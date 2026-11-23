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APA ots news: DELPHI demonstriert Interoperabilität zwischen traditioneller und DLT-basierter Kapitalmarktinfrastruktur
Erste erfolgreiche Transaktionen zwischen traditioneller und
DLT-basierter Marktinfrastruktur mit Abwicklung in
Zentralbankgeld
Wien (APA-ots) - Die Erste Group Bank AG, die Raiffeisen Bank
International AG (RBI)
und die OeKB CSD GmbH (OeKB CSD) haben erstmals Wertpapiersettlement-
Transaktionen mit Zahlung über die Eurosystem-DLT-Lösung PONTES gegen
Zentralbankgeld abgewickelt. Damit liefert DELPHI einen wichtigen
Praxisnachweis für die Integration DLT-basierter Marktinfrastrukturen
in das europäische Kapitalmarktökosystem.
Die Kooperationsunternehmen haben damit erfolgreich demonstriert,
wie Wertpapiertransaktionen über produktive traditionelle und DLT-
basierte, lizenzierte Marktinfrastrukturen hinweg nahtlos abgewickelt
werden können und damit Innovation mit Sicherheit, Stabilität und
Vertrauen kombiniert werden kann.
Die Transaktionen wurden gemeinsam mit SWIAT als Technologie- und
Infrastrukturpartner durchgeführt.
Die DELPHI-Initiative (Delivery versus Payment Hybrid Initiative)
wurde 2020 zusammen mit der Österreichischen
Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) und der Oesterreichischen
Nationalbank (OeNB) gegründet, um gemeinsam Möglichkeiten einer DLT-
basierten Kapitalmarktinfrastruktur zu evaluieren. Mit dem Übergang
von der Konzeption zur praktischen Anwendung liefert DELPHI wertvolle
Erkenntnisse für die Weiterentwicklung digitaler
Kapitalmarktinfrastrukturen in Österreich und Europa.
Zwtl.: Transaktionsablauf
Erste Group und RBI emittierten Anleihen über die digitale Issuer
-Plattform der OeKB CSD. Die Wertpapiere wurden anschließend auf die
DLT-basierte Abwicklungsinfrastruktur der OeKB CSD übertragen und
dort in mehreren Delivery-versus-Payment- sowie Free-of-Payment-
Transaktionen innerhalb weniger Minuten und mit sofortiger Finalität
abgewickelt. Die geldseitige Abwicklung erfolgte über PONTES in
Zentralbankgeld. Nach Abschluss wurden die Wertpapiere wieder in die
bestehende T2S-Marktinfrastruktur zurückgeführt.
DELPHI beweist, dass bestehende und neue
Marktinfrastrukturtechnologien effizient zusammenspielen können.
Dieser hybride Ansatz ermöglicht eine schrittweise Modernisierung des
Kapitalmarkts und reduziert gleichzeitig Migrations- und
Implementierungsrisiken für Marktteilnehmer.
Zwtl.: Stärkere Integration europäischer Kapitalmarktinfrastruktur
Die gewählte Architektur bietet eine Grundlage für die Skalierung
auf weitere Emittenten, Assetklassen und europäische Märkte. Die
gewonnenen Erkenntnisse leisten einen wichtigen Beitrag zur
Entwicklung einer effizienteren und stärker integrierten europäischen
Kapitalmarktinfrastruktur.
Die erfolgreichen Transaktionen erfolgen zu einem Zeitpunkt, an
dem zentrale europäische Initiativen den Einsatz von Distributed-
Ledger-Technologien im Finanzmarkt vorantreiben.
Zwtl.: Fakten
1. Projekt: DELPHI
2. Partner: Erste Group, RBI, OeKB CSD, SWIAT
3. Erste erfolgreiche Transaktion zwischen traditioneller und DLT-
basierter Marktinfrastruktur mit Abwicklung in Zentralbankgeld.
4. Interoperabilität nachgewiesen: Bestehende und neue
Kapitalmarktinfrastrukturen können nahtlos zusammenarbeiten.
5. Abwicklung über PONTES: Nutzung der Eurosystem-Lösung für DLT-
basierte Transaktionen gegen Zentralbankgeld.
6. Nahezu Echtzeit-Abwicklung mit sofortiger Finalität von
Wertpapiertransaktionen.
7. Risikoreduzierte Transformation: hybrider Ansatz ermöglicht eine
schrittweise Modernisierung des Kapitalmarkts und reduziert
gleichzeitig Migrations- und Implementierungsrisiken für
Marktteilnehmer.
8. Distributed-Ledger-Technologie (DLT): ist eine dezentrale
Datenbank-Technologie, bei der ein gemeinsames digitales Kontenbuch (
Ledger) fälschungssicher über ein Computernetzwerk (Nodes) verteilt
und synchronisiert wird.
