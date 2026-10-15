15.10.26 12:12 Uhr

APA ots news: Drei baut mit dem Burgenländischen Landesfeuerwehrverband das dichteste Wettermessnetz des Burgenlands.

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Bis zu 60 neue professionelle Wetterstationen an

Feuerwehrstandorten schaffen präzise flächendeckende

Wetterdaten für Einsatzkräfte und Bevölkerung.

Eisenstadt (APA-ots) - Extremwetterereignisse nehmen zu und stellen

Einsatzorganisationen

vor immer größere Herausforderungen. Um Wetterentwicklungen künftig

noch präziser und früher zu erkennen, baut Drei gemeinsam mit dem

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Burgenländischen Landesfeuerwehrverband das Drei Wetter Messnetz im

Burgenland massiv aus. Bis Ende des Jahres sollen bis zu 60

professionelle Wetterstationen an Feuerwehrstandorten im gesamten

Bundesland errichtet werden. Damit entsteht das dichteste

Wetterstationsnetz des Burgenlands und eine neue Grundlage für mehr

Sicherheit bei Unwettern und Naturgefahren.

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Das Projekt ist Teil des österreichweiten Ausbauprogramms von Drei

Wetter. Ziel ist der Aufbau des modernsten und dichtesten

Wettermessnetzes Österreichs mit rund 1.000 professionellen

Wetterstationen. Die neuen Messpunkte liefern hochauflösende

Wetterdaten in Echtzeit und verbessern damit Wetterprognosen,

Unwetterwarnungen und die Einsatzplanung von Feuerwehren und anderen

Organisationen.

Zwtl.: Echtzeitdaten, direkt aus den Regionen für schnellere, bessere

Entscheidungen.

Die neuen Wetterstationen liefern hochaufgelöste Messwerte zu

Temperatur, Niederschlag, Wind und weiteren Wetterparametern direkt

aus den Gemeinden und Regionen, in denen sie benötigt werden. Je

dichter das Messnetz, desto genauer können Wetterentwicklungen

erfasst und prognostiziert werden. Starkregen, Gewitterzellen oder

Sturmereignisse lassen sich dadurch früher erkennen und präziser

lokalisieren.

Für die Feuerwehren bedeutet das eine deutlich verbesserte Grundlage

für Lagebeurteilungen und Einsatzentscheidungen. Die zusätzlichen

Echtzeitdaten ermöglichen es, auf lokale Wetterentwicklungen rascher

zu reagieren und Einsätze noch gezielter zu planen.

Zwtl.: Von der Messung zur Entscheidung: Wetterdaten direkt in der

Leitstelle.

Damit die gewonnenen Daten unmittelbar in der Einsatzpraxis

genutzt werden können, stellt Drei gemeinsam mit seinem Wetterpartner

Kachelmannwetter dem Burgenländischen Landesfeuerwehrverband ein

eigenes Wetter-Dashboard zur Verfügung.

Das System bündelt Radar- und Satellitendaten, die Messwerte der

neuen Wetterstationen sowie hochaufgelöste Prognosekarten auf einer

zentralen Plattform. So werden Wetterdaten in Echtzeit zu konkreten

Entscheidungsgrundlagen: Einsatzleitungen erkennen herannahende

Unwetterzellen oder Starkregenereignisse frühzeitig, können

Einsatzkräfte gezielt vorbereiten und Ressourcen vorausschauend

planen.

Zwtl.: Was bedeutet das konkret für das Burgenland?

Mit bis zu 60 neuen Wetterstationen entsteht ein flächendeckendes

Netz lokaler Messpunkte, das dreimal so dicht ist wie das bestehende

Messnetz. Dadurch wird eine Wettererfassung im Burgenland möglich,

die präziser und flächendeckender ist als je zuvor und lokale

Unterschiede des Wettergeschehens erstmals umfassend sichtbar macht.

Die gewonnenen Daten schaffen eine wertvolle Grundlage für die

öffentliche Sicherheit, den Katastrophenschutz und die

Daseinsvorsorge.

Zwtl.: Mehr Sicherheit für Einsatzkräfte und Bevölkerung.

Franz Kropf, Landesfeuerwehrkommandant:

"Die Auswirkungen von Extremwetterereignissen sind auch im Burgenland

zunehmend spürbar. Für schnelle und sichere Entscheidungen im Einsatz

sind präzise Wetterinformationen heute wichtiger denn je. Mit dieser

Kooperation schaffen wir eine wertvolle Grundlage für die Feuerwehren

im ganzen Land. Die neuen Wetterstationen liefern Daten direkt aus

den Gemeinden und unterstützen unsere Einsatzkräfte dabei,

Gefahrenlagen frühzeitig zu erkennen und die Bevölkerung bestmöglich

zu schützen."

Rudolf Schrefl, CEO von Drei: "Je dichter unser Wettermessnetz

wird, desto präziser können wir Wetterentwicklungen erfassen und

vorhersagen. Mit der Kooperation mit dem Burgenländischen

Landesfeuerwehrverband schaffen wir die Grundlage für eine noch

bessere regionale Wetterdatenversorgung und stärken gleichzeitig die

Resilienz gegenüber Wetterextremen."

