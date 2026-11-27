APA ots news: Czernohorszky: Klimafahrplan sieht kein Verbrennerverbot vor
Wien (APA-ots) - Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky stellt klar:
"Der Wiener
Klimafahrplan sieht kein Verbot von Verbrennermotoren vor. Die
aktuelle Debatte beruht auf einer anscheinend missverständlichen
Formulierung in der öffentlichen Auflage der Fortschreibung des
Wiener Klimafahrplan, deren Beschluss erst für März 2027 anberaumt
ist."
Auslöser der Diskussion ist die Fortschreibung des Wiener
Klimafahrplans, die bis vor wenigen Tagen öffentlich aufgelegt war.
Das knapp 200 Seiten starke Strategiepapier enthält zahlreiche
Ansätze zur Reduktion von Emissionen in sämtlichen Bereichen, auch im
Verkehrssektor. Dazu gehört auch die Prüfung möglicher Maßnahmen im
Verkehrsbereich, etwa Einfahrtsregelungen und Zero-Emission-Zones.
Ein generelles Verbrennerverbot steht also nicht im Raum, die Debatte
dazu ist aufgrund der Fehlinterpretation sowie des zusammenhanglosen
Herauspickens einzelner Maßnahmen irreführend.
Der Klimafahrplan ist ein strategischer Orientierungsrahmen zur
Erreichung der Wiener Klimaziele. Die darin enthaltenen Maßnahmen
sind Vorschläge und Hebel, die erst nach einem Gemeinderatsbeschluss
im Frühjahr 2027 in entsprechenden Prozessen weiterbearbeitet werden
können. Zum jetzigen Zeitpunkt prüft die Stadt Wien die eingelangten
Stellungnahmen.
Rückfragehinweis:
Pedram Seidi
Mediensprecher Stadtrat Jürgen Czernohorszky
Telefon: 0676 8118 65291
E-Mail: pedram.seidi@wien.gv.at
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