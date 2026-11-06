06.11.26 12:23 Uhr

APA ots news: Finanzmarktaufsicht und WU Wien bringen Finanzinformationen in den Schulunterricht: "Finanzbildung ist Lebensbildung"

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3. Finanzbildungsfrühstück von FMA und WU rückt Schutz vor

Anlagebetrug in den Mittelpunkt

Wien (APA-ots) - Wie erkennt man unseriöse Finanzangebote? Wie schützt

man sich vor

Anlagebetrug? Und wie können Jugendliche lernen, gute finanzielle

Entscheidungen zu treffen? Diese Fragen standen am heutigen Freitag

im Mittelpunkt des 3. Finanzbildungsfrühstücks der österreichischen

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Finanzmarktaufsicht (FMA) und des Kompetenzzentrums für Finanzbildung

der Wirtschaftsuniversität Wien (WU). Im Zentrum der gemeinsamen

Initiative steht das Ziel, Finanzwissen wissenschaftlich fundiert,

praxisnah und unmittelbar für den Schulunterricht nutzbar zu machen.

"Finanzbildung ist Lebensbildung. Sie gibt jungen Menschen das

Wissen und die Werkzeuge, um selbstbestimmt finanzielle

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Entscheidungen zu treffen. Wer über Geld Bescheid weiß, entscheidet

selbst, statt dass andere für ihn entscheiden", sagt FMA-Vorständin

Mariana Kühnel. "Finanzbetrug steigt laufend an und gerade in

sozialen Medien begegnen Jugendlichen verlockende Versprechen von

schnellem und einfachem Gewinn. Umso wichtiger ist es, Angebote

kritisch zu hinterfragen."

Zwtl.: FMA-Praxiswissen kommt ins Klassenzimmer

Die seit drei Jahren bestehende Kooperation zwischen FMA und dem

Kompetenzzentrum für Finanzbildung der WU verbindet Erfahrungen aus

der Aufsicht und dem Verbraucherschutz mit wissenschaftlicher und

didaktischer Expertise.

"Gerade in einer komplexen Welt sind wirtschaftliches Verständnis

und finanzielle Kompetenz zentrale Voraussetzungen für Teilhabe und

fundierte Entscheidungen", so WU-Rektor Rupert Sausgruber. "Als

Wirtschaftsuniversität sehen wir es als wichtigen Teil unseres

Bildungsauftrags, dieses Wissen in die Gesellschaft zu tragen. Umso

mehr freut es uns, dass die FMA Initiativen setzt, die bereits in der

Schule ansetzen und so die Finanzbildung frühzeitig stärken."

Ausgangspunkt sind unter anderem die Erkenntnisse aus rund 65.000

Beschwerden und Anfragen bei der FMA-Verbraucherinformation, die

aufzeigen, wo die Probleme und Informationslücken am Finanzmarkt

tatsächlich bestehen. Diese Erfahrungen fließen in das FMA-

Informationsformat "Reden wir über Geld" ein, das relevante

Finanzthemen verständlich und praxisnah erklärt.

"Das Kompetenzzentrum bereitet ausgewählte Ausgaben von Reden

wir über Geld didaktisch auf", ergänzt Bettina Fuhrmann, Leiterin

des Kompetenzzentrums für Finanzbildung. "So entstehen Materialien,

die Lehrkräfte im Unterricht unmittelbar verwenden können, also

Folien, Arbeitsaufgaben und Anregungen zu Projektarbeiten der

Schüler:innen."

Die FMA bringt ihre Finanzbildungsangebote verstärkt auch

dorthin, wo sich junge Menschen informieren. "Reden wir über Geld"

ist auch auf Instagram präsent. Im Kurzvideoformat "1 Minute - 1

Begriff" erklären FMA-Mitarbeiter:innen aus der Aufsichtspraxis

Begriffe aus dem Finanzleben kompetent, verständlich und kompakt.

In den vergangenen drei Jahren wurden im Rahmen der Kooperation

mit der WU rund 100 Schulen und etwa 12.000 Schüler:innen erreicht.

Zu den bereits für den Unterricht aufbereiteten Themen zählen unter

anderem Anlagebetrug, Phishing, Love Scam, "Kauf jetzt, zahl später",

Finfluencer:innen, Kryptowährungen, ETFs, Aktien, Online-Zahlungen

sowie die grundlegenden Gebote der Geldanlage.

Zwtl.: Anlagebetrug erkennen, bevor Geld verloren geht

Das 3. Finanzbildungsfrühstück widmet sich schwerpunktmäßig dem

Thema Finanzbetrug. Betrügerische Anlageangebote erreichen

Verbraucher:innen zunehmend über digitale Kanäle und soziale Medien.

Vermeintliche Erfolgsgeschichten, prominente Gesichter,

Finfluencer:innen oder Einladungen in Messenger-Gruppen können dabei

Vertrauen schaffen und schnelle Gewinne suggerieren.

"Lasst euch nicht von Likes, Promis oder schnellen Gewinnen

blenden. Wenn ein Angebot zu gut klingt, um wahr zu sein, sollte man

besonders genau hinschauen. Unser wichtigster Rat lautet: immer alles

überprüfen, bevor man investiert", so Kühnel.

Beim Finanzbildungsfrühstück beleuchten Expert:innen von FMA, WU

und Bundeskriminalamt das Phänomen aus unterschiedlichen

Perspektiven. Neben aktuellen Betrugsformen und der Ermittlungsarbeit

steht die Frage im Mittelpunkt, woran Schüler:innen betrügerische

Angebote selbst erkennen können.

Zwtl.: Mehr Möglichkeiten bedeuten auch mehr Eigenverantwortung

Neue Möglichkeiten bei Geldanlage und Altersvorsorge bedeuten

auch mehr persönliche Entscheidungen und damit mehr

Eigenverantwortung. Das geplante Zukunftsdepot oder die neuen

Wahlmöglichkeiten bei Pensions- und Vorsorgekassen sind Beispiele

dafür. Gleichzeitig begegnen junge Menschen Verbraucherkredite und

Ratenzahlungen immer früher und zunehmend digital ("Buy now, pay

later"). Auch für Verbraucherkredite gelten künftig neue Regeln, die

den Verbraucherschutz stärken.

Für die FMA gewinnt verständliche Verbraucherinformation damit

weiter an Bedeutung. Denn Regulierung und Aufsicht können einen

verlässlichen Rahmen schaffen. Welche finanziellen Entscheidungen

Menschen innerhalb dieses Rahmens treffen, hängt aber auch davon ab,

ob sie Chancen, Kosten und Risiken verstehen und gegeneinander

abwägen können.

"Geld begleitet uns durch jede Lebensphase und wir werden künftig

noch häufiger selbst finanzielle Entscheidungen treffen müssen.

Deshalb müssen wir offen über Geld sprechen: in der Schule, in den

Familien und in der Gesellschaft. Denn wer über Geld redet, redet

über Zukunft", sagt Kühnel.

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

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