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APA ots news: Emma Delaney zur neuen Vorstandsvorsitzenden und CEO von OMV bestellt
Wien (APA-ots) - - OMV gewinnt renommierte internationale
Energie-Expertin als CEO
- Alfred Stern beendet CEO-Mandat planmäßig zum 31. August 2026
- Mandat von Finanzvorstand Reinhard Florey wird um zwei Jahre
verlängert bis 30. Juni 2029
Der Aufsichtsrat der OMV Aktiengesellschaft ("OMV") hat heute
Emma Delaney zur neuen Vorstandsvorsitzenden und Chief Executive
Officer ("CEO") von OMV bestellt. Sie wird ihre Funktion mit Wirkung
ab 1. September 2026 aufnehmen. Die Funktionsperiode beträgt drei
Jahre, mit einer Verlängerungsmöglichkeit um weitere zwei Jahre
vorbehaltlich der beidseitigen Zustimmung.
Emma Delaney verfügt über mehr als drei Jahrzehnte an
internationaler Erfahrung in der Energiebranche und hat in dieser
Zeit in ihren Führungsfunktionen bei bp umfassende Expertise in
Transformation, Portfolioentwicklung und nachhaltiger Wertschöpfung
aufgebaut. Mit ihrer Bestellung setzt der Aufsichtsrat ein klares
Zeichen für die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens.
Lutz Feldmann, Aufsichtsratsvorsitzender von OMV, kommentierte:
"Mit Emma Delaney gewinnen wir eine renommierte, internationale
Managerin aus der Energiebranche, die mit neuen Impulsen OMV in einer
Phase tiefgreifender Transformation weiter stärken wird. Aufgrund
ihrer fachlichen Expertise und weitreichenden internationalen
Erfahrungen ist sie aus dem Suchprozess, in dem sie uns auch mit
ihrer Persönlichkeit überzeugt hat, klar als Favoritin
hervorgegangen. Ich freue mich sehr, dass sie heute vom Aufsichtsrat
zur CEO bestellt wurde und sie die Bestellung angenommen hat. Der
Aufsichtsrat dankt Alfred Stern bereits jetzt für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit sowie die wegweisende strategische Weichenstellung und
Umsetzung für eine zukunftsfähige OMV unter seiner Führung. Wir
wünschen ihm nach dem planmäßigen Ausscheiden alles erdenklich Gute
für die Zukunft.
Emma Delaney, designierte Vorstandsvorsitzende und CEO von OMV zu
ihrer Ernennung: "Es ist ein Privileg, als nächste CEO von OMV
bestellt zu werden. Ich freue mich darauf, mit dem Team
weiterzuarbeiten, um das nächste Kapitel der OMV Geschichte zu
gestalten.
Im Zuge der heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat zudem
beschlossen, das Mandat von Reinhard Florey, Finanzvorstand von OMV,
um zwei Jahre zu verlängern, mit einer weiteren
Verlängerungsmöglichkeit um ein Jahr vorbehaltlich der beidseitigen
Zustimmung. Seine Funktionsperiode läuft damit zunächst bis 30. Juni
2029. Reinhard Florey wurde zusätzlich mit sofortiger Wirkung zum
stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt. Er ist seit 2016
Finanzvorstand bei OMV und verantwortet unter anderem die Bereiche
Finanzen, Controlling, IT, Investor Relations und Nachhaltigkeit.
"Wir freuen uns über die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit
Reinhard Florey, der seit nunmehr zehn Jahren mit seiner Erfahrung
und einer hervorragenden Finanzstrategie das Unternehmen finanziell
solide und nachhaltig stabil aufgestellt hat.", sagte Lutz Feldmann.
Rückfragehinweis:
OMV International Media Relations
Telefon: 01404400
E-Mail: media.relations@omv.com
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