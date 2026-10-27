APA ots news: Drei integriert exklusiven Ruckelschutz in den Boost! 5G-Router.
Neue Router-Funktion sorgt automatisch für stabileres
Streaming, Gaming und Videotelefonie.
Wien (APA-ots) - Wenn zu Hause gleichzeitig gestreamt, gespielt,
gearbeitet und
heruntergeladen wird, gerät selbst eine leistungsfähige
Internetverbindung manchmal an ihre Grenzen. Mit dem neuen Drei
Ruckelschutz erweitert Drei sein Boost! Angebot um eine in Österreich
exklusive Router-Funktion. Die Anwendung ist direkt im 5G-Router ZTE
G5TC integriert, der Teil des Boost! Angebots ist. Der Drei
Ruckelschutz erkennt Engpässe bei der verfügbaren Bandbreite im
Heimnetzwerk automatisch und sorgt für eine intelligente
Priorisierung zeitkritischer Anwendungen wie Videotelefonie, Video-
Streaming und Online-Gaming.
Dadurch profitieren Kund:innen von einer stabileren Internetnutzung,
insbesondere dann, wenn mehrere Personen und Geräte gleichzeitig
dieselbe Internetverbindung nutzen.
"Wenn mehrere Personen gleichzeitig online sind, kann die
verfügbare Bandbreite mitunter knapp werden. Der im Boost! Router
integrierte Drei Ruckelschutz erkennt zeitkritische Anwendungen und
gibt ihnen automatisch Vorrang. So werden Videocalls, Streaming und
Gaming bevorzugt behandelt, während weniger zeitkritische Anwendungen
wie z.B. Downloads später erfolgen. Das sorgt für ein spürbar
flüssigeres Interneterlebnis - ohne technische Vorkenntnisse oder
komplizierte Einstellungen.", erklärt Drei CCO Günter Lischka.
Zwtl.: Router-Funktion für intelligente Bandbreitensteuerung
In modernen Haushalten greifen häufig mehrere Nutzer:innen
gleichzeitig auf dieselbe Internetverbindung zu. Streaming-Dienste,
Videokonferenzen, Cloud-Backups, Software-Updates und Online-Gaming
konkurrieren dabei um die verfügbare Bandbreite.
Der Drei Ruckelschutz ist eine intelligente Funktion des 5G-
Routers ZTE G5TC. Die Funktion überwacht laufend die Qualität der
Internetverbindung und erkennt automatisch Situationen, in denen die
verfügbare Bandbreite knapp wird.
Erst bei tatsächlichen Engpässen greift die Funktion ein und
priorisiert Anwendungen, die besonders empfindlich auf Verzögerungen
oder Schwankungen reagieren. Dazu zählen insbesondere:
- Videotelefonie und Videokonferenzen
- Streaming von Video-Inhalten
- Online-Gaming
- Echtzeit-Kommunikation
Weniger zeitkritische Datenübertragungen, beispielsweise große
Downloads oder Software-Updates, können in diesen Situationen
vorübergehend geringer priorisiert werden. Dadurch nutzt der Router
die vorhandene Bandbreite effizienter und verbessert die
Nutzererfahrung im Heimnetzwerk. Mehr auf www.drei.at/ruckelschutz
Zwtl.: Lokal im Router verarbeitet
Der Drei Ruckelschutz arbeitet vollständig lokal auf dem 5G-
Router ZTE G5TC. Es werden keine Inhalte analysiert, gespeichert oder
an externe Server übertragen.
Die Priorisierung erfolgt ausschließlich anhand technischer Merkmale
des Datenverkehrs. Persönliche Informationen und Inhalte bleiben
davon unberührt. Kund:innen müssen keine zusätzlichen Einstellungen
vornehmen, um die Funktion zu nutzen.
Zwtl.: Fester Bestandteil des Drei Boost! Angebots
Der Drei Ruckelschutz ist eine integrierte Funktion des 5G-
Routers ZTE G5TC und exklusiv im Drei Boost! Angebot verfügbar.
Boost! kombiniert mehrere Komponenten zur Optimierung des
Heimnetzwerks:
- 5G-Router ZTE G5TC
- Integrierter Drei Ruckelschutz
- Automatisierte Qualitätsprüfung der Internetverbindung
- RouterAssistant-App zur Optimierung des Heimnetzwerks
Mit diesen Funktionen unterstützt Drei eine stabile und
leistungsfähige Internetnutzung für Haushalte mit vielen gleichzeitig
genutzten Anwendungen und Geräten. Mehr Informationen:
www.drei.at/boost
Zwtl.: Verfügbarkeit
Der Drei Ruckelschutz ist exklusiv bei Drei verfügbar und wird
aktuell auf dem 5G-Router ZTE G5TC unterstützt (Voraussetzung:
Software-Version B22 oder neuer).
Die Funktion ist standardmäßig aktiviert und kann bei Bedarf über die
Router-Einstellungen oder über die Drei RouterAssistant-App
deaktiviert werden. Mehr auf www.drei.at/ruckelschutz
Zwtl.: FAQ für Medien
Was ist der Drei Ruckelschutz?
Der Drei Ruckelschutz ist eine intelligente Router-Funktion, die bei
hoher Auslastung der Internetverbindung wichtige Anwendungen wie
Videotelefonie, Streaming und Online-Gaming automatisch priorisiert.
Welchen Vorteil haben Kund:innen?
Kund:innen profitieren von stabileren Videocalls, flüssigerem
Streaming und besseren Reaktionszeiten beim Gaming, insbesondere wenn
mehrere Personen gleichzeitig online sind.
Muss die Funktion eingerichtet werden?
Nein. Der Drei Ruckelschutz arbeitet automatisch und ohne manuelle
Konfiguration.
Verlangsamt der Drei Ruckelschutz Downloads?
Downloads werden nicht gestoppt. Bei Engpässen kann ihre
Geschwindigkeit vorübergehend reduziert werden, damit zeitkritische
Anwendungen weiterhin stabil laufen.
Erhöht der Drei Ruckelschutz die verfügbare Bandbreite?
Nein. Die Funktion erhöht nicht die Geschwindigkeit des
Internetanschlusses, sondern verteilt die vorhandene Bandbreite
intelligenter.
Welche Anwendungen profitieren besonders?
Priorisiert werden Anwendungen aus den Bereichen Kommunikation,
Streaming sowie Online-Gaming.
Werden persönliche Daten verarbeitet?
Nein. Die Funktion sammelt oder speichert keine Informationen über
konsumierte Inhalte oder Internetaktivitäten. Sämtliche Verarbeitung
erfolgt ausschließlich lokal auf dem Router.
Ist der Drei Ruckelschutz exklusiv?
Ja. Der Drei Ruckelschutz ist eine exklusive Funktion im Drei-Angebot
und aktuell auf dem ZTE G5TC verfügbar.
Über Drei.
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte
2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Drei Österreich
Tom Tesch
Telefon: 066066033701
E-Mail: tom.tesch@drei.com
Website: https://www.drei.at/presse
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0039 2026-10-27/09:38