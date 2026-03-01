APA ots news: ENPULSION erhält 22,5 Millionen Euro: Weltmarktführer für...
APA ots news: ENPULSION erhält 22,5 Millionen Euro: Weltmarktführer für Satellitenantriebe startet globale Space-Mobility-Offensive
Wien-Flughafen, 03. März 2026 (APA-ots) - Das österreichische
Raumfahrtunternehmen ENPULSION setzt den nächsten
strategischen Meilenstein: Mit einem Investment von 22,5 Millionen
Euro durch Nordwind Growth - einen der selektivsten deutschen Growth-
Investoren - startet heute die nächste Phase seiner Strategie hin zur
globalen Führungsrolle in der Space Mobility. Mit dem rasanten Ausbau
globaler Megakonstellationen, zunehmender geopolitischer
Fragmentierung und wachsenden Anforderungen an souveräne
Satelliteninfrastruktur entwickelt sich präzise Mobilität im Orbit zu
einer strategischen Schlüsseltechnologie.
Seit der Gründung hat sich ENPULSION in einer kapitalintensiven
Branche mit hoher Kapitaleffizienz zu einem weltweiten Marktführer im
Bereich elektrischer Antriebssysteme für Mikro- und Nanosatelliten
entwickelt. Mehr als 320 Antriebssysteme des Unternehmens sind heute
im Orbit aktiv und verzeichnen über 500 Jahre erfolgreiche
Betriebszeit im All - ein im Einsatz bewährter Nachweis
technologischer Reife und operativer Zuverlässigkeit.
Zwtl.: Vom Antriebssystem zur globalen Space-Mobility-Strategie
Mit dem Investitionskapital setzt ENPULSION seine globale
Wachstumsstrategie um. Aufbauend auf der modularen, weltweit
bewährten Antriebstechnologie wird das Unternehmen künftig umfassende
Mobilitätslösungen für Satelliten anbieten. Ziel ist es, sämtliche
Aspekte von Bewegung, Positionierung und Manövrierfähigkeit im Orbit
integriert sicherzustellen und gemeinsam mit Kunden
missionsspezifische Lösungen zu entwickeln, insbesondere angesichts
wachsender Satellitenkonstellationen und steigender
sicherheitspolitischer Anforderungen.
Das Wachstumskapital wird unter anderem für den Ausbau der
Produktionskapazitäten, die internationale Marktdurchdringung sowie
die Weiterentwicklung der nächsten Produktgeneration im Bereich
integrierter Space-Mobility-Systeme eingesetzt.
Dr. Alexander Reissner, CEO von ENPULSION, betont:
"Der Space-Sektor tritt in eine neue Phase ein: Mobilität im Orbit
wird für Wirtschaft, Sicherheit und staatliche Souveränität zu einem
strategischen Infrastrukturthema. ENPULSION ist eines der wenigen
Unternehmen weltweit, das technologische Reife, Flight Heritage und
Profitabilität vereint. Dieses Investment ermöglicht es uns, aus
einer starken Position heraus global zu wachsen."
Zwtl.: Profitables Wachstum als internationaler Wettbewerbsvorteil
ENPULSION steht seit der Gründung für hohe Innovationsfähigkeit,
kapital-effizientes Wachstum, wirtschaftliche Stabilität und
technologische Verlässlichkeit. In einer Industrie, die
typischerweise von kapitalintensiven Wachstumsphasen geprägt ist, hat
ENPULSION profitables Wachstum als strategischen Vorteil etabliert.
Alon Shklarek, Founding Partner und Aufsichtsratsvorsitzender von
ENPULSION, verdeutlicht:
"Im Space-Sektor werden oft Milliarden verbrannt. Mit ENPULSION
haben wir gezeigt, dass Hightech im Orbit auch profitabel skalieren
kann. Mit Nordwind gewinnen wir für unsere nächste Wachstumsphase
einen Partner, der genau diese Kombination aus technologischer Tiefe
und unternehmerischer Disziplin versteht und aktiv unterstützt."
Zwtl.: Erstinvestment von Nordwind Growth im Space-Sektor
Mit Nordwind Growth erhält ENPULSION einen erfahrenen
Wachstumspartner. Für Nordwind Growth ist dies das erste Investment
im Space-Sektor - eine strategische Entscheidung, die Gewicht hat.
Dr. Tom Harder, Partner and Co-Founder von Nordwind Growth
bekräftigt: "ENPULSION vereint technologische Führungsposition mit
nachweisbarem Product-Market-Fit und Profitabilität. Diese
Kombination ist im Space-Sektor selten. Wir investieren in
Unternehmen, die bewiesen haben, dass ihr Geschäftsmodell tragfähig
ist und nun bereit sind, international zu skalieren. ENPULSION bringt
genau diese Reife und strategische Klarheit mit."
Nordwind Growth investiert nach strikten Kriterien: profitables
und skalierbares Geschäftsmodell, einzigartige technologische
Wettbewerbsvorteile und eine dokumentierte Geschichte
kapitaleffizienten Wachstums. ENPULSION erfüllt alle drei.
Während ENPULSION seine Position in Europa weiter festigt,
gewinnt auch der US-Markt zunehmend an strategischer Bedeutung. Als
bereits etablierter Akteur profitiert das Unternehmen dort von der
stark wachsenden Nachfrage nach unabhängigen und skalierbaren
Mobilitätslösungen für Satelliten und baut seine Rolle als globaler
Taktgeber im Bereich Space Mobility konsequent aus.
Über ENPULSION
ENPULSION entwickelt und produziert modulare elektrische
Antriebssysteme auf Basis der FEEP-Technologie (Field-Emission
Electric Propulsion) für Mikro- und Nanosatelliten. Mit über 320
Systemen im Orbit und mehr als 500 kumulierten Jahren Betriebszeit
zählt ENPULSION zu den weltweit führenden und meistgeflogenen
Antriebsherstellern im Small-Satellite-Segment. ENPULSION ist ISO
9001:2015-zertifiziert und beliefert internationale Kunden aus der
kommerziellen und institutionellen Raumfahrt. Weitere Informationen
unter: www.enpulsion.com
Über Nordwind Growth
Nordwind Growth ist ein in München ansässiger Wachstumsfonds, der
sich auf europäische Technologieunternehmen mit nachgewiesenem
Marktpotenzial und skalierbaren Geschäftsmodellen spezialisiert hat.
Der Fonds begleitet seine Portfoliounternehmen als aktiver Partner
auf ihrem Weg zu nachhaltigem, internationalem Wachstum. Weitere
Informationen unter: www.nordwindgrowth.com
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
ENPULSION
Martin Sarret
martin.sarret@enpulsion.com
+33-6-82 37 97 97
www.enpulsion.com
Nordwind Growth
Christian Plangger
plangger@nordwindgrowth.com
+49-89-29 19 580
www.nordwindgrowth.com
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/1001219/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0015 2026-03-03/08:34