Fünfte Ausgabe des Vienna Green Economy Report mit Schwerpunkt

klimafreundliche Mobilität - untersuchte Maßnahmen stehen für

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mehr als eine Milliarde Euro Wertschöpfung

Wien (APA-ots) - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer

Wien-

Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits präsentierten heute, Dienstag,

die fünfte Ausgabe des "Vienna Green Economy Reports" im Rathaus. Der

Schwerpunkt der diesjährigen Ausgabe liegt auf dem Thema Mobilität.

Gerade hier zeigt sich deutlich, dass die Transformation in Wien

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bereits im Gange ist und gleichzeitig den Wiener Unternehmen neue

wirtschaftliche Chancen eröffnet.

Der seit 2022 jährlich erscheinende Report der Wirtschaftskammer

Wien zeigt anhand konkreter Projekte, wie Investitionen in

Klimaschutz und Nachhaltigkeit Wertschöpfung und Beschäftigung

schaffen und gleichzeitig CO 2 -Emissionen reduzieren können. Für die

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im aktuellen Report untersuchten Maßnahmen aus den Bereichen

Mobilität, Energie und Immobilien wird ein Investitionsvolumen von

rund 2,77 Mrd. Euro ausgewiesen. Die dafür berechneten

Investitionseffekte umfassen einen Beitrag zum Wiener

Bruttoregionalprodukt von rund 1,075 Mrd. Euro und einen

Beschäftigungseffekt von 10.275 Arbeitsplätzen in Wien. Die CO 2 -

Einsparung der untersuchten Maßnahmen beziffert der Report mit rund

904.000 Tonnen.

"Wien beweist, dass Klimaschutz und wirtschaftlicher Erfolg kein

Widerspruch sind, sondern einander verstärken. Jeder Euro, der in

klimafreundliche Mobilität, Energie und Gebäude fließt, stärkt die

Wiener Betriebe, schafft Beschäftigung und senkt Emissionen. Möglich

wird das durch die enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit von

Stadt und Wirtschaftskammer Wien. Gemeinsam bauen wir die

Ladeinfrastruktur aus, entwickeln praxistaugliche Lösungen für den

Wirtschaftsverkehr und machen es den Unternehmen leichter, auf

emissionsfreie Fahrzeuge umzusteigen. Diesen erfolgreichen Weg setzen

wir konsequent fort", sagt Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt

Wien.

"Mobilität ist für einen Wirtschaftsstandort wie Wien eine

wichtige Lebensader. Die entscheidende Frage ist deshalb nicht, ob

wir Mobilität einschränken, sondern wie wir sie effizienter,

klimafreundlicher und zugleich wirtschaftlich sinnvoll gestalten.

Unsere Unternehmen zeigen heute schon, dass das gelingen kann. E-

Mobilität ist längst im betrieblichen Alltag angekommen. Jetzt

brauchen die Betriebe die richtigen Rahmenbedingungen. Das heißt,

eine Ladeinfrastruktur, die sich an ihren Anforderungen orientiert,

Planungssicherheit und ein ausreichendes Angebot an Fahrzeugen für

unterschiedlichste betriebliche Einsatzzwecke. Wenn das gelingt,

schaffen wir einen echten Mehrwert für Klima, Unternehmen und den

Standort Wien", sagt Margarete Kriz-Zwittkovits, Präsidentin der

Wirtschaftskammer Wien.

Zwtl.: E-Mobilität gewinnt deutlich an Fahrt

Allein für die Neuzulassungen von Elektro-Pkw des Jahres 2025

nennt der Report Investitionen von rund 661 Mio. Euro, einen Beitrag

zum Wiener Bruttoregionalprodukt von 39 Mio. Euro sowie eine CO 2 -

Einsparung von rund 13.800 Tonnen. Bei den Neuzulassungen von E-Lkw

desselben Jahres werden Investitionen von rund 133 Mio. Euro und eine

CO 2 -Einsparung von rund 12.700 Tonnen ausgewiesen.

Parallel dazu wird die Infrastruktur ausgebaut. Im Sommer 2026

gab es in Wien bereits rund 4.400 öffentlich zugängliche Ladestellen.

Auch für Unternehmen wird die Frage, wann, wo und wie ihre Fahrzeuge

geladen werden können, zunehmend zu einem Standortfaktor.

Laut Report soll der Anteil der Wege, die in Wien zu Fuß, mit dem

Rad oder mit den Öffis zurückgelegt werden, bis 2050 auf 85 Prozent

steigen. Welche Rolle gut gestaltete Mobilitätsknoten dabei spielen,

zeigen die ÖBB: "Die Mobilitätswende entscheidet sich an ganz

konkreten Orten - dort, wo Wege beginnen, enden und sich verknüpfen.

