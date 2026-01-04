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APA ots news: Finanzmarktstabilität im Fokus: das neue OeNB-Dashboard zum Gewerbeimmobilienmarkt

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Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) präsentiert

heute auf ihrer

Website das neue interaktive OeNB-Gewerbeimmobilien-Dashboard. Mit

diesem Tool werden erstmals zentrale Daten und Analysen zum

österreichischen Gewerbeimmobilienmarkt gebündelt und öffentlich

zugänglich gemacht. Bisher mussten Nutzer:innen für einen umfassenden

Marktüberblick verschiedene private und öffentliche Quellen

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konsultieren und selbst zusammenführen. Im Rahmen ihrer Aufgabe zur

Sicherung der Finanzmarktstabilität sammelt die OeNB aktuelle Daten

und Analysen zum Immobilienmarkt und stellt diese ab sofort der

Öffentlichkeit im Rahmen der OeNB-Immobilien-Dashboards kostenlos

bereit. Das Angebot ergänzt das bereits bestehende OeNB-

Wohnimmobilien-Dashboard.

Ziel und Bedeutung des Dashboards

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Das Dashboard gibt einen Überblick über die aktuellen

Entwicklungen auf dem österreichischen Gewerbeimmobilienmarkt und

setzt diese in den Kontext der Finanzmarktstabilität. Durch den hohen

Anteil von Gewerbeimmobilienkrediten im Portfolio österreichischer

Banken sind der Finanzmarkt und Gewerbeimmobilienmarkt eng verknüpft.

Dementsprechend verfolgt die OeNB die Entwicklungen auf dem

Gewerbeimmobilienmarkt laufend und führt regelmäßig

Systemrisikoanalysen zu Gewerbeimmobilienkrediten durch.

"Das Dashboard richtet sich an eine breite Zielgruppe:

Expert:innen, Banken, Investor:innen und die interessierte

Öffentlichkeit. Ziel ist es, mehr Transparenz über den Markt zu

schaffen und eine fundierte Einschätzung von Marktentwicklungen zu

ermöglichen", erläutert OeNB-Direktor Thomas Steiner.

Inhalte und Funktionen

Das Dashboard beinhaltet umfassende Informationen zu

Gewerbeimmobilien. Unter diesen Begriff fallen alle gewerblich

genutzten Objekte - von gewerblich genutzten Wohnimmobilien wie

Zinshäusern bis hin zu Gewerbeimmobilien im engeren Sinn, etwa

Bürogebäuden.

Das Dashboard ist in vier Kategorien aufgeteilt und zeigt sowohl

mengen- als auch preisbezogene Informationen:

-

Angebot - zeigt das Angebot an Gewerbeimmobilien mit einer

Aufschlüsselung nach Bundesländern. Es stellt den Bestand und

Bestandsänderungen in den jeweiligen Assetklassen dar. Zusätzlich

werden Kostenbestandteile für den Neubau (z. B. Bau- und

Finanzierungskosten) ausgewiesen. So ist im Dashboard ersichtlich,

dass es etwa 285.000 Gewerbeimmobilien in Österreich gibt, wobei es

sich mehrheitlich um gewerbliche Wohnimmobilien handelt (etwa 185.000

Gebäude). Der überwiegende Anteil der Gewerbeimmobilien liegt in

Niederösterreich, gefolgt von Wien.

-

Nachfrage - stellt die Nachfrage je nach Assetklassen dar.

Typische Nachfrager:innen nach Gewerbeimmobilien sind Unternehmen und

öffentliche Einrichtungen, die Flächen für geschäftliche, produktive

oder administrative Zwecke benötigen. Eine bedeutende Assetklasse

sind Bürogebäude. Die Nachfrage nach diesen Gebäuden hängt unter

anderem von der Möglichkeit ab, im Homeoffice zu arbeiten. Das

Dashboard zeigt, dass sich der Anteil der Beschäftigten, die ihre

Arbeit zumindest teilweise im Homeoffice verrichten können, mit

Beginn der COVID-19-Pandemie erhöht hat und seitdem in etwa konstant

geblieben ist.

-

Markt - ab Juli 2026 stehen hier wesentliche Informationen zum

Gewerbeimmobilienmarkt zur Verfügung. Diese Informationen werden die

Entwicklung der Gewerbeimmobilienpreise sowie Daten zu Transaktionen

und Leerstände auf dem Gewerbeimmobilienmarkt beinhalten.

-

Makroprudenzielle Analyse - enthält granulare Daten zu

Gewerbeimmobilienkrediten. Hier sind Informationen zu Kreditvolumen,

Zinssätzen, zur Finanzierungsstruktur sowie zur Kreditqualität bei

Gewerbeimmobilienkrediten abgebildet. Das Dashboard zeigt, dass das

Neugeschäft bei Gewerbeimmobilienkrediten insbesondere von

Neuverhandlungen von bestehenden Krediten gestützt wird. Außerdem

sind die anhaltend hohen NPL-Quoten (NPL: non-performing loans -

notleidende Kredite) im Bereich der Gewerbeimmobilienkredite im

Dashboard ersichtlich.

Da zwischen den Segmenten enge Wechselwirkungen bestehen, sollten

sie nicht isoliert, sondern gemeinsam betrachtet werden.

Das Dashboard bündelt etwa 50 mengen- und preisbezogene

Indikatoren und stellt mit zahlreichen Aufschlüsselungen u. a. nach

Assetklassen, Regionen und Krediteigenschaften über 1.000 Zeitreihen

zur Verfügung.

Durch interaktive Funktionen wie Zoom, Filter und

Exportmöglichkeiten wird die Verwendung erleichtert. Zudem gibt es

Infoboxen mit Definitionen, Datenherkunft, Berechnungsmethoden und

Links zu weiteren Informationen.

Weiterführende Informationen zum österreichischen Immobilienmarkt

aus Perspektive der Finanzstabilität stehen auf der Website der OeNB

zur Verfügung.

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Pressesprecherin

Mag.a Marlies Schroeder, MiM

Telefon: (+43-1) 404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

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