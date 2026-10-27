APA ots news: Drei integriert exklusiven Ruckelschutz in den Boost! 5G-Router.

27.10.26 09:44 Uhr

Neue Router-Funktion sorgt automatisch für stabileres

Streaming, Gaming und Videotelefonie.

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Wien (APA-ots) - Wenn zu Hause gleichzeitig gestreamt, gespielt,

gearbeitet und

heruntergeladen wird, gerät selbst eine leistungsfähige

Internetverbindung manchmal an ihre Grenzen. Mit dem neuen Drei

Ruckelschutz erweitert Drei sein Boost! Angebot um eine in Österreich

exklusive Router-Funktion. Die Anwendung ist direkt im 5G-Router ZTE

G5TC integriert, der Teil des Boost! Angebots ist. Der Drei

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Ruckelschutz erkennt Engpässe bei der verfügbaren Bandbreite im

Heimnetzwerk automatisch und sorgt für eine intelligente

Priorisierung zeitkritischer Anwendungen wie Videotelefonie, Video-

Streaming und Online-Gaming.

Dadurch profitieren Kund:innen von einer stabileren Internetnutzung,

insbesondere dann, wenn mehrere Personen und Geräte gleichzeitig

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dieselbe Internetverbindung nutzen.

"Wenn mehrere Personen gleichzeitig online sind, kann die

verfügbare Bandbreite mitunter knapp werden. Der im Boost! Router

integrierte Drei Ruckelschutz erkennt zeitkritische Anwendungen und

gibt ihnen automatisch Vorrang. So werden Videocalls, Streaming und

Gaming bevorzugt behandelt, während weniger zeitkritische Anwendungen

wie z.B. Downloads später erfolgen. Das sorgt für ein spürbar

flüssigeres Interneterlebnis - ohne technische Vorkenntnisse oder

komplizierte Einstellungen.", erklärt Drei CCO Günter Lischka.

Zwtl.: Router-Funktion für intelligente Bandbreitensteuerung

In modernen Haushalten greifen häufig mehrere Nutzer:innen

gleichzeitig auf dieselbe Internetverbindung zu. Streaming-Dienste,

Videokonferenzen, Cloud-Backups, Software-Updates und Online-Gaming

konkurrieren dabei um die verfügbare Bandbreite.

Der Drei Ruckelschutz ist eine intelligente Funktion des 5G-

Routers ZTE G5TC. Die Funktion überwacht laufend die Qualität der

Internetverbindung und erkennt automatisch Situationen, in denen die

verfügbare Bandbreite knapp wird.

Erst bei tatsächlichen Engpässen greift die Funktion ein und

priorisiert Anwendungen, die besonders empfindlich auf Verzögerungen

oder Schwankungen reagieren. Dazu zählen insbesondere:

- Videotelefonie und Videokonferenzen

- Streaming von Video-Inhalten

- Online-Gaming

- Echtzeit-Kommunikation

Weniger zeitkritische Datenübertragungen, beispielsweise große

Downloads oder Software-Updates, können in diesen Situationen

vorübergehend geringer priorisiert werden. Dadurch nutzt der Router

die vorhandene Bandbreite effizienter und verbessert die

Nutzererfahrung im Heimnetzwerk. Mehr auf www.drei.at/ruckelschutz

Zwtl.: Lokal im Router verarbeitet

Der Drei Ruckelschutz arbeitet vollständig lokal auf dem 5G-

Router ZTE G5TC. Es werden keine Inhalte analysiert, gespeichert oder

an externe Server übertragen.

Die Priorisierung erfolgt ausschließlich anhand technischer Merkmale

des Datenverkehrs. Persönliche Informationen und Inhalte bleiben

davon unberührt. Kund:innen müssen keine zusätzlichen Einstellungen

vornehmen, um die Funktion zu nutzen.

Zwtl.: Fester Bestandteil des Drei Boost! Angebots

Der Drei Ruckelschutz ist eine integrierte Funktion des 5G-

Routers ZTE G5TC und exklusiv im Drei Boost! Angebot verfügbar.

Boost! kombiniert mehrere Komponenten zur Optimierung des

Heimnetzwerks:

- 5G-Router ZTE G5TC

- Integrierter Drei Ruckelschutz

- Automatisierte Qualitätsprüfung der Internetverbindung

- RouterAssistant-App zur Optimierung des Heimnetzwerks

Mit diesen Funktionen unterstützt Drei eine stabile und

leistungsfähige Internetnutzung für Haushalte mit vielen gleichzeitig

genutzten Anwendungen und Geräten. Mehr Informationen:

www.drei.at/boost

Zwtl.: Verfügbarkeit

Der Drei Ruckelschutz ist exklusiv bei Drei verfügbar und wird

aktuell auf dem 5G-Router ZTE G5TC unterstützt (Voraussetzung:

Software-Version B22 oder neuer).

Die Funktion ist standardmäßig aktiviert und kann bei Bedarf über die

Router-Einstellungen oder über die Drei RouterAssistant-App

deaktiviert werden. Mehr auf www.drei.at/ruckelschutz

Zwtl.: FAQ für Medien

Was ist der Drei Ruckelschutz?

Der Drei Ruckelschutz ist eine intelligente Router-Funktion, die bei

hoher Auslastung der Internetverbindung wichtige Anwendungen wie

Videotelefonie, Streaming und Online-Gaming automatisch priorisiert.

Welchen Vorteil haben Kund:innen?

Kund:innen profitieren von stabileren Videocalls, flüssigerem

Streaming und besseren Reaktionszeiten beim Gaming, insbesondere wenn

mehrere Personen gleichzeitig online sind.

Muss die Funktion eingerichtet werden?

Nein. Der Drei Ruckelschutz arbeitet automatisch und ohne manuelle

Konfiguration.

Verlangsamt der Drei Ruckelschutz Downloads?

Downloads werden nicht gestoppt. Bei Engpässen kann ihre

Geschwindigkeit vorübergehend reduziert werden, damit zeitkritische

Anwendungen weiterhin stabil laufen.

Erhöht der Drei Ruckelschutz die verfügbare Bandbreite?

Nein. Die Funktion erhöht nicht die Geschwindigkeit des

Internetanschlusses, sondern verteilt die vorhandene Bandbreite

intelligenter.

Welche Anwendungen profitieren besonders?

Priorisiert werden Anwendungen aus den Bereichen Kommunikation,

Streaming sowie Online-Gaming.

Werden persönliche Daten verarbeitet?

Nein. Die Funktion sammelt oder speichert keine Informationen über

konsumierte Inhalte oder Internetaktivitäten. Sämtliche Verarbeitung

erfolgt ausschließlich lokal auf dem Router.

Ist der Drei Ruckelschutz exklusiv?

Ja. Der Drei Ruckelschutz ist eine exklusive Funktion im Drei-Angebot

und aktuell auf dem ZTE G5TC verfügbar.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von

CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division

"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte

2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in

Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,

Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten

Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem

umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei

das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich

verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten

Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei

aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs

erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit

Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites

5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing

für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste

Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Drei Österreich

Tom Tesch

Telefon: 066066033701

E-Mail: tom.tesch@drei.com

Website: https://www.drei.at/presse

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