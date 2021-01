APA ots news: FMA-Bericht zum 4. Quartal 2020 der Prospekt-Aufsicht:

Finanzielle Unabhängigkeit scheint für viele Menschen unerreichbar - das muss aber nicht so bleiben: Imerfahren Sie, mit welchem Anlagekonzept Sie finanzielle Unabhängigkeit im Ruhestand erreichen.

DAX mit leichten Gewinnen -- Asiens Börsen im Plus -- Siemens Energy bestätigt Jahresausblick -- GlobalWafers erhöht Übernahmeangebot für Siltronic -- Merck. Philips, Orange, Tesla im Fokus

Samsung-Erbe will nicht gegen Haftstrafe vorgehen. AstraZenecas Lieferprobleme bedrohen Europas COVID-19-Impfkampagne. Volkswagen macht Zulieferer für Chip-Probleme verantwortlich. Börsengang von Auto1 wird mindestens 1,5 Milliarden Euro schwer. Siemens Gamesa schafft operativ schwarze Zahlen. Roche mit Augenmittel Faricimab in Studien erfolgreich. Anklage im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump kommt in den US-Senat.