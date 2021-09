APA ots news: Drei startet 5G Tarife inkl. gratis Drei TV oder Drei HomePlay für 2 Jahre. - BILD

Wien (APA-ots) - - 5G bereits ab 19 Euro monatlich mit PowerNet L.*

- Jetzt inklusive 24 Monate Online-Gaming mit Drei HomePlay oder

echtes Fernsehen mit Drei TV gratis.

- Für Businesskunden: 72 Euro netto 5G-Router-Bonus oder 2 Jahre lang

gratis echtes Fernsehen oder Online-Gaming und erstklassiges

Preis-/Leistungsverhältnis am österreichischen Business

Internet-Markt.

- Aktivierungsentgelt nur 19,90 Euro statt 69,90 Euro.

Unter dem Motto "So geht 5G" bietet der Komplettanbieter Drei die

kompetitivsten 5G Tarife. Neukunden der drei PowerNet 5G Datentarife

ab 19 Euro* erleben das schnellste 5G-Netz des Landes inklusive zwei

Jahre gratis echtem Fernsehen mit Drei TV oder Online-Gaming mit Drei

HomePlay.

Geschäftskunden ab PowerNet L Drei erhalten wahlweise einen

5G-Router-Bonus (72 Euro netto) und somit die AVM Fritzbox 6850 (5G)

um 0 Euro.

Zwtl.: 5G bereits ab 19 Euro mit den PowerNet Datentarifen von Drei.

Mit dem Tarif PowerNet L erhalten Kunden bereits ab 19 Euro

monatlich (bei 2 Handyverträgen mit Kombi-Vorteil) unlimitiertes

Datenvolumen. PowerNet XL und XXL gibt es bereits ab 29 Euro bzw. 49

Euro monatlich*. Dazu gibt es für zwei Jahre kostenlos Drei Homeplay

oder Drei TV und für Businesskunden wahlweise einen 5G Router um nur

72 Euro. Gleichzeitig kostet das Aktivierungsentgelt nur reduzierte

19,90 Euro statt 69,90 Euro.

Mehr auf [www.drei.at/herbst] (https://www.drei.at/herbst) bzw. auf

[www.drei.at/business-herbst] (https://www.drei.at/business-herbst)

Zwtl.: Mit gratis Drei TV oder Drei HomePlay für 2 Jahre.

Zum leistungsstarken 5G-Internet können Neukunden jetzt zwischen

zwei Geschenken wählen und 5G erleben: 2 Jahre gratis Drei TV mit

mehr als 50 TV-Sendern auf allen Geräten oder 2 Jahre gratis Drei

HomePlay für unlimitiertes Cloud Gaming von mehr als 500 Games ohne

Extrakosten bzw. erhalten Businesskunden ab PowerNet L wahlweise

einen 5G-Router-Bonus (72 Euro netto) und somit die AVM Fritzbox 6850

(5G) um 0 Euro.

Damit sparen Kunden bis zu rund 240 Euro.

Drei HomePlay: Über 500 Games in Echtzeit streamen - ohne Konsole,

direkt am TV, PC und Smartphone. Auf bis zu 5 Geräten gleichzeitig.

Bei 5G Internettarifen PowerNet L, XL und XXL ist Drei HomePlay im

Aktionszeitraum 24 Monate lang gratis inkludiert. Mehr auf

[www.drei.at/homeplay] (https://www.drei.at/homeplay)

Drei TV: Über 50 TV-Sender live streamen, davon mehr als die

Hälfte in HD. Funktioniert mobil und am Fernseher via App. Sendungen

7 Tage lang für Nutzer gespeichert. Mit jedem Internet-Anschluss

möglich. Keine TV-Box, einfach App installieren und auf zwei Geräten

gleichzeitig schauen. Mehr auf [www.drei.at/tv]

(https://www.drei.at/tv)

* 27 Servicepauschale/Jahr. Angegebener monatlicher Preis

bei Kombi-Vorteil: bei zwei aufrechten Handyverträgen (ausgewählte

Sprachtarife ausgenommen). Mit einem bestehenden Handyvertrag kostet

PowerNet L 26 Euro/ Monat. 24 Monate Mindestvertragsdauer. 19,90

Aktivierungsentgelt. Tarifvariante 5G soweit regional verfügbar.

DreiTV bzw. Drei HomePlay werden jeweils für 24 Monate als

Zusatzpaket kostenlos zum Tarif aktiviert und sind nicht

Leistungsinhalt des Tarifs. Details: [drei.at/herbst]

(https://www.drei.at/herbst)

Zwtl.: Das schnellste 5G-Netz Österreichs.

Erst kürzlich erhielt Drei den Ookla Speedtest Award für das

schnellste 5G-Netz des Landes. Diese Auszeichnung basiert auf der

genauen Analyse von Daten aus Tests, die Konsumentinnen und

Konsumenten selbst durchgeführt haben. Mehr als 40.000 Mal haben

heimische 5G Kunden auf der Ookla-Plattform speedtest.net von Jänner

bis Juni 2021 ihren Anschluss einer Geschwindigkeitsmessung

unterzogen. Mit einem mittleren Top-Downloadspeed von 413

Megabit/Sekunde ging Drei als klarer Testsieger hervor.

Zwtl.: Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen

von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der

Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei

erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 850 Mio. Euro und

zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter

in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet,

Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem

größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem

umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei

mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das

leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das

erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz und

erhielt im September 2021 den Ookla Speedtest AwardTM für das

schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf [www.drei.at]

(http://www.drei.at/).