"Die Zusammenarbeit mit dem Burgenländischen

Landesfeuerwehrverband zeigt, welchen Mehrwert moderne Wetterdaten

für Einsatzorganisationen und Gemeinden schaffen können. Gemeinsam

treiben wir den Ausbau eines flächendeckenden Wettermessnetzes weiter

voran und leisten einen wichtigen Beitrag zur digitalen

Grundversorgung in Österreich", so Christian Kohl, Senior Head of

Enterprise bei Drei.

Über Drei Wetter.

Mit Drei Wetter schafft Drei gemeinsam mit dem renommierten

Wetterexperten Jörg Kachelmann und der auf digitale Fernmessungen

spezialisierten Metrilog Data Services GmbH einen neuen

Qualitätsstandard für Wetterprodukte. Ziel des Projekts ist eine

Daseinsvorsorge für alle Menschen in Österreich durch eine

frühzeitige, präzise und verlässliche Versorgung mit relevanten

Wetterinformationen. Drei baut aktuell das modernste und dichteste

Wettermessnetz Österreichs auf - mit rund 1.000 professionellen

Wetterstationen. Nach dem erfolgreichen Start in Vorarlberg mit mehr

als dreimal so vielen Messstationen wie bisher und dem Ausbau in

Tirol und Niederösterreich, hat Drei zuletzt in Kooperation mit dem

Landesfeuerwehrverband Niederösterreich rund 100 neue Drei

Wetterstationen an Landesfeuerwehr-Gebäuden in ganz Niederösterreich

errichtet. Durch die Kombination meteorologischer Expertise,

technologischer Infrastruktur und intelligenter Produkte ermöglicht

Drei Wetter Prognosen, die flächendeckend, lokal relevant und für

alle nutzbar sind. Mehr auf www.drei.at/wetter

FAQs zu Drei Wetter

Was ist Drei Wetter?

Drei Wetter ist die Wetterplattform von Drei. Das Projekt kombiniert

ein österreichweites Netz professioneller Wetterstationen mit

meteorologischer Expertise und digitalen Wetterservices. Ziel ist es,

Menschen, Gemeinden, Unternehmen und Einsatzorganisationen mit

präzisen, lokalen und verlässlichen Wetterinformationen zu versorgen.

Warum baut Drei ein eigenes Wettermessnetz auf?

Österreich weist aufgrund seiner vielfältigen Topografie starke

lokale Wetterunterschiede auf. Für präzise Vorhersagen braucht es

deshalb möglichst viele lokale Messpunkte. Mit dem Ausbau von rund

1.000 Wetterstationen schafft Drei die Grundlage für genauere

Prognosen und frühere Warnungen vor Wetterextremen. Drei bringt seine

Kompetenz beim Aufbau und Betrieb von Infrastrukturen und seine

langjährige Expertise bei Kundenbeziehungen und der raschen

Übermittlung von Informationen an Menschen in Österreich in das neue

Projekt ein.

Welche Wetterdaten werden erfasst?

Die Wetterstationen messen unter anderem Temperatur, Niederschlag,

Wind und weitere meteorologische Parameter in Echtzeit. Diese Daten

fließen unmittelbar in Wettermodelle, Prognosen und Warnsysteme ein.

Welchen Nutzen haben Feuerwehren von den Wetterstationen?

Die Feuerwehren erhalten präzisere Informationen über aktuelle und

kommende Wetterentwicklungen direkt aus ihrem Einsatzgebiet. Dadurch

können Einsatzleitungen Gefahrenlagen früher erkennen, Ressourcen

gezielter planen und Einsatzkräfte besser schützen.

Wer sind die Partner hinter Drei Wetter?

Drei arbeitet bei Drei Wetter mit den Meteorolog:innen rund um Jörg

Kachelmann sowie mit der auf digitale Umweltmessungen spezialisierten

Metrilog Data Services GmbH zusammen. Die Partner bündeln

meteorologische Expertise, Messtechnik und digitale Infrastruktur.

Wer kann die Angebote von Drei Wetter nutzen?

Die Lösungen von Drei Wetter richten sich an Gemeinden,

Einsatzorganisationen, Tourismusregionen, Unternehmen sowie Betreiber

kritischer Infrastruktur. Darüber hinaus profitieren auch

Bürger:innen von präziseren Wetterinformationen und Warnungen.

Warum werden lokale Wetterdaten immer wichtiger?

Extremwetterereignisse wie Starkregen, Gewitter, Sturm oder

Hitzewellen treten immer häufiger und oft sehr lokal begrenzt auf.

Lokale Echtzeitdaten helfen dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen und

fundierte Entscheidungen zu treffen.

Welche Rolle spielt die Kooperation im österreichweiten Ausbau?

Die Kooperation mit dem Burgenländischen Landesfeuerwehrverband ist

ein wichtiger Baustein beim Ausbau des österreichweiten Drei Wetter

Messnetzes. Mit bis zu 60 neuen Wetterstationen wird das Burgenland

zu einer der am dichtesten erfassten Wetterregionen Österreichs.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von

CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division

"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte

2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in

Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,

Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten

Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem

umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei

das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich

verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten

Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei

aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs

erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit

Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites

5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing

für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste

Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Drei Österreich

Tom Tesch

Telefon: 066066033701

E-Mail: tom.tesch@drei.com

Website: https://www.drei.at/presse

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