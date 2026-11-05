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APA ots news: Drei macht Premium-Handys zu Weihnachten leistbarer und fördert die Weiterverwendung gebrauchter Geräte durch sein Eintauschprogramm.
Wien (APA-ots) - -
Top-Handys wie z.B. das Samsung Galaxy S26 Ultra, vivo X500 Pro Max,
iPhone 18 Pro mit Vertrag vor Weihnachten zum Spitzenpreis.*
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Neuer Eintauschvorteil: Altes Handy eintauschen und Prämie
erhalten.
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Zusätzlich XMas Bonus für ausgewählte Geräte wie Samsung Galaxy
S24, A55 oder iPhone 16.
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0 Euro Anzahlung, zzgl. einmalig 6,60 Euro Urheberrechtsabgabe
pro Smartphone.
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Jugend+ Bonus: Alle bis 27 sparen zusätzlich 5 Euro monatlich.
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Gratis-Aktivierung, keine Servicepauschale, keine Indexierung im
Tarif Handyfreiheit.
Premium-Smartphones bieten immer mehr Leistung, stärkere Akkus
und innovative Funktionen. Gleichzeitig steigen die
Anschaffungskosten kontinuierlich. Gerade vor Weihnachten wird der
Kauf eines neuen Smartphones für viele Menschen zu einer finanziellen
Herausforderung. Mit dem neuen XMas Deal macht Drei aktuelle Top-
Smartphones von Apple, Samsung und vivo deutlich leistbarer und
verbindet attraktive Preise mit einem Geräteaustausch. Kund:innen
können ihr bisheriges Smartphone eintauschen und profitieren bei
Vertragsabschluss oder -verlängerung zusätzlich von einem XMas Bonus.
So reduzieren sie die Kosten für ihr neues Wunschgerät deutlich. Die
Aktion startet am 5. November 2026.
"Top-Smartphones werden immer kostspieliger, gleichzeitig sind
sie für viele Menschen unverzichtbar geworden. Deshalb setzen wir zu
Weihnachten auf maximale Entlastung: Durch die Kombination aus
Handyfreiheit, Eintauschvorteil und XMas Bonus können Kund:innen ihr
bestehendes Smartphone zu Geld machen und deutlich günstiger auf ein
neues Top-Gerät bei Drei wechseln. Beim Tausch eines gut erhaltenen
Samsung Galaxy S24 gegen das neue Samsung S26 256 GB bezahlt man im
Rahmen unseres XMas Deals etwa nur noch 29,50 Euro pro Monat im Tarif
Handyfreiheit L, wenn man Eintauschvorteil und XMas Bonus in die 24
Monate der Mindestbindung umrechnet.* So wird der Umstieg auf ein
Premium-Smartphone möglich, ohne pro Monat mehr zu bezahlen als im
aktuellen Vertag mit dem veralteten Smartphone", meint Drei CCO
Günter Lischka.
Zwtl.: Drei Handyfreiheit: Flexibler wechseln, länger sparen
Der XMas Deal baut auf der Drei Handyfreiheit auf, einem in
Österreich einzigartigen System, das Drei vor einem Jahr eingeführt
hat. Kund:innen erhalten ihr Wunschgerät ohne Anzahlung und
profitieren von besonders attraktiven monatlichen Preisen in
Kombination mit großzügigen 5G Sprachtarifen. Nach 24 Monaten haben
sie die Wahl: sie können ihr aktuelles Smartphone günstig gegen ein
neues Premiumgerät tauschen oder ihr bestehendes Gerät zu reduzierten
Monatskosten weiter nutzen. Mehr auf www.drei.at/freiheit
Zwtl.: Top-Handys mit 0 Euro Anzahlung dank XMas Deal noch günstiger
Drei macht den Wechsel zu einem Top-Smartphone mit stärkerem
Akku, besserer Kamera und mehr KI-Funktionen in der Vorweihnachtszeit
noch einfacher und erschwinglicher. In Kombination mit dem Tarif
Handyfreiheit L mit 90 GB 5G-Daten sowie unlimitierten Minuten/ SMS
in Österreich & der EU sind die Smartphone-Flaggschiffe von Samsung,
Apple und vivo besonders attraktiv erhältlich.
Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB + Handyfreiheit L
- 54,90 Euro statt bisher 59,90 Euro pro Monat (120 Euro Ersparnis)
iPhone 18 Pro 256 GB + Handyfreiheit L
- 66,90 Euro statt bisher 72,90 Euro pro Monat (144 Euro Ersparnis)
vivo X500 Pro Max + Handyfreiheit L (ab 11. November 2026)
- 59,90 Euro pro statt bisher 69,90 Euro pro Monat (240 Euro
Ersparnis)
Samsung Galaxy S26 256 GB + Handyfreiheit L
- 39,90 Euro statt bisher 46,90 Euro pro Monat (168 Euro Ersparnis)
vivo V70 lite + Handyfreiheit L
- 26,90 Euro statt bisher 29,90 Euro pro Monat (72 Euro Ersparnis)
Gesamtersparnis, auf 24 Monate gerechnet. Einmalig 6,60
Urheberrechtsabgabe / Smartphone. Mehr auf www.drei.at/xmas
*Geräteabhängiger Restbetrag bei Kündigung nach 24 Monaten
Mindestvertragsdauer und Behalten des Geräts. Mehr auf
www.drei.at/xmas
Merry SwitchMas: Altes Handy eintauschen, Premium-Gerät günstiger
sichern.