Genau dafür stehen unsere BahnhofCitys: Hier treffen Bahn, Öffis, Rad

und Fußwege auf Nahversorgung und Services. Am Nordwestbahnhof zeigen

wir gemeinsam mit der Stadt Wien, wie auf einer ehemaligen Bahnfläche

ein Stadtteil der kurzen Wege entsteht. Klimafreundliche Mobilität

beginnt bei der Frage, wie wir die Räume dafür gestalten", sagt

Claudia Brey, Geschäftsführerin der ÖBB Immobilienmanagement GmbH.

Zwtl.: Zero Emission Transport: 5 Millionen Kilometer ohne Emissionen

Wie gut die Transformation des Wirtschaftsverkehrs bereits in der

Praxis funktioniert, zeigt das von der WK Wien initiierte und

gemeinsam mit der Stadt Wien umgesetzte Projekt "Zero Emission

Transport" (ZET). Mittlerweile beteiligen sich 50 Unternehmen

unterschiedlicher Branchen und Größen, die freiwillig ihre Fahrten in

den 1. und 2. Wiener Gemeindebezirk emissionsfrei absolvieren. Seit

dem Projektstart im Juni 2024 wurden im Rahmen von ZET insgesamt fast

5,1 Mio. Kilometer emissionsfrei zurückgelegt. Dadurch konnten knapp

2.000 Tonnen CO 2 -Äquivalente sowie mehr als eine Tonne Stickoxide

eingespart werden.

Die Erfahrungen aus dem Projekt zeigen zugleich, wo weiterer

Handlungsbedarf besteht. Unternehmen benötigen insbesondere ein

größeres Angebot an emissionsfreien Spezialfahrzeugen sowie eine

Ladeinfrastruktur, die stärker auf die Anforderungen des

Wirtschaftsverkehrs zugeschnitten ist.

Zwtl.: Gelebte E-Mobilität in Unternehmen

E-Mobilität ist ein wichtiges Thema für viele Wiener Unternehmen.

Auch das geht aus dem aktuellen Vienna Green Economy Report hervor.

Culligan Austria GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit

reinstem Trinkwasser zu versorgen. "Elektromobilität ist für uns

gelebte Praxis. Über 70 Prozent unseres Fuhrparks fahren bereits

elektrisch, bis hin zum 40-Tonnen-LKW, und bis 2028 soll der gesamte

Fuhrpark elektrisch sein. Mit innovativen Trinkwasserlösungen und

Mehrweggebinden bieten wir unseren Kunden zudem Alternativen zu

Einwegflaschen. Damit die Mobilitätswende gelingt, braucht es jedoch

die richtigen Rahmenbedingungen, insbesondere eine leistungsfähige

und bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur", sagt Peter Pokorny, Prokurist

und Leiter Customer Experience von Culligan Austria GmbH.

Zwtl.: Neue Ladelösungen für den Wirtschaftsverkehr

Mit der wachsenden Zahl von Elektrofahrzeugen steigt auch der

Bedarf an leistungsfähiger Ladeinfrastruktur. Gleichzeitig entstehen

innovative Lösungen speziell für den Wirtschaftsverkehr. Dazu zählen

etwa gemeinsam von WK Wien und Wien Energie entwickelte E-Ladestellen

bei Ladezonen, die Betrieben ohne eigene Parkplätze den Umstieg auf E

-Mobilität erleichtern sollen.

Zwtl.: Green Economy als Chance für den Wirtschaftsstandort

Der Vienna Green Economy Report macht zugleich deutlich, dass

nachhaltige Mobilität nur ein Teil der Transformation ist. Neben E-

Mobilität und Ladeinfrastruktur untersucht die aktuelle Ausgabe unter

anderem den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen sowie die thermische

Sanierung des Gebäudebestands. Für die thermische Sanierung des

Wiener Gebäudebestands weist der Report ein Investitionsvolumen von

rund 1,84 Mrd. Euro, einen Beitrag zum Wiener Bruttoregionalprodukt

von knapp 1 Mrd. Euro und eine CO 2 -Einsparung von rund 860.000

Tonnen aus.

"Ökologie und Ökonomie sind kein Widerspruch. Investitionen in

klimafreundliche Mobilität, Energieeffizienz oder nachhaltige

Infrastruktur bringen Aufträge, schaffen Wertschöpfung und stärken

gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standortes", sagen

Ludwig und Kriz-Zwittkovits abschließend.

Aktueller Vienna Green Economy Report zum Download:

https://www.wko.at/wien/greeneconomyreport

Rückfragehinweis:

Wirtschaftskammer Wien

Mag. Marion Ziegelwanger

Presse und Newsroom

T:+43 1 514 50-1334

E: marion.ziegelwanger@wkw.at

news.wko.at/wien

Stadt Wien

Bernhard Muttenthaler

Mediensprecher des Wiener Bürgermeisters

T: +43 1 4000 81857

E: bernhard.muttenthaler@wien.gv.at

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