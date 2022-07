APA ots news: Elektro-LKW schafft epochalen Leistungstest am Großglockner - 26 Tonnen Sattelzug & volle E-Power im Hochgebirge! - ANHÄNGE

Salzburg (APA-ots) - Dass auf der Großglockner Hochalpenstraße E-Autos

cruisen gehört bereits zum gewohnten Erscheinungsbild. Nun erlebte

die schönste Panoramastraße der Alpen am 3. Juli 2022 eine absolute

Premiere: Zum allerersten Mal wurde ein 26 Tonnen schwerer E-LKW

einem anspruchsvollen Leistungstest im Hochgebirge samt zweimaliger

Überquerung des Alpenhauptkammes unterzogen - dieser wurde mit

Bravour gemeistert!

Salzburg/Kärnten: Die Zukunft lautet: Zero-Emission auch im

Gütertransport möglich. Elektromobilität ist in aller Munde. Während

sich im PKW- und teilweise auch im Kleintransporter-Bereich die

sogenannten Battery Electric Vehicles (kurz BEVs) - also

vollelektrische Fahrzeuge - bereits am Markt etabliert haben, gibt es

im Bereich der schweren LKW und Sattelzugmaschinen (Klasse N3) nur

sehr wenige Fahrzeuge, die bereits im kommerziellen Betrieb im

Einsatz sind.

Dabei liegt es weder an der Technik noch an der Verfügbarkeit: So

baut der holländische Hersteller DAF als erster Hersteller bereits

seit 2018 schwere und rein elektrisch betriebene Sattelzugmaschinen

für bis zu 37 Tonnen Gesamtgewicht in Serie. Unternehmen und Kommunen

in Holland, Deutschland, Belgien und Großbritannien setzen diese

Fahrzeuge erfolgreich im Verteiler- und Linienverkehr ein. Bei

entsprechender Tourenplanung mit Zwischenladepunkten sind

Tagesreichweiten von bis zu 500 km möglich.

Zwtl.: Bald auch in Österreich: Förderung für E-Nutzfahrzeuge &

Infrastruktur

Während also die technische Praxistauglichkeit und hohe

Leistungsfähigkeit spätestens ab heute nachgewiesen werden konnte und

das Interesse der Transportwirtschaft (Industrie, Gewerbe, Handel)

groß ist, gab es bisher auf Grund der hohen Investitionskosten für

BEV-Nutzfahrzeuge und eine entsprechend leistungsfähige

Ladeinfrastruktur in Österreich praktisch keine wirtschaftlich

darstellbaren Einsatzmöglichkeiten. Das wird sich dank einer neuen

Förderung in Kürze ändern: Voraussichtlich im August 2022 startet mit

ENIN eine Förderung für Emissionsfreie Nutzfahrzeuge und

Infrastruktur, die für 2022 ein Fördervolumen in der Höhe von 50

Millionen Euro umfasst. Dabei werden 80% (!) der Mehrkosten für einen

Elektro-LKW und voraussichtlich 40% für Investitionskosten der

Lade-Infrastruktur durch nicht rückzahlbare

Investitionskostenzuschüsse gefördert. Weitere Ausschreibungen werden

in den Jahren 2023, 2024 und 2025 folgen.

Zwtl.: Kurven, Neigungen & Steigungen: Der ultimative E-Leistungstest

Mehr als genug gute Gründe also, um sich auch in Österreich

konkret mit dem Thema E-Nutzfahrzeuge zu beschäftigen. Um zu zeigen,

wie leistungsfähig und stark ein E-LKW ist, hat der in Österreich und

Bayern tätige Nutzfahrzeughändler Tschann mit der GROHAG zu einer

Pressefahrt eingeladen. "Unsere Kunden zeigen großes Interesse an

Zero Emission Lösungen für den Gütertransport, waren aber

gleichzeitig skeptisch ob die Fahrzeuge, die sich im Flachland

bereits bewährt haben auch in einem gebirgigen Land wie Österreich

einsetzbar sind. Wo, wenn nicht auf Österreichs anspruchsvollster und

gleichzeitig schönster Hochgebirgsstraße, könnte man besser zeigen,

wie viel zuverlässige Power in einem E-LKW wie zB dem DAF CF im

Electric steckt und wie mühelos Steigungen von bis zu 12 Prozent

überwindet! Der heutige Test wurde mit einem Serienmodell

durchgeführt, das bereits 2018 auf den Markt kam und immer

weiterentwickelt wurde.", erläutert Tschann-Geschäftsführer Enrico

Simma. Bereits bei der Anreise legte der CF-Electric Sattelzug vom

Standort der Firma Tschann in Salzburg Schallmoos bis zur

Kassenstelle Ferleiten eine Strecke von 117 Kilometern und eine

Höhendifferenz von 730 Metern zurück.

