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APA ots news: EZB präsentiert Endauswahl der Designs für die neuen Banknoten und startet öffentliche Umfrage
Wien (APA-ots) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat heute die in die
Endauswahl
gekommenen Gestaltungsvorschläge für die nächste Euro-Banknotenserie
vorgestellt. Sie hat außerdem eine öffentliche Umfrage gestartet, bei
der die Menschen in ganz Europa ihr Feedback abgeben können. Diese
Gestaltungsvorschläge beruhen auf zwei verschiedenen Themen -
"Europäische Kultur" und "Flüsse und Vögel - sowie damit verbundenen
Motiven, die diese Themen illustrieren sollen.
"Euro-Banknoten sind mehr als ein Zahlungsmittel - sie sind eine
der greifbarsten Ausdrucksformen Europas", so Christine Lagarde,
Präsidentin der EZB. "Durch Designs, die Schönheit und Sinn in sich
vereinen, werden sie unsere gemeinsame Identität stärken."
"Bargeld ist und bleibt ein unverzichtbarer Bestandteil unseres
Zahlungsverkehrs. Wahlfreiheit bei der Bezahlung ist ein zentrales
Anliegen des Eurosystems. Deshalb werden die Euro-Banknoten laufend
weiterentwickelt und mit noch moderneren Sicherheitsmerkmalen
ausgestattet. Jetzt startet ein breiter öffentlicher
Beteiligungsprozess, bei dem alle Europäerinnen und Europäer ihre
Meinung zu den Gestaltungsvorschlägen einbringen können. Das ist
wichtig, denn die Euro-Banknoten gehören den Menschen in Europa - sie
sollen sich auch in ihrem Design wiederfinden", unterstreicht Martin
Kocher, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB).
OeNB-Direktor Thomas Steiner erinnert an die Ausgabe der ersten,
vom Österreicher Robert Kalina entworfenen Euro-Banknoten: "Die
Einführung des Euro-Bargelds im Jahr 2002 war nicht nur ein bloßer
Währungswechsel. Das Euro-Bargeld wurde vielmehr zum ersten
gemeinsamen Symbol eines zusammenwachsenden Europas. Fast ein
Vierteljahrhundert später ist der Euro die zweitwichtigste Währung
der Welt und ein Garant für Stabilität und Vertrauen. Doch Bargeld
lebt nicht nur von Sicherheit und Funktionalität. Deshalb entwickeln
wir nicht nur die Sicherheitsmerkmale, sondern auch das Design der
Euro-Banknoten weiter."
Die Vorschläge, die es in die Endauswahl geschafft haben, sind in
einem EU-weiten Design-Wettbewerb ermittelt worden. Mehr als 1 200
Grafikdesignerinnen und -designer hatten sich beworben. 25 von ihnen
waren eingeladen worden, Gestaltungsvorschläge für ein Thema oder
beide Themen auszuarbeiten. Eine unabhängige Jury aus 21 Fachleuten
aus verschiedenen Bereichen wie Grafikdesign, Kommunikation,
Neurowissenschaft und Geschichte, die jeweils von einer Zentralbank
des Euroraums nominiert worden waren, wählte anschließend zehn
Vorschläge aus.
Nun sind alle Menschen in Europa eingeladen, sich in einer auf
Beschluss des EZB-Rats initiierten Online-Umfrage zu diesen zehn
Gestaltungsvorschlägen zu äußern. Die öffentliche Umfrage läuft noch
bis zum 21. September 2026. Parallel dazu wird ein unabhängiges
Meinungsforschungsinstitut eine separate Umfrage mit denselben Fragen
bei einer repräsentativen Stichprobe von Bürgerinnen und Bürgern des
Euroraums durchführen. Die EZB wird einen Bericht über die Ergebnisse
beider Umfragen veröffentlichen, sobald das endgültige
Gestaltungskonzept ausgewählt worden ist. Das Feedback der
Öffentlichkeit ist ein wesentliches Element des inklusiven Ansatzes
des Eurosystems. So wird sichergestellt, dass die Ansichten von
Bürgerinnen und Bürgern aus ganz Europa berücksichtigt werden.
Die endgültige Entscheidung über die Gestaltung der neuen
Banknoten wird der EZB-Rat voraussichtlich gegen Jahresende fällen.
Er wird sich dabei auf verschiedene Informationen stützen, unter
anderem die Schlussfolgerungen der Jury des Design-Wettbewerbs, eine
technische Bewertung sowie die Ergebnisse der beiden Umfragen.
Das ausgewählte Design wird dann weiter ausgearbeitet und
getestet, bevor es in die Produktion geht. Die Banknoten der neuen
Serie werden voraussichtlich in den darauffolgenden Jahren in Umlauf
gebracht. Die Euro-Banknoten der vorherigen Serie werden ihren Wert
behalten und neben der neuen Serie in Umlauf bleiben. Dies ist die
erste vollständige Neugestaltung der Euro-Banknoten seit ihrer
Ausgabe im Jahr 2002.
"Die Neugestaltung der Euro-Banknoten ist Teil der langfristigen
Bemühungen des Eurosystems, dafür zu sorgen, dass Bargeld ein
sicheres, effizientes und ansprechendes Zahlungsmittel bleibt und der
Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu öffentlichem Geld sowie ihre
Freiheit bei der Wahl des Zahlungsmittels erhalten bleibt", so EZB-
Direktoriumsmitglied Piero Cipollone.
Die regelmäßige Ausgabe neuer Banknotenserien ermöglicht es, vom
technologischen Fortschritt zu profitieren, um Geldfälschern einen
Schritt voraus zu sein. Die neuen Banknoten werden neuartige und
verbesserte Sicherheitsmerkmale enthalten, die die
Echtheitsüberprüfung erleichtern und die hindernisfreie Nutzung -
auch durch Menschen mit Sehbeeinträchtigungen - verbessern.
Die EZB ist außerdem bestrebt, den ökologischen Fußabdruck der
Banknoten zu verringern, indem sie deren Haltbarkeit verbessert und
nachhaltigere Materialien und Produktionsprozesse einsetzt.
Zwtl.: Weiterführende Links
Bilder und Videos der Entwürfe, die in die engere Auswahl
gekommen sind, Informationen zum Auswahlverfahren und weiteres
Anschauungsmaterial finden Sie auf der eigens dafür eingerichteten
EZB-Website.
Hier gelangen Sie zur öffentlichen Umfrage
Rückfragehinweis:
Oesterreichische Nationalbank
Pressesprecherin
Mag.a Marlies Schroeder, MiM
Telefon: (+43-1) 404 20-6900
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
Website: https://www.oenb.at
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