Der XMas Deal kombiniert mehrere Preisvorteile in einer Aktion.
Kund:innen erhalten attraktive Konditionen auf aktuelle Premium-
Smartphones, können ihr bisheriges Gerät eintauschen und profitieren
bei Vertragsabschluss oder -verlängerung zusätzlich von einem XMas
Bonus auf ausgewählte Modelle wie das Samsung Galaxy S24, A33 oder
das iPhone 16. Je nach Modell und Zustand sind Eintauschwerte von bis
zu 750 Euro möglich. Dadurch sinken die effektiven Kosten für ein
neues Smartphone deutlich. Gleichzeitig trägt der Eintausch zur
längeren Nutzung wertvoller Geräte bei: Eingetauschte Smartphones
werden geprüft, professionell aufbereitet und wenn möglich
weiterverwendet. Nicht mehr nutzbare Geräte werden fachgerecht
recycelt. Mehr auf www.drei.at/eintauschvorteil und www.drei.at/xmas
Gratis-Aktivierung, keine Servicepauschale, keine Indexierung.
Für alle Handyfreiheit Neukund:innen entfallen Aktivierungsentgelt,
Servicepauschale und Indexierung.
Zwtl.:
Warum die Handyfreiheit?
- Premium-Smartphones ohne Anzahlung (zzgl. einmalig 6,60 Euro
Urheberrechtsabgabe pro Smartphone)
- Monatspreis sinkt automatisch nach 24 Monaten und nach 36 Monaten
nochmals
- Smartphone länger nutzen und automatisch weniger bezahlen
- Alternativ Wechsel auf ein neues Handy bereits nach 12 Monaten
möglich. (Neuer Monatspreis abhängig vom jeweils gewählten Handy und
Tarif).
- Rückgegebene Geräte werden weitergenutzt und fachgerecht recycelt.
- Gratis Aktivierung, keine Servicepauschale, keine Indexierung im
Tarif Handyfreiheit
- Zusätzlich 5 Euro Jugend+ Bonus pro Monat für alle bis 27 Jahre.
Bonus von 6 - 27 Jahren, endet mit 28. Geburtstag.
- Mehr Infos auf www.drei.at/freiheit und www.drei.at/xmas
FAQs zum Drei XMas Deal:
Warum lohnt sich der Drei XMas Deal?
Der Drei XMas Deal kombiniert attraktive Smartphone-Angebote mit dem
neuen Eintauschvorteil. Kund:innen können ihr bisheriges Smartphone
eintauschen und profitieren bei Vertragsabschluss oder -verlängerung
zusätzlich von einem Xmas Bonus. So senken sie die Kosten für ihr
neues Wunschgerät deutlich.
Wie viel kann ich durch den Eintausch meines alten Handys sparen?
Die Höhe der Eintauschprämie hängt vom Zustand und Modell des Geräts
ab. Für ausgewählte Smartphones sind Eintauschwerte von bis zu 750
Euro möglich. Dadurch werden aktuelle Premium-Geräte deutlich
leistbarer.
Welche Smartphones sind Teil des Drei XMas Deals?
Zu den Aktionsgeräten zählen unter anderem das Samsung Galaxy S26
Ultra, das iPhone 18 Pro, das vivo X500 Pro Max und das das Samsung
Galaxy S26. Weitere Informationen finden Kund:innen unter
drei.at/xmas.
Muss ich eine Anzahlung leisten?
Nein. Alle XMas-Deal-Angebote sind mit 0 Euro Anzahlung erhältlich.
Lediglich die gesetzliche Urheberrechtsabgabe von einmalig 6,60 Euro
pro Smartphone fällt an.
Falls Kund:innen nach 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit kündigen und
ihr Smartphone behalten möchten, wird ein geräteabhängiger Restbetrag
fällig.
Welche Vorteile habe ich neben dem Eintauschbonus?
Neben attraktiven Gerätepreisen profitieren neue Kund:innen von
kostenloser Aktivierung. Servicepauschale und Indexierung entfallen.
Zusätzlich sparen alle Kund:innen bis 27 Jahre mit dem Jugend+ Bonus
weitere 5 Euro pro Monat. Bonus von 6 - 27 Jahren, endet mit 28.
Geburtstag.
Was passiert mit meinem alten Handy?
Eingetauschte Smartphones werden von Partnerunternehmen geprüft,
aufbereitet und nach Möglichkeit weiterverwendet. Sie erhalten so ein
zweites Leben. Geräte, die nicht mehr genutzt werden können, werden
fachgerecht recycelt.
Ab wann gilt der XMas Deal?
Der Drei XMas Deal startet am 5. November 2026. Details zu den
teilnehmenden Geräten und Aktionsbedingungen finden sich unter
drei.at/xmas.
Über Drei.
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte
2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Drei Österreich
Tom Tesch
Telefon: 066066033701
E-Mail: tom.tesch@drei.com
Website: https://www.drei.at/presse
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