Zwtl.: Teststrecke und Testergebnis

Vor dem Hintergrund der alpinen topografischen und geografischen

Gegebenheiten wurden anspruchsvolle, aber auch realistische

Testbedingungen für E-LKW auch im herausfordernden "Gebirgseinsatz"

geschaffen. Jeweils etwa ein Drittel der Teststrecke fand auf der

Autobahn (69km), auf Landstraßen (48km) und alpiner Panorama- sowie

Hochgebirgsstraßen, nämlich der Großglockner Hochalpenstraße (68km),

statt. Dabei wurden Steigungen bis zu 12% und insgesamt 3.350

Höhenmeter bergauf bewältigt sowie bei der Hochgebirgs-Challenge der

Alpenhauptkamm zweimal überquert!

Zwtl.: Hochalpine Belastungsprobe mit Bravour bestanden!

Am Sonntag, den 3.Juli 2022, startete dann der wesentlichste Teil

der ultimativen Belastungsprüfung des 26

Tonnen schweren DAF CF Electric Sattelzugs mit einer

Maximalleistung von 326 PS bei der Kassenstelle in Fusch/Ferleiten

auf die Großglockner Hochalpenstraße mit Ziel

Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. Über eine Strecke von 34 Kilometern, die

von der Kassenstelle Ferleiten über das Fuscher Törl weiter zum

Hochtor und bis hinauf zur Kaiser-Franz-Josefs-Höhe führte, überwand

der 100% elektrisch angetriebene Sattelzug weitere rund 2.000

Höhenmeter mit Steigungen bis 12%. Auf der Rückfahrt nach Ferleiten

meisterte der E-LKW dann nochmals 720 Höhenmeter bergauf. Alles in

allem konnte mit der Fahrt eindrucksvoll nachgewiesen werden, dass

der Betrieb eines vollelektrischen LKW auch auf den neigungsreichen

Strecken im Alpenraum problemlos möglich ist. Außerdem konnte durch

die sogenannte Rekuperation bei der Talfahrt jeweils ein großer Teil

der beim Bergauffahren zusätzlich verbrauchten Energie zurückgewonnen

werden und gleichzeitig wurden auf diese Weise die mechanischen

Bremsen geschont. Das ganze nicht nur CO2- sondern auch Lärm frei im

Umfeld des Nationalpark Hohe Tauern, dem größten Schutzgebiet

Mitteleuropas.

GROHAG-Vorstand Johannes Hörl betont: "Die GROHAG forciert

E-Mobilität als umweltschonende und saubere Art der Fortbewegung auf

ihren Panoramastraßen und will Bewusstsein für die Leistungsfähigkeit

moderner Technologien schaffen. Mit touristischen Angeboten, einem

Sondertarif für E-Fahrzeuge, dem Ausbau der E-Ladeinfrastruktur

Glockner-E-Power, der Glockner-E-Genusstour sowie einem hauseigenen

E-Fuhrpark, aber eben auch, indem wir als Teststrecke für alle Formen

von alternativen Antriebstechnologien und E-Mobility zur Verfügung

stehen. Umso mehr freut es mich, dass dieser epochale

E-LKW-Leistungstest so erfolgreich über die Bühne gegangen ist! Für

mich steht seit heute fest, wir stehen am Beginn einer neuen Epoche -

nicht nur die individuelle Mobilität, sondern auch der Warenverkehr

wird sich ab jetzt sehr rasch in Richtung E-Mobilität entwickeln!"

Zwtl.: Testergebnis /Restreichweite / Energieverbrauchsdaten

Bei der Anfahrt von Salzburg zur Kassenstelle in Fusch/Ferleiten

(117 km, Höhendifferenz 730m) wurde ein Energieverbrauch von ø 1,77

kWh/km ermittelt. In Ferleiten hatte die Batterie noch 34%

Restkapazität (SOC). Für den zweiten Testteil, das Befahren der

Großglockner Hochalpenstraße mit zweimaliger Überquerung des

Alpenhauptkamms von Fusch/Ferleiten bis zur Kaiser-Franz-Josefs-Höhe

und retour (68km, Höhendifferenz bergauf in Summe 2664 m), wurde das

E-LKW elektrisch voll aufgeladen. Am Ende der Tour hatte die Batterie

noch einen Ladezustand von 45%. Damit ergab sich für die

anspruchsvolle Hochgebirgstour ein Verbrauch von ø 2,7 kWh/km. Somit

war die Fahrt über die gesamte Teststrecke von Salzburg über Autobahn

und Landstraßen und die Großglockner Hochalpenstraße und retour (302

km und 3.394m Steigungen) vollelektrisch problemlos durchführbar.

Besonders beeindruckend war die Wirkung der Rekuperation

(=Stromgewinnung durch Bergabfahren) die eine Ziel- und Restkapazität

von 15% ermöglicht hat.

Weiteres Bildmaterial (inkl. Bewegtbilder) finden Sie in unserer

Mediathek unter folgendem Link:

https://mediathek.grossglocknernews.at/index.php?/category/145

