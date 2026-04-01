APA ots news: Drei erweitert Versicherungsangebot: Neuer Mobilitätsschutz für Straße, Schiene und Berg.

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Wien (APA-ots) - - Rundum-Hilfe auf allen Wegen in Österreich: bei Auto-

und

Fahrradpannen, alpinen Notfällen und Öffi-Verspätungen zu Events oder

Flügen.

- Keine Bindung, keine verpflichtende Jahresmitgliedschaften, alle

Verkehrsmittel - ab 3,90 Euro/ Monat für Singles und 5,90 Euro/ Monat

für Familien.

- Österreichweite 24/7-Hilfe durch mehr als 1.000 Partnerbetriebe.

- Kombinierbar mit Drei Reiseschutz für zusätzliche Absicherung im

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Ausland

Nach der Einführung einer Auslandsreiseversicherung im Vorjahr

erweitern Drei und LAMIE ihr Versicherungsangebot ab 23. April um

einen österreichweiten Mobilitätsschutz, der auf das veränderte

Mobilitätsverhalten in Beruf und Freizeit zugeschnitten ist. Da Wege

immer häufiger multimodal zurückgelegt werden, bietet der flexible

und bindungsfreie Schutz von Drei schnelle Hilfe bei KFZ-, Fahrrad-

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oder E-Bike-Pannen in ganz Österreich. Darüber hinaus sind Kletter-,

Wander- oder Skiunfälle inklusive Hubschrauberrettung abgedeckt. Ein

innovativer Verspätungsschutz greift, wenn die Anreise zu Events,

Sportveranstaltungen oder Flugreisen aufgrund von Verzögerungen im

öffentlichen Verkehr oder einer Autopanne nicht rechtzeitig gelingt.

Zwtl.: Optimaler Schutz für maximale Alltagsfreiheit.

Die Versicherung richtet sich an Einzelpersonen oder Familien,

die viel unterwegs, sportlich aktiv bzw. kulturell interessiert sind.

Singles zahlen monatlich 3,90 Euro, Familien 5,90 Euro. Die Produkte

sind ohne Bindung oder Mindestvertragslaufzeit abschließbar.

Drei CCO Günter Lischka: "Mit dem Fahrrad zur Arbeit, dem Auto zu

den Großeltern und der Bahn zum Konzert - das Mobilitätsverhalten der

Österreicher:innen wird immer vielfältiger. Öffentliche

Verkehrsmittel, Fahrräder und Carsharing gewinnen laufend an

Bedeutung. Gemeinsam mit unserem Versicherungspartner LAMIE haben wir

daher ein neues Versicherungsprodukt entwickelt, das diesem

Mobilitätswandel Rechnung trägt und Rundum-Hilfe ohne verpflichtende

Jahresmitgliedschaft für weniger als vier Euro pro Monat bietet."

LAMIE CFO Roland Pedak: "Mit mehr als 1.000 Partnerbetrieben in

ganz Österreich verfügen wir über eines der dichtesten Pannen-

Netzwerke des Landes. Damit ermöglichen wir schnelle Hilfe bei KFZ-,

E-Bike- oder Fahrradpannen. Angesichts des anhaltenden Outdoor-Booms

und der steigenden Zahl an Bergrettungseinsätzen ist der Alpin-Schutz

ein zentraler Bestandteil einer modernen Mobilitätsversicherung."

Zwtl.: Der Drei Mobilitätsschutz beinhaltet:

- 24/7 KFZ-Assistance: Pannenhilfe, Abschleppdienst und Leihfahrzeug

bei Bedarf.

- (E)-Bike-Assistance: 24/7 Vor-Ort-Reparatur oder organisierte

Heimreise bzw. Übernahme der Übernachtungskosten.

- Freizeit-Alpin-Schutz: Kostenersatz für Berg- und Pistenrettung,

Hubschrauberrettung.

- Verspätungsschutz bei gebuchten Tickets: Bei Zug-, Öffi-Verspätung

oder Auto-Pannen zum Flughafen z.B. Kostenersatz für Taxi-Fahrten

oder Unterstützung bei nicht genutzten Tickets (z.B. Fußball oder

Konzert) infolge von Autopannen oder Öffi-Ausfällen.

Zwtl.: "Sicher unterwegs" im In- und Ausland

Zusätzlich zum Mobilitätsschutz für Österreich bietet der Drei

Reiseschutz eine umfangreiche Absicherung von Auslandsaufenthalten.

Haben Drei Kund:innen den Drei Reiseschutz für ihre Rufnummer

aktiviert, tritt der Schutz automatisch in Kraft, sobald das Handy

die Grenze überschreitet und sich ins ausländische Handynetz

einwählt. Die Leistungen umfassen Behandlungskosten, Pannenhilfe,

Rückholung, Bergungskosten und Unfallversicherung. Die Kombination

aus Mobilitäts- und Reiseschutz bietet einen umfassenden Schutz für

Risiken im Alltag der Österreicher:innen im In- und Ausland zu den

geltenden Versicherungsbedingungen.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von

CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division

"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte

2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in

Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,

Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten

Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem

umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei

das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich

verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten

Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei

aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs

erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit

Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites

5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing

für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste

Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Drei Österreich

Petra Jakob, Head of Corporate Communication

Telefon: +43 (0) 50 660 33700

E-Mail: presse@drei.com

Website: https://www.drei.at/presse

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom

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