellt klar:

"Der Wiener

Klimafahrplan sieht kein Verbot von Verbrennermotoren vor. Die

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aktuelle Debatte beruht auf einer anscheinend missverständlichen

Formulierung in der öffentlichen Auflage der Fortschreibung des

Wiener Klimafahrplan, deren Beschluss erst für März 2027 anberaumt

ist."

Auslöser der Diskussion ist die Fortschreibung des Wiener

Klimafahrplans, die bis vor wenigen Tagen öffentlich aufgelegt war.

Das knapp 200 Seiten starke Strategiepapier enthält zahlreiche

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Ansätze zur Reduktion von Emissionen in sämtlichen Bereichen, auch im

Verkehrssektor. Dazu gehört auch die Prüfung möglicher Maßnahmen im

Verkehrsbereich, etwa Einfahrtsregelungen und Zero-Emission-Zones.

Ein generelles Verbrennerverbot steht also nicht im Raum, die Debatte

dazu ist aufgrund der Fehlinterpretation sowie des zusammenhanglosen

Herauspickens einzelner Maßnahmen irreführend.

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Der Klimafahrplan ist ein strategischer Orientierungsrahmen zur

Erreichung der Wiener Klimaziele. Die darin enthaltenen Maßnahmen

sind Vorschläge und Hebel, die erst nach einem Gemeinderatsbeschluss

im Frühjahr 2027 in entsprechenden Prozessen weiterbearbeitet werden

können. Zum jetzigen Zeitpunkt prüft die Stadt Wien die eingelangten

Stellungnahmen.

Rückfragehinweis:

Pedram Seidi

Mediensprecher Stadtrat Jürgen Czernohorszky

Telefon: 0676 8118 65291

E-Mail: pedram.seidi@wien.gv.at

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