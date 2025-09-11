APA ots news: Drei startet neues Internet-Zeitalter mit Boost!

Wien (APA-ots) - - Drei leitet mit Boost! den nächsten Technologiesprung

ein und

bringt das erste intelligente Internet Österreichs auf den Markt.

- Kombination aus moderner Netztechnologie, laufendem Performance-

Monitoring, smarter Standort-Optimierung und proaktivem Support sorgt

für das beste Drei Internet aller Zeiten.

- Attraktives Einführungsangebot ab Home Boost 150 (5G/Glasfaser): 6

Monate Grundentgelt gratis, keine Aktivierungsgebühr, keine

Servicepauschale.*

Mit dem WebCube hat Drei vor 14 Jahren dem mobilen Internet für

zuhause zum Durchbruch verholfen. Mit Home Boost! baut Drei seine

Pionierrolle weiter aus und bringt das Internet für zuhause in ein

neues Qualitäts-Zeitalter. Home Boost! ist verfügbar als

ultraschnelles 5G oder Glasfaser Internet und erfüllt damit die

allerhöchsten Ansprüche unserer Kund:innen.

Drei CCO Günter Lischka : "Mit Boost! starten wir nicht nur eine

Produkt-Innovation, sondern vollziehen auch einen Technologiesprung.

Die einzigartige Kombination aus Top-Router, maximaler Verfügbarkeit,

laufendem Qualitätsmonitoring und proaktivem Service ermöglicht das

beste Drei Internet aller Zeiten."

Zum Start: Boost! jetzt die ersten 6 Monate lang gratis.

Um alle Österreicher:innen von den Vorteilen von Boost! zu

überzeugen, gibt es ab 10. September 2025 den neuen Qualitätsstandard

für Internet ab dem Tarif Home Boost! 150 inklusive Top 5G/Glasfaser-

Router, laufender Qualitätsoptimierung und priorisiertem Service die

ersten sechs Monate lang gratis. Mehr auf www.drei.at/boost

Das Beste aus beiden Welten: 5G und Glasfaser.

Mit den neuen Boost! Home Tarifen erhalten Kund:innen je nach

Anschrift die beste Technologie - 5G oder Glasfaser. Im Rahmen des

größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte

erreicht Drei bis Ende 2025 rund 95 % aller Unternehmen und Haushalte

in ganz Österreich mit Österreichs modernstem 5G Netz. Und dank

eigenem Glasfaser-Ring und starken Partnerschaften wie mit A1 ist

Glasfaser über Drei für rund 25 % aller Haushalte und Unternehmen in

ganz Österreich verfügbar. Auf www.drei.at/boost finden Interessierte

bei der Verfügbarkeitsabfrage den optimalen Internet-Tarif für ihre

Adresse.

Die Vorteile von Boost! auf einen Blick:

-

Verfügbarkeit : Boost! ist österreichweit nutzbar und bietet je

nach Adresse die beste Technologie - 5G oder Glasfaser.

-

Leistung : Stabilität ähnlich Glasfaser - für 5G Internet stellt

Boost! den besten Empfang für den inkludierten Indoor & Outdoor-

Router sicher: Die RouterAssistant App unterstützt mit einem

brandneuen Feature dabei, den optimalen Aufstellungsort zu finden und

ermöglicht somit die maximale Internetqualität in jeder

Wohnsituation. Ist der Router einmal perfekt positioniert, bietet die

App zahlreiche weitere Optimierungstools und das für 5G und Glasfaser

gleichermaßen - von präzisen Speed-Checks bis zur intelligenten WLAN-

Optimierung. Über 30.000 Nutzer und ein App-Rating von 4,8 Sternen

auf iOS und Android sprechen für sich: Die RouterAssistant App

überzeugt bereits heute unsere Bestandskund:innen.

-

Qualitätssicherung: Boost! bietet proaktiven Support durch smarte

Diagnosetools, die die Verbindung laufend analysieren und bei Bedarf

Verbesserungspotential aufzeigen.

-

Hardware: Home Boost! bietet wahlweise einen Glasfaser-Router

oder erstmals einen wetterfesten, mesh-fähigen 5G-Router für den

flexiblen Einsatz drinnen oder draußen.

-

Service & Support: priorisierter Zugang zum Service-Team

inklusive intelligenter Fehlererkennung für eine schnelle Lösung.

"Aktuelle Untersuchungen belegen, dass Drei die höchste

Weiterempfehlungsrate im Betreiber-Vergleich hat. Mit Boost! wollen

wir diesen Zufriedenheitsvorsprung noch weiter ausbauen", so Lischka

.

10 % Rabatt mit dem Unlimited Mix - schon ab dem ersten Tarif.

Neu- oder Bestandskund:innen, die mindestens zwei mit dem Unlimited

Mix kompatible Tarife (auch SIM only) auf einer gemeinsamen Rechnung

führen, erhalten automatisch 10 % Rabatt auf jeden dieser Tarife. Der

Vorteil gilt ab dem ersten zusätzlichen Tarif - unabhängig davon, ob

es sich um Neu- oder Bestandskund:innen handelt. Mehr Infos auf

drei.at/mix

* 24 Monate Mindestvertragsdauer. SIM-Tarife ohne

Mindestvertragsdauer. Zuzüglich einmaliges Entgelt für Router. Aktion

6 Monate gratis und gratis Router: Bei Neuanmeldung ab dem Tarif Home

Boost! 150 mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer. 5G regional

verfügbar. Details: drei.at/boost

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von

CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division

"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte

2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in

Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,

Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten

Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem

umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei

das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich

verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten

Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei

aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs

erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit

Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites

5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing

für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste

Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

