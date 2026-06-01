APA ots news: Drei Handyfreiheit: Jetzt bis 27 nochmals 8 Euro monatlich sparen.
Wien (APA-ots) - -
Samsung Galaxy S26 Ultra, vivo X300 Pro, iPhone 17 und vivo V70 etc.
im Handyfreiheit-System für alle bis 27 jetzt noch günstiger.
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0 Euro Anzahlung und zusätzlich 8 Euro monatlich sparen.*
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Handyfreiheit-Kund:innen haben die Wahl: Tophandys länger nutzen
und nach 24 Monaten automatisch weniger bezahlen oder Umtausch gegen
neues Top-Handy.
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Gratis-Aktivierung, keine Servicepauschale, keine Indexierung.
Vor den Sommerferien ein neues Top-Handy und trotzdem noch genug
Budget für den Urlaub haben? Mit der Handyfreiheit-Jugendaktion
werden Top-Smartphones wie das Galaxy S26 Ultra oder iPhone 17 für
alle bis 27 noch erschwinglicher. Neben 0 Euro Anzahlung sparen
Jugendliche zusätzlich 8 Euro monatlich - bis zur Erreichung des 27.
Lebensjahres. Gleichzeitig profitieren Handyfreiheit-Kund:innen vom
Gesamtpaket aus Handy und Tarif, dessen Monatskosten im Laufe der
Nutzungszeit automatisch günstiger werden - ganz ohne zusätzliche
Schritte.
Zwtl.: Premium-Geräte, mit 0 Euro Anzahlung.*
Top-Handys wie das Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB, das iPhone 17
256 GB oder die vivo Modelle X300 Pro und V70 sind im Handyfreiheit-
System noch erschwinglicher. Gleichzeitig haben Kund:innen bei der
Handyfreiheit die Wahl: das Premiumhandy länger nutzen und nach 24
Monaten automatisch weniger zahlen. Oder das Smartphone supergünstig
gegen ein neues Top-Handy tauschen. Und Drei verleiht dem Althandy
ein neues Leben.
Zwtl.:
8 Euro/ Monat sparen und nach 2 Jahren auf neues Top-Handy wechseln.
- Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB + Handyfreiheit L: Alle bis 27
zahlen anfänglich nur 51,90 Euro/ Monat (statt regulär 59,90 Euro/
Monat), nach 24 Monaten nur noch 27,90 Euro und nach 36 Monaten 10,90
Euro.*
- iPhone 17 256 GB + Handyfreiheit L: anfänglich nur 44,90 Euro/
Monat (statt regulär 52,90 Euro), nach 24 Monaten nur noch 25,90 Euro
und nach 36 Monaten 10,90 Euro/ Monat.*
- vivo X300 Pro + Handyfreiheit L: nach anfänglich EUR 42,90 / Monat
(statt 50,90 Euro) zahlen alle bis 27 nach 24 Monaten nur noch 22,90
Euro und ab dem 36. Monat 10,90 Euro/ Monat.* Mehr auf
www.drei.at/jugend
Handyfreiheit L inkludiert 90 GB 5G Internet pro Monat in der EU
sowie unlimitierte Minuten SMS österreichweit und in der EU. Mehr auf
www.drei.at/freiheit
Zwtl.:
Gratis-Aktivierung, keine Servicepauschale, keine Indexierung.
Für alle Handyfreiheit Neukund:innen entfallen
Aktivierungsentgelt, Servicepauschale und Indexierung.
Auf einen Blick:
(Stand: Juni 2026)
- Anlass: Handyfreiheit-Sommerpromo für alle bis 27
- Aktionszeitraum: ab 11. Juni 2026
- Eckpunkte: Alle bis 27, die im Aktionszeitraum ein neues
Premiumsmartphone in Kombination mit Handyfreiheit L oder
Handyfreiheit Unlimited beziehen, sparen sich 8 Euro/ Monat
zusätzlich
- Zur Auswahl stehen u.a. folgende Premiumhandys mit 0 Euro
Anzahlung:
Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB, iPhone 17 256 GB, vivo X300 Pro,
vivo V70 und vivo Y31e
- Gratis-Aktivierung, keine Servicepauschale und keine Indexierung.
- Was die Drei Handyfreiheit attraktiv macht:
- Monatspreis sinkt nach 24 Monaten automatisch
- Handyfreiheit-Kunden können bereits nach 12 Monaten auf ein neues
Handy wechseln. (Neuer Monatspreis abhängig vom jeweils gewählten
Handy und Tarif).
- Kund:innen können nach 24 Monaten ihr bisheriges Handy günstig
gegen ein neues Premium-Smartphone tauschen.
- Drei verhilft dem Althandy zu einem zweiten Leben.
- Mehr Infos auf www.drei.at/freiheit und www.drei.at/jugend
- Quelle: Hutchison Drei Austria GmbH
* Zzgl. einmalig 6,60 Urheberrechtsabgabe / Smartphone. Jugend+
Bonus nutzbar von 6 bis 27 Jahren, automatischer Wegfall mit 28.
Geburtstag. 24 Monate Mindestvertragsdauer.
Angegebene Tarifbeispiele jeweils Tarif Handyfreiheit L inkl. 8
Jugend+ Bonus.
Geräteabhängiger Restbetrag jeweils bei Kündigung nach 24 Monaten
Mindestvertragsdauer (MVD) bei Behalten des Geräts:
Samsung Galaxy S26 Ultra: 201 Restbetrag nach 24 Monaten MVD bei
Behalten des Geräts.
iPhone 17: 178 Restbetrag bei Kündigung nach 24 Monaten MVD bei
Behalten des Geräts.
vivo X300 Pro: 146 Restbetrag bei Kündigung nach 24 Monaten MVD bei
Behalten des Geräts.
vivo v70: 45 Restbetrag bei Kündigung nach 24 Monaten MVD bei
Behalten des Geräts.
vivo Y31e: 15 Restbetrag bei Kündigung nach 24 Monaten MVD bei
Behalten des Geräts. Details: drei.at/jugend
Über Drei.
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte
2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Drei Österreich
Tom Tesch
Telefon: 066066033701
E-Mail: tom.tesch@drei.com
Website: https://www.drei.at/presse
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OTS0077 2026-06-11/11:05