APA ots news: Drei erneut beliebtester Netzbetreiber beim Connect...

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX im Plus -- Nikkei schließt fester -- Volkswagen-Manager: 'Co-Design' statt eigener Chips -- Compugroup Medical baut Unternehmensleitung um -- Rheinmetall im Fokus

Tesla-Chef will wohl Stellen abbauen. Microsoft setzt Prognose für viertes Quartal herab. Beiersdorf dürfte zurück in DAX aufsteigen. USA klagt gegen US-Sparte von Stellantis in Abgasstreit. Heraeus-Umfrage: Gold bleibt in unsicheren Zeiten hoch im Kurs. Allianz trennt sich von Mehrheit an russischem Geschäft.