APA ots news: Drei Handyfreiheit: Jetzt bis 27 nochmals 8 Euro monatlich sparen.

Wien (APA-ots) - -

Samsung Galaxy S26 Ultra, vivo X300 Pro, iPhone 17 und vivo V70 etc.

im Handyfreiheit-System für alle bis 27 jetzt noch günstiger.

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0 Euro Anzahlung und zusätzlich 8 Euro monatlich sparen.*

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Handyfreiheit-Kund:innen haben die Wahl: Tophandys länger nutzen

und nach 24 Monaten automatisch weniger bezahlen oder Umtausch gegen

neues Top-Handy.

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Gratis-Aktivierung, keine Servicepauschale, keine Indexierung.

Vor den Sommerferien ein neues Top-Handy und trotzdem noch genug

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Budget für den Urlaub haben? Mit der Handyfreiheit-Jugendaktion

werden Top-Smartphones wie das Galaxy S26 Ultra oder iPhone 17 für

alle bis 27 noch erschwinglicher. Neben 0 Euro Anzahlung sparen

Jugendliche zusätzlich 8 Euro monatlich - bis zur Erreichung des 27.

Lebensjahres. Gleichzeitig profitieren Handyfreiheit-Kund:innen vom

Gesamtpaket aus Handy und Tarif, dessen Monatskosten im Laufe der

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Nutzungszeit automatisch günstiger werden - ganz ohne zusätzliche

Schritte.

Zwtl.: Premium-Geräte, mit 0 Euro Anzahlung.*

Top-Handys wie das Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB, das iPhone 17

256 GB oder die vivo Modelle X300 Pro und V70 sind im Handyfreiheit-

System noch erschwinglicher. Gleichzeitig haben Kund:innen bei der

Handyfreiheit die Wahl: das Premiumhandy länger nutzen und nach 24

Monaten automatisch weniger zahlen. Oder das Smartphone supergünstig

gegen ein neues Top-Handy tauschen. Und Drei verleiht dem Althandy

ein neues Leben.

Zwtl.:

8 Euro/ Monat sparen und nach 2 Jahren auf neues Top-Handy wechseln.

- Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB + Handyfreiheit L: Alle bis 27

zahlen anfänglich nur 51,90 Euro/ Monat (statt regulär 59,90 Euro/

Monat), nach 24 Monaten nur noch 27,90 Euro und nach 36 Monaten 10,90

Euro.*

- iPhone 17 256 GB + Handyfreiheit L: anfänglich nur 44,90 Euro/

Monat (statt regulär 52,90 Euro), nach 24 Monaten nur noch 25,90 Euro

und nach 36 Monaten 10,90 Euro/ Monat.*

- vivo X300 Pro + Handyfreiheit L: nach anfänglich EUR 42,90 / Monat

(statt 50,90 Euro) zahlen alle bis 27 nach 24 Monaten nur noch 22,90

Euro und ab dem 36. Monat 10,90 Euro/ Monat.* Mehr auf

www.drei.at/jugend

Handyfreiheit L inkludiert 90 GB 5G Internet pro Monat in der EU

sowie unlimitierte Minuten SMS österreichweit und in der EU. Mehr auf

www.drei.at/freiheit

Zwtl.:

Gratis-Aktivierung, keine Servicepauschale, keine Indexierung.

Für alle Handyfreiheit Neukund:innen entfallen

Aktivierungsentgelt, Servicepauschale und Indexierung.

Auf einen Blick:

(Stand: Juni 2026)

- Anlass: Handyfreiheit-Sommerpromo für alle bis 27

- Aktionszeitraum: ab 11. Juni 2026

- Eckpunkte: Alle bis 27, die im Aktionszeitraum ein neues

Premiumsmartphone in Kombination mit Handyfreiheit L oder

Handyfreiheit Unlimited beziehen, sparen sich 8 Euro/ Monat

zusätzlich

- Zur Auswahl stehen u.a. folgende Premiumhandys mit 0 Euro

Anzahlung:

Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB, iPhone 17 256 GB, vivo X300 Pro,

vivo V70 und vivo Y31e

- Gratis-Aktivierung, keine Servicepauschale und keine Indexierung.

- Was die Drei Handyfreiheit attraktiv macht:

- Monatspreis sinkt nach 24 Monaten automatisch

- Handyfreiheit-Kunden können bereits nach 12 Monaten auf ein neues

Handy wechseln. (Neuer Monatspreis abhängig vom jeweils gewählten

Handy und Tarif).

- Kund:innen können nach 24 Monaten ihr bisheriges Handy günstig

gegen ein neues Premium-Smartphone tauschen.

- Drei verhilft dem Althandy zu einem zweiten Leben.

- Mehr Infos auf www.drei.at/freiheit und www.drei.at/jugend

- Quelle: Hutchison Drei Austria GmbH

* Zzgl. einmalig 6,60 Urheberrechtsabgabe / Smartphone. Jugend+

Bonus nutzbar von 6 bis 27 Jahren, automatischer Wegfall mit 28.

Geburtstag. 24 Monate Mindestvertragsdauer.

Angegebene Tarifbeispiele jeweils Tarif Handyfreiheit L inkl. 8

Jugend+ Bonus.

Geräteabhängiger Restbetrag jeweils bei Kündigung nach 24 Monaten

Mindestvertragsdauer (MVD) bei Behalten des Geräts:

Samsung Galaxy S26 Ultra: 201 Restbetrag nach 24 Monaten MVD bei

Behalten des Geräts.

iPhone 17: 178 Restbetrag bei Kündigung nach 24 Monaten MVD bei

Behalten des Geräts.

vivo X300 Pro: 146 Restbetrag bei Kündigung nach 24 Monaten MVD bei

Behalten des Geräts.

vivo v70: 45 Restbetrag bei Kündigung nach 24 Monaten MVD bei

Behalten des Geräts.

vivo Y31e: 15 Restbetrag bei Kündigung nach 24 Monaten MVD bei

Behalten des Geräts. Details: drei.at/jugend

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von

CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division

"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte

2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in

Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,

Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten

Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem

umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei

das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich

verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten

Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei

aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs

erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit

Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites

5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing

für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste

Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Drei Österreich

Tom Tesch

Telefon: 066066033701

E-Mail: tom.tesch@drei.com

Website: https://www.drei.at/presse

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

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