APA ots news: Drei Black Offer: Unlimitiertes 5G Internet derzeit ab nur 16,03 Euro pro Monat.

Wien (APA-ots) - -

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30% Rabatt auf die monatliche Grundgebühr bei 5G Easy 80, ein

Tarifleben lang*

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Nur 16,03 Euro statt 22,90 Euro pro Monat.

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Zusätzlich 1 Monat gratis bei Online-Abschluss.

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Gratis-Einstiegsrouter, kein Aktivierungsentgelt, keine

Servicepauschale.

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Ab 19.November, für Neu- und Bestandskund:innen. Angebot ist

Unlimited Mix fähig.

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Mit dem neuen Black Offer macht Drei schnelles 5G Internet noch

leistbarer. Ab 19. November 2026 erhalten Neu- und Bestandskund:innen

für kurze Zeit einen Rabatt von 30 % auf die monatliche Grundgebühr

des unlimitierten Tarifs 5G Easy 80. Die aktuelle monatliche

Grundgebühr beträgt damit 16,03 Euro statt 22,90 Euro pro Monat.

Zusätzlich schenkt Drei bei Online-Abschluss einen Monat

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Grundentgelt. Der passende Einstiegsrouter ist kostenlos inkludiert,

ebenso entfallen Aktivierungsentgelt und Servicepauschale.

Mehr auf www.drei.at/5G-easy

Zwtl.: Dauerhaft sparen beim unlimitierten Internet zuhause.

Das Black Offer gilt für Verbraucher:innen und Kleinunternehmen

und kombiniert attraktive Preisvorteile mit leistungsstarkem Internet

für Zuhause. Mit Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 80 Mbit/s

eignet sich 5G Easy 80 für alltägliche Anwendungen wie Streaming,

Homeoffice, Videotelefonie und Surfen. Dank des Tarifleben-langen

Rabatts von 30 % auf die jeweils gültige monatliche Grundgebühr

profitieren Kund:innen dauerhaft von einem besonders attraktiven

Preis. Zusätzlich lässt sich das Angebot mit dem Drei Unlimited Mix

kombinieren und bietet so weiteres Sparpotenzial für Haushalte mit

mehreren Drei Produkten. Mehr auf www.drei.at/mix

Zwtl.: Alles dabei, sofort startklar.

Neben dem Tarifleben-langen Rabatt von 30 % auf die monatliche

Grundgebühr erhalten Kund:innen einen gratis Einstiegsrouter.

Aktivierungsentgelt und Servicepauschale entfallen ebenfalls. Wer das

Angebot online abschließt, surft den ersten Monat sogar kostenlos.

Mit dem Black Offer stellt Drei einmal mehr seinen Anspruch unter

Beweis, leistungsstarke digitale Infrastruktur für möglichst viele

Menschen in Österreich einfach zugänglich und leistbar zu machen.

*Black Offer gültig im Aktionszeitraum bei Neuanmeldung oder

Tarifwechsel auf 5G Easy 80. 30 % Rabatt auf die jeweils gültige

monatliche Grundgebühr von 5G Easy 80, solange Kund:innen den Tarif

behalten. Die zum Veröffentlichungszeitpunkt gültige monatliche

Grundgebühr beträgt 16,03 Euro statt 22,90 Euro. Kompatibel mit

Unlimited Mix Rabatt. Details: www.drei.at/5G-easy

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von

CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division

"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte

2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in

Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,

Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten

Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem

umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei

das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich

verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten

Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei

aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs

erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit

Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites

5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing

für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste

Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Drei Österreich

Petra Jakob, Head of Corporate Communication

Telefon: +43 (0) 50 660 33700

E-Mail: presse@drei.com

Website: https://www.drei.at/presse

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