05.11.26 11:15 Uhr

APA ots news: Drei macht Premium-Handys zu Weihnachten leistbarer und fördert die Weiterverwendung gebrauchter Geräte durch sein Eintauschprogramm.

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Wien (APA-ots) - -

Top-Handys wie z.B. das Samsung Galaxy S26 Ultra, vivo X500 Pro Max,

iPhone 18 Pro mit Vertrag vor Weihnachten zum Spitzenpreis.*

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Neuer Eintauschvorteil: Altes Handy eintauschen und Prämie

erhalten.

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Zusätzlich XMas Bonus für ausgewählte Geräte wie Samsung Galaxy

S24, A55 oder iPhone 16.

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0 Euro Anzahlung, zzgl. einmalig 6,60 Euro Urheberrechtsabgabe

Werbung

pro Smartphone.

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Jugend+ Bonus: Alle bis 27 sparen zusätzlich 5 Euro monatlich.

-

Gratis-Aktivierung, keine Servicepauschale, keine Indexierung im

Tarif Handyfreiheit.

Premium-Smartphones bieten immer mehr Leistung, stärkere Akkus

und innovative Funktionen. Gleichzeitig steigen die

Anschaffungskosten kontinuierlich. Gerade vor Weihnachten wird der

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Kauf eines neuen Smartphones für viele Menschen zu einer finanziellen

Herausforderung. Mit dem neuen XMas Deal macht Drei aktuelle Top-

Smartphones von Apple, Samsung und vivo deutlich leistbarer und

verbindet attraktive Preise mit einem Geräteaustausch. Kund:innen

können ihr bisheriges Smartphone eintauschen und profitieren bei

Vertragsabschluss oder -verlängerung zusätzlich von einem XMas Bonus.

So reduzieren sie die Kosten für ihr neues Wunschgerät deutlich. Die

Aktion startet am 5. November 2026.

"Top-Smartphones werden immer kostspieliger, gleichzeitig sind

sie für viele Menschen unverzichtbar geworden. Deshalb setzen wir zu

Weihnachten auf maximale Entlastung: Durch die Kombination aus

Handyfreiheit, Eintauschvorteil und XMas Bonus können Kund:innen ihr

bestehendes Smartphone zu Geld machen und deutlich günstiger auf ein

neues Top-Gerät bei Drei wechseln. Beim Tausch eines gut erhaltenen

Samsung Galaxy S24 gegen das neue Samsung S26 256 GB bezahlt man im

Rahmen unseres XMas Deals etwa nur noch 29,50 Euro pro Monat im Tarif

Handyfreiheit L, wenn man Eintauschvorteil und XMas Bonus in die 24

Monate der Mindestbindung umrechnet.* So wird der Umstieg auf ein

Premium-Smartphone möglich, ohne pro Monat mehr zu bezahlen als im

aktuellen Vertag mit dem veralteten Smartphone", meint Drei CCO

Günter Lischka.

Zwtl.: Drei Handyfreiheit: Flexibler wechseln, länger sparen

Der XMas Deal baut auf der Drei Handyfreiheit auf, einem in

Österreich einzigartigen System, das Drei vor einem Jahr eingeführt

hat. Kund:innen erhalten ihr Wunschgerät ohne Anzahlung und

profitieren von besonders attraktiven monatlichen Preisen in

Kombination mit großzügigen 5G Sprachtarifen. Nach 24 Monaten haben

sie die Wahl: sie können ihr aktuelles Smartphone günstig gegen ein

neues Premiumgerät tauschen oder ihr bestehendes Gerät zu reduzierten

Monatskosten weiter nutzen. Mehr auf www.drei.at/freiheit

Zwtl.: Top-Handys mit 0 Euro Anzahlung dank XMas Deal noch günstiger

Drei macht den Wechsel zu einem Top-Smartphone mit stärkerem

Akku, besserer Kamera und mehr KI-Funktionen in der Vorweihnachtszeit

noch einfacher und erschwinglicher. In Kombination mit dem Tarif

Handyfreiheit L mit 90 GB 5G-Daten sowie unlimitierten Minuten/ SMS

in Österreich & der EU sind die Smartphone-Flaggschiffe von Samsung,

Apple und vivo besonders attraktiv erhältlich.

Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB + Handyfreiheit L

- 54,90 Euro statt bisher 59,90 Euro pro Monat (120 Euro Ersparnis)

iPhone 18 Pro 256 GB + Handyfreiheit L

- 66,90 Euro statt bisher 72,90 Euro pro Monat (144 Euro Ersparnis)

vivo X500 Pro Max + Handyfreiheit L (ab 11. November 2026)

- 59,90 Euro pro statt bisher 69,90 Euro pro Monat (240 Euro

Ersparnis)

Samsung Galaxy S26 256 GB + Handyfreiheit L

- 39,90 Euro statt bisher 46,90 Euro pro Monat (168 Euro Ersparnis)

vivo V70 lite + Handyfreiheit L

- 26,90 Euro statt bisher 29,90 Euro pro Monat (72 Euro Ersparnis)

Gesamtersparnis, auf 24 Monate gerechnet. Einmalig 6,60

Urheberrechtsabgabe / Smartphone. Mehr auf www.drei.at/xmas

*Geräteabhängiger Restbetrag bei Kündigung nach 24 Monaten

Mindestvertragsdauer und Behalten des Geräts. Mehr auf

www.drei.at/xmas

Merry SwitchMas: Altes Handy eintauschen, Premium-Gerät günstiger

sichern.

