APA ots news: Drei startet neues Internet-Zeitalter mit Boost!
Wien (APA-ots) - - Drei leitet mit Boost! den nächsten Technologiesprung
ein und
bringt das erste intelligente Internet Österreichs auf den Markt.
- Kombination aus moderner Netztechnologie, laufendem Performance-
Monitoring, smarter Standort-Optimierung und proaktivem Support sorgt
für das beste Drei Internet aller Zeiten.
- Attraktives Einführungsangebot ab Home Boost 150 (5G/Glasfaser): 6
Monate Grundentgelt gratis, keine Aktivierungsgebühr, keine
Servicepauschale.*
Mit dem WebCube hat Drei vor 14 Jahren dem mobilen Internet für
zuhause zum Durchbruch verholfen. Mit Home Boost! baut Drei seine
Pionierrolle weiter aus und bringt das Internet für zuhause in ein
neues Qualitäts-Zeitalter. Home Boost! ist verfügbar als
ultraschnelles 5G oder Glasfaser Internet und erfüllt damit die
allerhöchsten Ansprüche unserer Kund:innen.
Drei CCO Günter Lischka : "Mit Boost! starten wir nicht nur eine
Produkt-Innovation, sondern vollziehen auch einen Technologiesprung.
Die einzigartige Kombination aus Top-Router, maximaler Verfügbarkeit,
laufendem Qualitätsmonitoring und proaktivem Service ermöglicht das
beste Drei Internet aller Zeiten."
Zum Start: Boost! jetzt die ersten 6 Monate lang gratis.
Um alle Österreicher:innen von den Vorteilen von Boost! zu
überzeugen, gibt es ab 10. September 2025 den neuen Qualitätsstandard
für Internet ab dem Tarif Home Boost! 150 inklusive Top 5G/Glasfaser-
Router, laufender Qualitätsoptimierung und priorisiertem Service die
ersten sechs Monate lang gratis. Mehr auf www.drei.at/boost
Das Beste aus beiden Welten: 5G und Glasfaser.
Mit den neuen Boost! Home Tarifen erhalten Kund:innen je nach
Anschrift die beste Technologie - 5G oder Glasfaser. Im Rahmen des
größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte
erreicht Drei bis Ende 2025 rund 95 % aller Unternehmen und Haushalte
in ganz Österreich mit Österreichs modernstem 5G Netz. Und dank
eigenem Glasfaser-Ring und starken Partnerschaften wie mit A1 ist
Glasfaser über Drei für rund 25 % aller Haushalte und Unternehmen in
ganz Österreich verfügbar. Auf www.drei.at/boost finden Interessierte
bei der Verfügbarkeitsabfrage den optimalen Internet-Tarif für ihre
Adresse.
Die Vorteile von Boost! auf einen Blick:
-
Verfügbarkeit : Boost! ist österreichweit nutzbar und bietet je
nach Adresse die beste Technologie - 5G oder Glasfaser.
-
Leistung : Stabilität ähnlich Glasfaser - für 5G Internet stellt
Boost! den besten Empfang für den inkludierten Indoor & Outdoor-
Router sicher: Die RouterAssistant App unterstützt mit einem
brandneuen Feature dabei, den optimalen Aufstellungsort zu finden und
ermöglicht somit die maximale Internetqualität in jeder
Wohnsituation. Ist der Router einmal perfekt positioniert, bietet die
App zahlreiche weitere Optimierungstools und das für 5G und Glasfaser
gleichermaßen - von präzisen Speed-Checks bis zur intelligenten WLAN-
Optimierung. Über 30.000 Nutzer und ein App-Rating von 4,8 Sternen
auf iOS und Android sprechen für sich: Die RouterAssistant App
überzeugt bereits heute unsere Bestandskund:innen.
-
Qualitätssicherung: Boost! bietet proaktiven Support durch smarte
Diagnosetools, die die Verbindung laufend analysieren und bei Bedarf
Verbesserungspotential aufzeigen.
-
Hardware: Home Boost! bietet wahlweise einen Glasfaser-Router
oder erstmals einen wetterfesten, mesh-fähigen 5G-Router für den
flexiblen Einsatz drinnen oder draußen.
-
Service & Support: priorisierter Zugang zum Service-Team
inklusive intelligenter Fehlererkennung für eine schnelle Lösung.
"Aktuelle Untersuchungen belegen, dass Drei die höchste
Weiterempfehlungsrate im Betreiber-Vergleich hat. Mit Boost! wollen
wir diesen Zufriedenheitsvorsprung noch weiter ausbauen", so Lischka
.
10 % Rabatt mit dem Unlimited Mix - schon ab dem ersten Tarif.
Neu- oder Bestandskund:innen, die mindestens zwei mit dem Unlimited
Mix kompatible Tarife (auch SIM only) auf einer gemeinsamen Rechnung
führen, erhalten automatisch 10 % Rabatt auf jeden dieser Tarife. Der
Vorteil gilt ab dem ersten zusätzlichen Tarif - unabhängig davon, ob
es sich um Neu- oder Bestandskund:innen handelt. Mehr Infos auf
drei.at/mix
* 24 Monate Mindestvertragsdauer. SIM-Tarife ohne
Mindestvertragsdauer. Zuzüglich einmaliges Entgelt für Router. Aktion
6 Monate gratis und gratis Router: Bei Neuanmeldung ab dem Tarif Home
Boost! 150 mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer. 5G regional
verfügbar. Details: drei.at/boost
Über Drei.
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte
2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs
erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at
