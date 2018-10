APA ots news: Exklusiv bei Drei: Das neue Samsung Galaxy A9. - ANHANG

Wien (APA-ots) -

* Weltweit erstes 4-Kamera Handy exklusiv in Österreich bei Drei.

* Drei machts einfach und bietet neues Smartphone auch für Kunden

anderer Betreiber an.

* Vorverkaufsstart am 2.11. mit 100 Gutschein für Dreiland.at.

Das am 11.Oktober 2018 in Mailand vorgestellte neue Samsung Galaxy

A9 verfügt als weltweit erstes Smartphone über eine intelligente

Vierfach-Kamera mit 24/ 5/ 8 und 10 Megapixel.

Die Ultra-Weitwinkel-Handykamera überzeugt durch einen sogenannten

Scene Optimizer und zweifachen optischen Zoom.

Drei wird das leistungsstarke (6 GB RAM) und schnell ladende

Top-Handy exklusiv in Österreich in den Farben Schwarz, Pink und Blau

anbieten. Der reguläre Verkauf startet am 23. November 2018. Die

ersten 500 Kunden, die das A9 ab 2. November im Vorverkauf auf

www.drei.at/galaxy-a9 erwerben, erhalten einen 100 Gutschein, den

sie für das gesamte Sortiment auf dreiland.at einlösen können. Die

Zusendung des Gutscheins erfolgt gemeinsam mit dem neuen Galaxy A9.

Das Samsung Galaxy A9 kostet in Kombination mit dem Tarif Top XXL

0.*

Das Smartphone richtet sich an all jene, die Augenblicke in

unterschiedlichen Facetten festhalten und teilen wollen: Ob Panorama,

Low-Light-Foto, Porträts mit Bokeh-Effekt oder weiter entferne

Motive. Mit vier Objektiven kann das intelligente Kamerasystem des

Galaxy A9 verschiedenste Situationen in inspirierende Aufnahmen

verwandeln.

Zwtl.: Für Kunden aller Betreiber.

Drei machts einfach und bietet das A9 zusätzlich offen für alle

Netze für Kunden aller österreichischen Betreiber ohne

Vertragsbindung um 449 auf [www.dreiland.at]

(http://www.dreiland.at/) an.

Mehr Infos zum neuen Samsung Galaxy A9 auf [www.drei.at/galaxy-a9]

(http://www.drei.at/galaxy-a9).

*Servicepauschale 22/ Jahr. Mindestvertragsdauer 24 Monate. Der

Dreiland-Gutschein ist nicht in bar ablösbar und ist an einen

Mindestbestellwert von 100 gebunden.

Zwtl.: Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen

von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group

Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2018 einen Umsatz von 427

Mio. Euro und zählt rund 3,8 Mio. Kunden. Als führender

Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen

Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen

aus einer Hand. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen

als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben bis hin zu

M2M/IoT-, Netzwerk- und IT-Services für Unternehmen. Neben dem

größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem

umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei

mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das

leistungsfähigste LTE-Netz des Landes.

Rückfragehinweis:

Hutchison Drei Austria Gmbh

Tom Tesch

Pressesprecher

+43 (0) 50 660 33700

tom.tesch@drei.com

www.drei.at/Presse

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0028 2018-10-12/09:25