Der XMas Deal kombiniert mehrere Preisvorteile in einer Aktion.

Kund:innen erhalten attraktive Konditionen auf aktuelle Premium-

Smartphones, können ihr bisheriges Gerät eintauschen und profitieren

bei Vertragsabschluss oder -verlängerung zusätzlich von einem XMas

Bonus auf ausgewählte Modelle wie das Samsung Galaxy S24, A33 oder

das iPhone 16. Je nach Modell und Zustand sind Eintauschwerte von bis

zu 750 Euro möglich. Dadurch sinken die effektiven Kosten für ein

neues Smartphone deutlich. Gleichzeitig trägt der Eintausch zur

längeren Nutzung wertvoller Geräte bei: Eingetauschte Smartphones

werden geprüft, professionell aufbereitet und wenn möglich

weiterverwendet. Nicht mehr nutzbare Geräte werden fachgerecht

recycelt. Mehr auf www.drei.at/eintauschvorteil und www.drei.at/xmas

Gratis-Aktivierung, keine Servicepauschale, keine Indexierung.

Für alle Handyfreiheit Neukund:innen entfallen Aktivierungsentgelt,

Servicepauschale und Indexierung.

Zwtl.:

Warum die Handyfreiheit?

- Premium-Smartphones ohne Anzahlung (zzgl. einmalig 6,60 Euro

Urheberrechtsabgabe pro Smartphone)

- Monatspreis sinkt automatisch nach 24 Monaten und nach 36 Monaten

nochmals

- Smartphone länger nutzen und automatisch weniger bezahlen

- Alternativ Wechsel auf ein neues Handy bereits nach 12 Monaten

möglich. (Neuer Monatspreis abhängig vom jeweils gewählten Handy und

Tarif).

- Rückgegebene Geräte werden weitergenutzt und fachgerecht recycelt.

- Gratis Aktivierung, keine Servicepauschale, keine Indexierung im

Tarif Handyfreiheit

- Zusätzlich 5 Euro Jugend+ Bonus pro Monat für alle bis 27 Jahre.

Bonus von 6 - 27 Jahren, endet mit 28. Geburtstag.

- Mehr Infos auf www.drei.at/freiheit und www.drei.at/xmas

FAQs zum Drei XMas Deal:

Warum lohnt sich der Drei XMas Deal?

Der Drei XMas Deal kombiniert attraktive Smartphone-Angebote mit dem

neuen Eintauschvorteil. Kund:innen können ihr bisheriges Smartphone

eintauschen und profitieren bei Vertragsabschluss oder -verlängerung

zusätzlich von einem Xmas Bonus. So senken sie die Kosten für ihr

neues Wunschgerät deutlich.

Wie viel kann ich durch den Eintausch meines alten Handys sparen?

Die Höhe der Eintauschprämie hängt vom Zustand und Modell des Geräts

ab. Für ausgewählte Smartphones sind Eintauschwerte von bis zu 750

Euro möglich. Dadurch werden aktuelle Premium-Geräte deutlich

leistbarer.

Welche Smartphones sind Teil des Drei XMas Deals?

Zu den Aktionsgeräten zählen unter anderem das Samsung Galaxy S26

Ultra, das iPhone 18 Pro, das vivo X500 Pro Max und das das Samsung

Galaxy S26. Weitere Informationen finden Kund:innen unter

drei.at/xmas.

Muss ich eine Anzahlung leisten?

Nein. Alle XMas-Deal-Angebote sind mit 0 Euro Anzahlung erhältlich.

Lediglich die gesetzliche Urheberrechtsabgabe von einmalig 6,60 Euro

pro Smartphone fällt an.

Falls Kund:innen nach 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit kündigen und

ihr Smartphone behalten möchten, wird ein geräteabhängiger Restbetrag

fällig.

Welche Vorteile habe ich neben dem Eintauschbonus?

Neben attraktiven Gerätepreisen profitieren neue Kund:innen von

kostenloser Aktivierung. Servicepauschale und Indexierung entfallen.

Zusätzlich sparen alle Kund:innen bis 27 Jahre mit dem Jugend+ Bonus

weitere 5 Euro pro Monat. Bonus von 6 - 27 Jahren, endet mit 28.

Geburtstag.

Was passiert mit meinem alten Handy?

Eingetauschte Smartphones werden von Partnerunternehmen geprüft,

aufbereitet und nach Möglichkeit weiterverwendet. Sie erhalten so ein

zweites Leben. Geräte, die nicht mehr genutzt werden können, werden

fachgerecht recycelt.

Ab wann gilt der XMas Deal?

Der Drei XMas Deal startet am 5. November 2026. Details zu den

teilnehmenden Geräten und Aktionsbedingungen finden sich unter

drei.at/xmas.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von

CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division

"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte

2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in

Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,

Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten

Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem

umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei

das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich

verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten

Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei

aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs

erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit

Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites

5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing

für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste

Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Drei Österreich

Tom Tesch

Telefon: 066066033701

E-Mail: tom.tesch@drei.com

Website: https://www.drei.at/presse

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