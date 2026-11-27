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APA ots news: Drei und Elisa starten Europas erste kommerzielle 5G Standalone-Roaming-Verbindung, unterstützt durch die 5G SA-Hubbing-Plattform von BICS
Wien/Brüssel (APA-ots) - - Meilenstein für 5G: Erstmals wird 5G
Standalone Roaming in Europa
vom technischen Testbetrieb in den kommerziellen Einsatz für Privat-
und Geschäftskund:innen überführt.
- Die Verbindung zwischen Österreich und Finnland schafft zugleich
die Basis für neue IoT-Anwendungen und innovative
Unternehmenslösungen.
Drei und der finnische Mobilfunkanbieter Elisa und haben mit
Unterstützung des internationalen Kommunikationsanbieters BICS, einem
Unternehmen von Proximus Global, Europas erste kommerzielle
internationale 5G Standalone-Roaming-Verbindung (5G SA) erfolgreich
gestartet.
Damit geht internationales 5G SA-Roaming erstmals in Europa vom
abgeschlossenen technischen Testbetrieb in einen kommerziellen Live-
Betrieb über. Kund:innen und vernetzte Geräte, die zwischen Finnland
und Österreich unterwegs sind, können damit künftig die Vorteile von
reinem 5G SA auch über Ländergrenzen hinweg nutzen.
Anders als bisherige 5G Non Standalone-Netze, die teilweise auf
bestehender 4G Infrastruktur basieren, nutzt 5G SA ein eigenes 5G-
Kernnetz. Damit schafft die Technologie die Grundlage für
fortschrittliche 5G-Funktionen wie geringere Latenzzeiten, höhere
Effizienz, verbesserte Sicherheit und Network Slicing.
Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger Mobilfunkanbieter
Österreichs ein österreichweites 5G SA-Netz.
"Unsere Kund:innen erwarten erstklassige Verbindungen, egal wo
sie sich befinden. 5G SA verändert den Mobilfunk grundlegend und
Roaming ist ein entscheidender Bestandteil dieser Entwicklung.
Gemeinsam mit Elisa und BICS ist uns nun eine europäische Premiere
gelungen, die uns unserem Ziel näherbringt, die volle
Leistungsfähigkeit von 5G überall dort verfügbar zu machen, wohin
unsere Kund:innen reisen. Dieser Meilenstein zeigt, wie die
Zusammenarbeit in der Branche Innovation beschleunigen und
Technologien der nächsten Generation in konkrete Vorteile für Privat-
und Geschäftskund:innen übersetzen kann", sagt Simone Keglovics,
Senior Head of Wholesale & Regulatory bei Drei Österreich.
2024 setzte Elisa den nächsten wichtigen Schritt und führte als
erster Betreiber in Finnland 5G SA-Dienste sowohl für Privat- als
auch für Geschäftskund:innen ein.
"Internationales Roaming ist ein wesentlicher Bestandteil des
Mobilfunks. Europas erste 5G SA-Roaming-Verbindung gemeinsam mit Drei
und BICS erfolgreich umzusetzen, ist daher ein wichtiger Meilenstein.
Damit kommen wir einer Zukunft einen weiteren Schritt näher, in der
Kund:innen auch auf Reisen im Ausland fortschrittliche und nahtlose
5G-Dienste selbstverständlich nutzen können", sagt Niklas Granholm,
Vice President, Network and Services von Elisa.
Im April 2025 gab BICS bekannt, 5G SA-Roaming für Drei und Elisa
ermöglicht zu haben. Beide Unternehmen waren damit die ersten
Betreiber in ihren jeweiligen Ländern, die der 5G SA-Roaming-
Community von BICS beitraten.
Technische Basis der Verbindung ist der 5G Service Hub von BICS.
Dieser Connectivity Hub ermöglicht den sicheren Austausch von
Signalisierungsdaten zwischen den beteiligten Parteien mittels TLS,
vereinfacht das Management von Roaming-Verbindungen und unterstützt
zusätzliche Services wie Roaming Steering und Analytics.
Durch den Aufbau einer Community von Mobilfunkbetreibern, die für
5G SA-Roaming gerüstet sind, kann dieses GSMA-Modell die Einführung
von 5G SA-Roaming beschleunigen und gleichzeitig die Reichweite
möglicher Roaming-Partner erhöhen.
Jaymy Teh, CPO Connect bei Proximus Global, sagt:
"Kommerzielles 5G A-Roaming ist einer der größten technologischen
Durchbrüche, auf den die europäische Telekommunikationsbranche
gewartet hat. Wir freuen uns, diesen entscheidenden Meilenstein für
internationale Konnektivität gemeinsam mit Elisa und Drei zu
ermöglichen. Mit dieser Basis werden wir die Vernetzung der
europäischen Mobilfunknetze der nächsten Generation weiter
vorantreiben."
Der erfolgreiche Start zeigt, dass sich 5G Standalone von einer
rein national eingesetzten Netztechnologie zunehmend zu einem
internationalen Ökosystem entwickelt. Je mehr Mobilfunkbetreiber
weltweit 5G SA-Netze ausrollen und entsprechende Roaming-Verbindungen
aufbauen, desto stärker werden Kund:innen künftig auch außerhalb
ihres Heimnetzes von den erweiterten Möglichkeiten von 5G
profitieren.
Über Drei.
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte
2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at
About Elisa.
Elisa is a Finnish, internationally operating telecommunications and
technology company. With over 140 years of experience, we offer
sustainable solutions for more than 2.8 million consumer, corporate
and public administration customers in our core markets of Finland
and Estonia, and software services globally. In 2025, revenue was EUR
2.3 billion. Elisa employs over 6,200 professionals in 35 countries.
Elisa Corporation shares are listed on Nasdaq Helsinki. elisa.com
Media contacts
Elisa Communications
tel. +358 50 305 1605
mediadesk@elisa.fi
About Proximus Global.
Proximus Global, combining the strengths of Telesign, BICS, and Route
Mobile, is transforming the future of communications and digital
identity. Together, our solutions fuel innovation across the world's
largest companies and emerging brands. Our unrivaled global reach
empowers businesses to create engaging experiences with built-in
fraud protection across the entire customer lifecycle. Our
comprehensive suite of solutions - from our super network for voice,
messaging, and data, to 5G and IoT; and from verification and
intelligence to CPaaS for personalized omnichannel engagement -
enables businesses and communities to thrive. Reaching over 5 billion
subscribers, securing more than 180 billion transactions annually,
and connecting 1,000+ destinations, we honor our commitment to
connect, protect and engage everyone, everywhere. For more
information visit proximusglobal.com
About BICS.
As a leading communications platform company, BICS, a Proximus Global
company, is connecting the world by creating reliable and secure
mobile experiences anytime, anywhere. We are a global voice carrier
and the leading provider of mobile data services worldwide. Our
solutions are essential for supporting the modern lifestyle of
todays device-hungry consumer - from end-to-end roaming business
management and global mobile connectivity to fraud prevention,
authentication, global messaging, and the Internet of Things. We are
headquartered in Brussels, with a strong presence in Africa,
Americas, Asia, Europe, and the Middle East. For more information
visit www.bics.com
Press Contact:
Name: Anita Goga
Email: bics@babelpr.com
Tel: +44 7494 784779
Rückfragehinweis:
Drei Österreich
Petra Jakob, Head of Corporate Communication
Telefon: +43 (0) 50 660 33700
E-Mail: presse@drei.com
Website: https://www.drei.at/presse
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