Zwtl.: Über DELPHI
Die DELPHI-Initiative (Delivery versus Payment Hybrid Initiative)
wurde 2020 von der Erste Group Bank AG, der OeKB CSD, der Raiffeisen
Bank International AG, der Österreichischen
Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) und der Oesterreichischen
Nationalbank (OeNB) gegründet. Ziel ist die Erforschung und
praktische Erprobung der Distributed-Ledger-Technologie für Emission,
Handel, Verwahrung und Abwicklung von Finanzinstrumenten in
regulierten Marktumgebungen.
Über Erste Group Bank AG
Die Erste Group ist die führende Bankengruppe in Zentraleuropa.
Sie betreut mehr als 23 Millionen Kund:innen über ihre acht Banken in
den Kernmärkten: Österreich, Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien,
Ungarn, Kroatien und Serbien.
Mit einem breiten Angebot von Retail- und Private Banking über
Corporate und Transaction Banking bis hin zur Vermögensverwaltung
betreut die Gruppe Privat-, Firmen- und institutionellen Kund:innen.
Rund 55.000 Mitarbeiter:innen tragen zum Erfolg der Gruppe bei. Seit
ihrer Gründung als erste österreichische Sparkasse im Jahr 1819 steht
sie für finanzielle Teilhabe und die Förderung wirtschaftlichen
Wohlstands.
In den ersten drei Quartalen 2026 erzielte die Gruppe einen
Nettogewinn von 3,1 Milliarden Euro. Die CET1-Quote lag bei 15,0 % (
pro-forma), die Bilanzsumme lag bei 462,5 Milliarden Euro.
Über die OeKB CSD
OeKB CSD ist eine 100%ige Tochter der OeKB AG und erfüllt eine
wesentliche Rolle am österreichischen Kapitalmarkt. Neben der
Erbringung zentraler Leistungen für die Kapitalmarktteilnehmer,
übernimmt sie die Wertpapiere der kapitalaufnehmenden Emittenten zur
Verwahrung und Verwaltung für die Investoren. Dabei werden
Buchungsaufträge der Investoren zur Abwicklung der
Wertpapiergeschäfte, die diese an der Börse und außerbörslich
abgeschlossen haben, durchgeführt. Auch werden die Zahlungen der
Emittenten an die Investoren zur Erfüllung der in den Wertpapieren
verbrieften Ansprüche gesteuert.
Über Raiffeisen Bank International AG
Die RBI betrachtet Österreich, wo sie als eine führende Kommerz-
und Investmentbank tätig ist, sowie Zentral- und Osteuropa (CEE) als
ihren Heimmarkt. 11 Märkte der Region werden durch Tochterbanken
abgedeckt, darüber hinaus umfasst der RBI-Konzern zahlreiche andere
Finanzdienstleistungsunternehmen beispielsweise in den Bereichen
Leasing, Vermögensverwaltung und M&A.
Rund 41.000 Mitarbeiter:innen betreuen 18,9 Millionen Kund:innen
in rund 1.300 Geschäftsstellen, der weitaus überwiegende Teil davon
in CEE. Die Aktie der RBI notiert an der Wiener Börse. Die
Raiffeisenlandesbanken halten rund 61,2 Prozent an der RBI, der Rest
befindet sich im Streubesitz. Innerhalb der Raiffeisen Bankengruppe
ist die RBI das Zentralinstitut der Raiffeisenlandesbanken sowie
sonstiger angeschlossener Kreditinstitute.
Über SWIAT
SWIAT ist ein Finanztechnologieunternehmen mit Sitz in Frankfurt,
das regulierte Infrastruktur und Software für digitale Kapitalmärkte
bereitstellt. Die Technologie ermöglicht es Finanzinstituten, mittels
Distributed-Ledger-Technologie (DLT) digitale Vermögenswerte zu
emittieren und zu verwalten, Transaktionen mit digitalen und
traditionellen Vermögenswerten abzuwickeln und Sicherheiten (
Collateral) zu mobilisieren.
Das Geschäft von SWIAT basiert auf zwei strategischen Säulen. Die
erste umfasst digitale Vermögenswerte und Collateral-Infrastruktur
und ermöglicht eine effizientere Emission und Abwicklung sowie eine
verbesserte Collateral-Mobilität. Die zweite Säule bildet Regulated
Layer One (RL1), das branchengeführte Blockchain-Netzwerk, das
innerhalb von SWIAT entstanden ist und heute unabhängig verwaltet
wird. SWIAT betreibt RL1 als dessen langfristiger Technologie- und
Infrastrukturpartner.
Bis heute nutzen mehr als 50 Marktteilnehmer die Technologie von
SWIAT, bei Emissions- und Abwicklungsvolumina von über 1 Milliarde
Euro. SWIAT ist ein von der BaFin beaufsichtigter
Kryptowertpapierregisterführer nach dem Gesetz über elektronische
Wertpapiere (eWpG). Zu den Gesellschaftern zählen DekaBank, LBBW, SC
Ventures by Standard Chartered und Comyno.
Rückfragehinweis:
Oesterreichische Kontrollbank AG
Presseservice
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